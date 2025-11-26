Κακοκαιρία Adel: «Σύννεφο ύψους 11 χιλιομέτρων στην Αιτωλοακαρνανία» – Ήχησε το 112

Ήχησε πριν από λίγη ώρα στα κινητά των κατοίκων της Αιτωλοακαρνανίας το 112 για την κακοκαιρία Adel.

Δείτε το 112:

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» ισχυρών καταιγίδων

Ισχυρές βροχές και έντονα καταιγιδοφόρα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τη βορειοδυτική Ελλάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά. Ισχυρές βροχές και έντονα καταιγιδοφόρα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τη βορειοδυτική Ελλάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

«Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ADEL Tο κύμα κακοκαιρίας #Adel αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα κινούμενο αργά ανατολικά τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε Ν-ΝΔ ρεύμα . Εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη -περισσότερο την Παρασκευή - όπου το σύστημα θα μετακινθεί ανατολικότερα.

Στη δορυφορική η έντονη καταιγίδα Στηνν Αιτωλοακαρνανία που η κορυφή του νέφους έχει ξεπεράσει το ύψος των 11 χιλιομέτρων .Το ισχυρό καταιγιδοφόρο κύταρρο εντοπίζεται ως περιοχή όπου η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους (υπολογισμένη από δορυφορικά δεδομένα) είναι χαμηλότερη αυτής της τροπόπαυσης. Πρόκειται δηλαδή για περιοχές όπου τα ανοδικά ρεύματα της καταιγίδας είναι τόσο ισχυρά ώστε να ξεπερνούν το φράγμα της τροπόπαυσης (“overshooting tops”). Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ισχυρότερη εν γένει είναι η καταιγίδα.

Υψηλά τα επίπεδα βροχών σήμερα στα δυτικά , αλλά οχι στα επίπεδα των προηγουμένων ημερών . Χαρακτηριστική περίπτωση τα Πράμαντα Ιωαννίνων που έχουν σήμερα περί τα 80mm ως τώρα , ενω την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε το "αστρονομικό" ποσό των την 256 mm».