Καιρός: Κακοκαιρία προ των πυλών - Τέσσερις γυναίκες μετεωρολόγοι προειδοποιούν

Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει τον καιρό στη χώρα μας την Κυριακή και τη Δευτέρα, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες σε συγκεκριμένες περιοχές.

Παράλληλα, το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο επιμένει στην εκτίμηση για έντονη πανελλαδική κακοκαιρία στο τέλος Οκτωβρίου και τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, με βροχές και καταιγίδες στα πεδινά και σημαντικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στα βραχυπρόθεσμα, το μοντέλο δείχνει μεταβλητότητα και πολλές αλλαγές, επηρεάζοντας την ακρίβεια των προβλέψεων.

Τέσσερις γυναίκες μετεωρολόγοι δίνουν το στίγμα της κακοκαιρίας και της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων.

Τι αναφέρει η Αναστασία Τυράσκη

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, εξηγεί την πορεία του συστήματος και τις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει κυρίως από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας την Κυριακή, με βροχές να επεκτείνονται στα κεντρικά και ανατολικά. Οι καταιγίδες θα είναι πιο έντονες σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, όπου αναμένεται αυξημένη αστάθεια στην ατμόσφαιρα. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, χωρίς όμως ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την Αναστασία Τυράκη, το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας σταδιακά όλη τη χώρα.

Η μετατόπιση αυτή θα συνοδευτεί από πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη υγρασία, παράγοντες που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη καταιγίδων κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα.

Η πρόγνωση από την Χριστίνα Ρήγου

Η νέα κακοκαιρία έρχεται από την Κυριακή με καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας όπως αναφέρεται και στην πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Ρήγου.

Η μετεωρολόγος μάλιστα άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο κατά τόπους πλημμυρικών φαινομένων.

Τι αναφέρει η Όλγα Παπαβγούλη

Από την πλευρά της η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη αναφέρει:

Ένα βροχερό σκηνικό διαμορφώνεται στη χώρα μας, καθώς θα μας απασχολούν διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα.

Ήδη, ένα βαρομετρικό χαμηλό προερχόμενο από τα δυτικά επηρεάζει τη χώρα, δίνοντας βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα — ιδιαίτερα προς το Ιόνιο, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν έντονο χαρακτήρα. Παράλληλα, βροχοπτώσεις σημειώνονται και στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Κατά τη διέλευση του χαμηλού, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας σε θυελλώδεις εντάσεις στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

-Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, παρουσιάζοντας μικρότερη ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα, όπου θα φτάσει τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου και τοπικά 27-28.

-Από την Κυριακή, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από τον κόλπο της Σύρτης προς τη χώρα μας θα προκαλέσει εκ νέου επιδείνωση του καιρού, με περισσότερες βροχοπτώσεις με έμφαση στη δυτική και κεντρική Ελλάδα και στη νότια, καθώς και στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα και τις Κυκλάδες και θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας.

Αξιόλογα φαινόμενα αναμένονται και στην Αττική, με κατά τόπους έντονη ραγδαιότητα.





Η πρόγνωση από τη Νικολέτα Ζιακοπούλου

Πιο ήπιος θα είναι ο καιρός το Σάββατο, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Νικολέτας Ζιακοπούλου. Ωστόσο από την Κυριακή προβλέπεται νέο κύμα κακοκαιρίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι όποιες βροχές σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο θα είναι σύντομες και ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία, ιδιαίτερα το μεσημέρι, θα φτάνει τους 22-24 βαθμούς.

Από την Κυριακή το πρωί θα έρθει η «δεύτερη δόση» από το νέο κύμα κακοκαιρίας, καθώς το νέο βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα και θα φέρει πολλές βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι καταιγίδες θα εντοπίζονται ιδιαίτερα σε Πελοπόννησο και στο Αιγαίο, ενώ θα επηρεαστεί πολύ και ο νομός Αττικής. Από το μεσημερί της Κυριακής και μετά, οι βροχές θα είναι συνεχείς σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Θα πέσει αρκετό νερό, ενώ αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με συννεφιά, που δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς.

Τη Δευτέρα θα υπάρχουν κάποιες καταιγίδες πάλι σε Πελοπόννησο και Αιγαίο, ενώ την Τρίτη ο καιρός θα είναι καλύτερος.

Ωστόσο, την Τετάρτη θα έχουμε πάλι νέες βροχές στα δυτικά και από την Πέμπτη θα σημειωθεί αισθητή βελτίωση.

