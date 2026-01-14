Καιρός: Με λιακάδα και άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Πότε θα επιστρέψουν τα χιόνια

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: Με λιακάδα και άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Πότε θα επιστρέψουν τα χιόνια
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
5'

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Πρόβλεψη για νέο χιονιά σε αρκετές περιοχές

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως μέχρι και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ωστόσο το Σάββατο, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αλλαγή του καιρού από τα δυτικά και ανατολικά τμήματα της χώρας. Μέχρι και το βράδυ τα φαινόμενα στις συγκεκριμένες περιοχές θα διατηρηθούν ενώ επιστρέφει και πάλι το χειμωνιάτικο χαρακτηριστικό στον καιρό, κυρίως από την Κυριακή.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα σημειωθεί παγετός σε αρκετές περιοχές, ωστόσο οι μέγιστες τιμές θα ανέβουν. Το Σάββατο η θερμοκρασία στις βόρειες περιοχές θα υποχωρήσει.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι διάστημα 18 με 22 Ιανουαρίου, έρχονται δύο βαρομετρικά χαμηλά που θα φέρουν αρκετές βροχές αλλά και χιονοπτώσεις οι οποίες θα κάνουν την εμφάνισή τους, ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, στην κεντρική και κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο νότιο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 01 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα νότια 5 και το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-01-2026

Στο Ιόνιο, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές με τη ίδια ένταση.
Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς αλλά από το μεσημέρι και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-01-2026

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με σποραδικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο, την Κρήτη και την ανατολική ηπειρωτική χώρα, μεμονωμένες καταιγίδες
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στην ανατολική χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-01-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στην ανατολική χώρα.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά τρόφιμα με το... καλημέρα του 2026

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε είναι φέτος - Οι αργίες της χρονιάς

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη θυρίδων: Πόσο ευάλωτα είναι τα lockers στις ορέξεις των επιτήδειων -Οι δικλείδες ασφαλείας

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Φανάρι – Μόσχα: Νέο «σχίσμα» στην Ορθοδοξία - Η κόντρα για την Εκκλησία του Μαυροβουνίου

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος βοηθά τη Λόρα να σβήσει τα ίχνη της - Πούλησε κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήριο της Αθήνας

06:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λιακάδα και άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Πότε θα επιστρέψουν τα χιόνια

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα απειλούν οι σκληροί των μπλόκων - «Δεν εκβιαζόμαστε» διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προπαγάνδα τηλεοπτικών «ομολογιών» και προετοιμασίες εκτελέσεων – Ο Τραμπ καλεί σε συνέχιση των διαδηλώσεων – «Επίθεση» των μουλάδων σε ΗΠΑ και Ισραήλ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί και σήμερα η χώρα λόγω της απεργίας των αυτοκινητιστών

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Ιανουρίου

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοιχτή για λίγο ακόμα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο μουσικός Τζον Φορτέ – Ο άνθρωπος πίσω από τον ήχο των Fugees και στενός συνεργάτης της Λόριν Χιλ

03:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Με… ακατάλληλη χειρονομία απάντησε ο Τραμπ σε λεκτική επίθεση εργαζομένου σε εργοστάσιο

03:14ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Το Ιράν κατηγορεί τον Τραμπ για υποκίνηση βίας και απειλή της εθνικής του ασφάλειας

02:48ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητο: Η Ευρώπη θα εκδώσει νέες οδηγίες για την τιμολόγηση των κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων

02:22ΕΡΓΑΣΙΑ

50η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 300 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Κλοντέτ Κόλβιν – Υπήρξε μορφή του αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ

01:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ προειδοποιεί με «πολύ ισχυρή δράση» σε περίπτωση που το Ιράν απαγχονίσει διαδηλωτές

01:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

23:19LIFESTYLE

Επιστρέφει στη μουσική ο Πασχάλης Τερζής: Σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι δια χειρός Χρήστου Νικολόπουλου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εισαγγελέας πυροβόλησε δικαστή μέσα στο εφετείο - Ήταν ζευγάρι

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος βοηθά τη Λόρα να σβήσει τα ίχνη της - Πούλησε κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήριο της Αθήνας

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νεκρή η σερβιτόρα με το κράνος και τα βεγγαλικά -Ποια ήταν η Cyane Panine

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Απόπειρα βιασμού σε βάρος 13χρονης - Χειροπέδες σε έναν 31χρονο

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: Αποχωρεί από το Δ.Σ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών - «Καρφιά» σε όσους την κατηγόρησαν

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ενόχληση για τις κινήσεις Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ στο ενεργειακό μέτωπο

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Κλειστή η Λεωφόρος Εθνικής Αντίστασης και στα δύο ρεύματα λόγω έργων

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Πέμπτης (15/1)

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη

10:55WHAT THE FACT

Ο ωκεανός στον Παναμά σταμάτησε να «αναπνέει»: Ένα προειδοποιητικό γεγονός που μπορεί να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει γνωστή influencer για την περιπέτεια με την υγεία της - «Ξύπνησα κάνοντας εμετό με αίμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ