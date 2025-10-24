Καιρός: Ψυχρή «μετάβαση» την 28η Οκτωβρίου - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου

Newsbomb

Καιρός: Ψυχρή «μετάβαση» την 28η Οκτωβρίου - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τις επόμενες ώρες
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια θα κυλήσει το Σάββατο (25/10), σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, ενώ από την Κυριακή (26/10) αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες σε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά.

Σύμφωνα με τον προγνώστη καιρού, από το πρωί της Δευτέρας (27/10) ο καιρός θα χαλάσει στα ορεινά της Στερεάς, στη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία, στη Ήπειρο και στα ορεινά της Μακεδονίας, ενώ από το μεσημέρι και μετά αυτό το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα και τη νύχτα της Δευτέρας, θα έχουμε φαινόμενα σε Θράκη και νησιά ανατολικού Αιγαίου.

Μέχρι το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Όσον αφορά τον καιρό της 28ης Οκτωβρίου, ο Σάκης Αρναούτογλου έκανε λόγο για πτώση της θερμοκρασίας, με το ψυχρό σκηνικό να επιμένει μέχρι και την Τετάρτη, κυρίως, στην Βόρεια Ελλάδα.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο (25/10) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι - απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις που το βράδυ στα βόρεια θα αυξηθούν.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στην Κρήτη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 και τοπικά στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στα Δωδεκάνησα τους 25 με 26 και στην Κρήτη τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και γρήγορα στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες με λίγες τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-10-2025 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Στην ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι αργά το μεσημέρι. Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρώτικα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και εξασθένηση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:01WHAT THE FACT

H «ανεξήγητη» φιγούρα που διασχίζει το Κάστρο του Τσέστερ

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει επικήδειο

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συνοδός ασθενή επιτέθηκε σε νοσηλευτή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

19:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Δύσκολα Χουάντσο και Ρογκαβόπουλος

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ στέλνουν αεροπλανοφόρο στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Αποκάλυψε τις καθημερινές «ιεροτελεστείες» της με τον πρίγκιπα Χάρι και τα παιδιά τους

19:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Λεσόρ και ασπίδα για Σορτς: «Τι είδους μα……ς δημοσιεύματα είναι αυτά φίλε»!

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο φρικτός θάνατος της 14χρονης Ζάκι από τον 23χρονο σύζυγό της για ένα πιάτο ζυμαρικών

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Συμμαχία των Προθύμων: «Στερεύουν οι στρατιώτες, τα χρήματα και οι ιδέες του Πούτιν» - «Υπό αξιολόγηση» το αίτημα για Tomahawk

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 17 χρόνια φυλάκισης στον ύποπτο για τους «ρωσικής έμπνευσης» εμπρησμούς στο Λονδίνο

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Θα σας βγάλω τα μάτια» - 35χρονος απείλησε να σκοτώσει την οικογένεια της πρώην συζύγου του

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση Ζελένσκι στη «Συμμαχία των Προθύμων» για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς - Στον «πάγο» παραμένουν οι αμερικανικοί Tomahawk

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Walt Disney World: Κάτι σκοτεινό συμβαίνει στο πιο φανταστικό μέρος - Τρεις θάνατοι σε 10 ημέρες

18:59LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Η Ιουλία φεύγει για πάντα, η μαμά της Μαλένας επιστρέφει και ένας έρωτας γεννιέται

18:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Διάσημος Ισπανός δημοσιογράφος: «Η Νότιγχαμ άργησε για Ράφα Μπενίτεθ»

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοόλ και έφηβοι: Ένας στους τρεις 16χρονους στην Ελλάδα πίνει πάνω από 5 ποτά σε ένα βράδυ

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας από σύγκρουση λεωφορείου με δίκυκλο

18:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ : Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 11 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά έκλεψε υαλοκαθαριστήρες από ηλικιωμένο και τον πήρε στο κατόπι - Παραλίγο να πέσει στη θάλασσα ο δράστης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Το μαρτύριο της 40χρονης, η ζωή στα social media και η έκπληξη που ετοίμαζε το θύμα στον 50χρονο

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει επικήδειο

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά έκλεψε υαλοκαθαριστήρες από ηλικιωμένο και τον πήρε στο κατόπι - Παραλίγο να πέσει στη θάλασσα ο δράστης

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο φρικτός θάνατος της 14χρονης Ζάκι από τον 23χρονο σύζυγό της για ένα πιάτο ζυμαρικών

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ελληνικό μωσαϊκό του 5ου αιώνα ανακαλύφθηκε στην αρχαία Έδεσσα της Ανατολίας

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη καταγγελία στο Newsbomb: Όταν ο σημαιοφόρος με αυτισμό «βγήκε λάθος» – Η κλήρωση που έγινε πληγή σε ένα σχολείο

15:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μαλλιά κουβάρια» Άδωνις – Πολάκης στη Βουλή: «Μην πάρεις πάλι αναβολή στο δικαστήριο» - «Τι να κάνουμε, ο δικηγόρος μου έχει πολλές υποθέσεις»

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

18:32ΚΟΣΜΟΣ

«Βαρόνη» ναρκωτικών 23χρονη Βραζιλιάνα influencer - Πώς προωθούσε την «επιχείρησή» της μέσω social

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

19:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Λεσόρ και ασπίδα για Σορτς: «Τι είδους μα……ς δημοσιεύματα είναι αυτά φίλε»!

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από το πάρτυ της Καλλιθέας στο μοιραίο κλαμπ - «Ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα και πήγαμε στο μαγαζί», αναφέρει φίλη της 16χρονης - Βίντεο

18:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ : Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 11 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Walt Disney World: Κάτι σκοτεινό συμβαίνει στο πιο φανταστικό μέρος - Τρεις θάνατοι σε 10 ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ