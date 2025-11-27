Κακοκαιρία Adel: Εικόνες καταστροφής στα Τζουμέρκα – Στον «αέρα» σπίτια μετά από κατολίσθηση

Μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Adel που σαρώνει τη χώρα από την Τετάρτη.

Στα Τζουμέρκα η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς λόγω των έντονων βροχοπτώεων αλλά και της μεγάλης ποσότητας νερού που έπεσε προκλήθηκε κατολίσθηση σε βουνό στην περιοχή Άγναντα.

Η κατολίσθηση μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη που πολλά από τα σπίτια του οικισμού βρίσκονται στον «αέρα».

Οι κάτοικοι του οικισμού έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους υπό τον φόβο να καταρρεύσουν εντελώς.

Δείτε φωτογραφίες του Intime από την κατολίσθηση στα Άγναντα:

Μετακινείται η πλαγιά κάτω από τα σπίτια του χωριού στα Κουκούλια

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο χωριό Κουκούλια στην Άρτα. Όπως λένε οι κάτοικοι για να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί από το πέρασμα της κακοκαιρίας, «κάθε πέτρα βγάζει νερό». Σημειώνεται ότι στην περιοχή οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται με μικρότερη ένταση και συνεχώς αποκαλύπτονται νέα προβλήματα.

Το φαινόμενο της κατολίσθησης είναι σε εξέλιξη με ολόκληρη την πλαγιά του βουνού να μετακινείται προς την χαράδρα και τους κατοίκους να αγωνιούν για την εξέλιξη του φαινομένου.

Κατολισθήσεις αποκαλύπτονται και σε άλλα σημεία ενώ εξακολουθούν να σημειώνονται καταπτώσεις χωμάτων και λίθων.

Κινδυνεύει με κατάρρευση ο μύλος των Αγνάντων

Να καταρρεύσει κινδυνεύει ο μύλος στην περιοχή «Κοδέλες» των Αγνάντων. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μνημείο χαρακτηρισμένο από το υπουργείο Πολιτισμού το οποίο η κακοκαιρία δεν άφησε ανέγγιχτο.

Ήδη ένα μέρος του κτηρίου δείχνει να βρίσκεται στον αέρα καθώς από τα ορμητικά νερά έχει αρχίσει να υποχωρεί το έδαφος.

Οι πληγές που άνοιξαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι πολλές και όσο περνά ο χρόνος αποκαλύπτονται ή προστίθενται κι άλλες όπως συνέβη με τις κατολισθήσεις στον οικισμό των Αγνάτων.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr