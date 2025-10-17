Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Άστατο αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα. Συγκεκριμένα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις ενώ στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα δυτικά μέχρι το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το μεσημέρι στα νότια σε δυτικούς.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και την νότια Πελοπόννησο τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 20 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά και τις Σποράδες τις πρωινές κυρίως ώρες.

Άνεμοι: Στην ανατολική Πελοπόννησο δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 και κατά τόπους στην ανατολική Πελοπόννησο τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί με την ίδια ένταση

Θερμοκρασία: Από 19 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

