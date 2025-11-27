Κακοκαιρία Adel: Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής

Newsbomb

Κακοκαιρία Adel: Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε «κόκκινο συναγερμό» βρίσκεται η Πολιτική Προστασία, εν όψει του νέου κύματος έντονης κακοκαιρίας του συστήματος με το όνομα ADEL, που αναμένεται τις επόμενες ώρες και κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι πολύ ισχυρά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ.

Αργά το απόγευμα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που είχαν αποφασιστεί από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, προκειμένου να προετοιμαστεί ο κρατικός μηχανισμός, ειδικά στις περιοχές που το πέρασμα της κακοκαιρίας προβλέπεται να έχει πολύ έντονα φαινόμενα.

Οι περιοχές αυτές, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, το βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Για το λόγο αυτό, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή, μετά από επικοινωνία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού πραγματοποιήθηκαν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, ενώ υπήρξε επικοινωνία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι περιφέρειες και οι δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Το διάστημα αυτό αναμένονται ισχυρές βροχές, αλλά μικρότερης έντασης από τις παραπάνω περιοχές, και στην Αττική, για αυτό είναι σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα και ο υπόλοιπος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, για να επέμβει αν και όπου χρειαστεί.

Η καταιγίδα που έπληξε πάντως το λεκανοπέδιο νωρίς το βράδυ της Πέμπτης προκάλεσε μικροπροβλήματα, κυρίως με κοπές δένδρων από τα συνεργεία της Πυροσβεστικής σε Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και Αιγάλεω.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL που επηρέασε σήμερα Πέμπτη (27-11-2025), θα συνεχιστεί και αύριο Παρασκευή (28-11-2025) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Σήμερα είχαμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Για αύριο Παρασκευή (28-11-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. Στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 11,5 ετών για «εξέγερση»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερος 16χρονος Παλαιστίνιος από τις ΗΠΑ μετά από 9 μήνες φυλάκισης στο Ισραήλ

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ο Γκατσίνοβιτς σκόραρε μετά από εννιά μήνες! (βίντεο)

23:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις οικοδομικές άδειες: Ψηφιακό One-Stop-Shop για κάθε ακίνητο

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα

22:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμάτα: Άνοιξαν κοσμηματοπωλείο και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ σε 20 δευτερόλεπτα – Βίντεο ντοκουμέντο

22:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Ο Γκατσίνοβιτς βάζει μπροστά την «Ένωση»

22:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 1-1: Ισοφαρίζουν από το... πουθενά οι Αυστριακοί

22:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέλιος Κοτίδης & Γιώργος Χουβαρδάς επιστρέφουν στον Σταυρό του Νότου Club την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρωταθλητής του γκολφ, Fuzzy Zoeller, σε ηλικία 74 ετών - Η στιγμή που τον στοίχειωσε για το υπόλοιπο της καριέρας του

22:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Επέστρεψε ο Γιούρτσεβεν στην εύκολη νίκη της Τουρκίας

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Στο Φανάρι ο Αμερικανός πρέσβης - Προωθείται το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 27/11/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Το Λούβρο αυξάνει κατά 45% την τιμή του εισιτηρίου εισόδου για κάτοικους εκτός Ευρώπης

21:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» Κωνσταντοπούλου: Εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Η κυβέρνηση «φρενάρει» την εξεταστική επιτροπή

21:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Πέταξε την ευκαιρία για οκτάδα, ζωντανή η ελπίδα

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ένταση μεταξύ «κιτρινόμαυρων» οπαδών και αστυνομίας

21:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1 (Τελικό): Ψυχρολουσία στο 89' για τον Δικέφαλο

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή δήλωσης Γαλλίας, Βρετανίας, Ιταλίας και Γερμανίας καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;» - Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από περιπετειώδη καταδίωξη – Βίντεο ντοκουμέντο

22:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις οικοδομικές άδειες: Ψηφιακό One-Stop-Shop για κάθε ακίνητο

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Έτσι σκότωσα την πεθερά μου» - Όσα ανέφερε στην ομολογία της η 46χρονη δολοφόνος

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ανατροπή με το κίνητρο της δολοφονίας - Δεν σκότωσε την πεθερά της για να τη ληστέψει

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Λύθηκε δολοφονία μετά από 19 χρόνια - Μαθήτρια σκότωσε τον καθηγητή της με τον οποίο διατηρούσε παράνομο δεσμό

17:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Η τελευταία λέξη της 75χρονης πριν ξεψυχήσει από τα χέρια της νύφης της - «Πέθανα...»

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο «δράκος» του Αλίμου - Η στιγμή της επίθεσης σε γυναίκα

22:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 1-1: Ισοφαρίζουν από το... πουθενά οι Αυστριακοί

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 30χρονος influencer που έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα σε ακραίο «μαραθώνιο φαγητού»

12:53ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πρωταγωνίστρια σε νέο καβγά με δημοσιογράφους – «Γιατί με ειρωνεύεστε;»

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχίλα: «Σιγά μην χάσω το πανηγύρι» - Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του

20:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ξεκάθαρο προβάδισμα ΝΔ με 25,2% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση - Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα Τσίπρα

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηθοποιός στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- Είχε ρόλους στα «Μαύρα Μεσάνυχτα» και τη «Βέρα στο δεξί»

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν Αττική και Μεγανήσι Λευκάδας

10:34ΥΓΕΙΑ

Πόσο καλές για την υγεία μας είναι οι πατάτες; - Τι λένε οι ειδικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ