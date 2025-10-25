Καιρός: Μέχρι πότε κρατά η «μίνι-άνοιξη» του Οκτώβρη - Πως θα κάνουμε παρέλαση

Παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην πόλη της Λάρισας, Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2024

Προχωρημένη άνοιξη θα θυμίζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, αφού θα έχουμε ακόμη και 28άρια. Ο καλός καιρός θα κρατήσει έως τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, όπου θα έχουμε ένα νέο μικρό κύμα κακοκαιρίας με βροχές.

Η κακοκαιρία θα έρθει από το μεσημέρι της Δευτέρας στη Βόρεια Ελλάδα ενώ μέχρι το τέλος της ημέρας θα απασχολήσουν αρκετές περιοχές αλλά θα απομακρυνθεί αρκετά γρήγορα και την Τρίτη θα βρίσκεται πιο νοτιοανατολικά. Έτσι οι παρελάσεις θα γίνουν χωρίς πρόβλημα με ιδανικές συνθήκες και χωρίς επικίνδυνα φαινόμενα και τον υδράργυρο να θυμίζει καλοκαιράκι.

Ο καιρός σήμερα

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης