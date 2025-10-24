Καιρός - Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

Προχωρημένη άνοιξη θα θυμίζει ο καιρός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη 

Προχωρημένη άνοιξη θα θυμίζει ο καιρός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη

Παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην πόλη της Λάρισας, Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2024

Απομακρύνεται το κύμα κακοκαιρίας που δημιούργησε χθες αρκετά προβλήματα στα Δυτικά και «έπνιξε» το Μεσολόγγι με 80 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, μπορεί να εκδηλωθούν κάποιες βροχές στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο και στην Ήπειρο, όμως δεν θα υπάρξουν προβλήματα.

Ο καιρός λοιπόν αρχίζει και πάλι να θυμίζει προχωρημένη άνοιξη. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε ακόμη και 28άρια. Ο καλός καιρός θα κρατήσει έως τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, όπου θα έχουμε ένα νέο μικρό κύμα κακοκαιρίας με βροχές.

Η κακοκαιρία θα έρθει από το μεσημέρι της Δευτέρας στη Βόρεια Ελλάδα ενώ μέχρι το τέλος της ημέρας θα απασχολήσουν αρκετές περιοχές αλλά θα απομακρυνθεί αρκετά γρήγορα και την Τρίτη θα βρίσκεται πιο νοτιοανατολικά. Έτσι οι παρελάσεις θα γίνουν χωρίς πρόβλημα με ιδανικές συνθήκες και χωρίς επικίνδυνα φαινόμενα και τον υδράργυρο να θυμίζει καλοκαιράκι.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, τα όποια φαινόμενα θα εστιάζονται προς τα Δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν πολλές ώρες ηλιοφάνειας με λίγες τοπικές συννεφιές ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς και βορειοδυτικούς με τα μποφόρ να φτάνουν τα 5-6. Ο άνεμος θα λειτουργήσει ως καταβάτης αυξάνοντας τη θερμοκρασία στην Ανατολική χώρα και την περιοχή της χώρας. Η υγρασία θα είναι αυξημένη ενώ τοπικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένα σε περιοχές κοντά στη θάλασσα και κοντά σε βουνά.

Στην Αττική δεν αναμένουμε κάτι αξιόλογο. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει όλη την ημέρα ενώ το πρωί μπορεί να χουμε περιορισμένη ορατότητα και να έχουμε και ομίχλη. Αργότερα θα έχουμε και κάποιες συννεφιές προς το απόγευμα χωρίς να απασχολήσουν ιδιαίτερα ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Οι περιοχές που θα χουν υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι αυτές πίσω από τον Υμηττό, την Πάρνηθα και την Πεντέλη δηλαδή περιοχές δίπλα στη Βοιωτία.

Στη Θεσσαλονίκη αν και έχουμε κάποιες τοπικές συννεφιές είναι μικρή πιθανότητα να δούμε κάποιες βροχές. Το πρωί επίσης θα πρέπει να υπάρχει προσοχή για ομίχλη ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει αρκετά ψηλά, στους 24 βαθμούς Κελσίου.

