Καιρός: Οι 5 περιοχές που θα «χτυπήσει» η «μετεωρολογική βόμβα» - Νέα πρόβλεψη Καλλιάνου

Snapshot Από τις αρχές της νέας εβδομάδας υπάρχει πιθανότητα περίπου 30% για εμφάνιση «μετεωρολογικής βόμβας» που θα επηρεάσει Αττική, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Στερεά και Επτάνησα.

Η «μετεωρολογική βόμβα» χαρακτηρίζεται από ραγδαία πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης και έντονα καιρικά φαινόμενα, με τους ανέμους να ξεπερνούν τα 9 μποφόρ.

Το φαινόμενο δημιουργείται από τη σύγκρουση θερμών και ψυχρών αερίων μαζών και προκαλεί θυελλώδεις ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χιονοπτώσεις.

Το 2004 σημειώθηκε παρόμοια «μετεωρολογική βόμβα» στο Αιγαίο με ανέμους που έφτασαν τα 50 m/s, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε υποδομές και μετακινήσεις.

Η μελέτη τέτοιων φαινομένων στη Μεσόγειο είναι σημαντική για την κατανόηση και βελτίωση της πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Αλλάζει και μάλιστα ραγδαία το σκηνικό του καιρού καθώς φαίνεται από τις αρχές της νέας εβδομάδας μια «μετεωρολογική βόμβα» όπως ανέφερε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Αναλύοντας στο κεντρικό δελτίο του MEGA ο γνωστός μετεωρολόγος τα τελευταία δεδομένα έδωσε ένα ποσοστό «κοντά στο 30%» να δούμε το φαινόμενο, το οποίο θα επηρεάσει την Αττική, την Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την Στερεά και τα Επτάνησα ενώ οι άνεμοι θα ξεπεράσουν τα 9 μποφόρ.

Τι είναι η «μετεωρολογική βόμβα»

Στην ατμόσφαιρα της Γης, ορισμένα βαροκλινικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, μετατρεπόμενα σε αυτό που οι μετεωρολόγοι αποκαλούν «μετεωρολογική βόμβα». Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά και επικίνδυνα φαινόμενα της δυναμικής μετεωρολογίας, καθώς συνδυάζει ραγδαία πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης με έντονα καιρικά φαινόμενα μεγάλης κλίμακας.

Για να χαρακτηριστεί ένα βαρομετρικό χαμηλό ως «μετεωρολογική βόμβα», απαιτείται η πίεση στο κέντρο του να μειωθεί κατά τουλάχιστον 24 hPa μέσα σε 24 ώρες, δηλαδή περίπου 1 hPa ανά ώρα. Αυτό το όριο έχει οριστεί για γεωγραφικά πλάτη γύρω στις 60 μοίρες, όπου τέτοια φαινόμενα είναι πιο συχνά. Στην Ελλάδα, λόγω του χαμηλότερου γεωγραφικού πλάτους, το αντίστοιχο όριο είναι μικρότερο και για την περιοχή της Αθήνας αντιστοιχεί σε περίπου 0,71 hPa ανά ώρα.

Πώς δημιουργείται μια «μετεωρολογική βόμβα»

Η ταχεία πτώση της πίεσης συνδέεται με ισχυρές ατμοσφαιρικές διεργασίες, όπως η σύγκρουση θερμών και ψυχρών αερίων μαζών και η έντονη δυναμική στην ανώτερη τροπόσφαιρα. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας εξαιρετικά ισχυρής βαροβαθμίδας, δηλαδή μεγάλης διαφοράς πίεσης σε μικρή απόσταση.

Αυτή η βαροβαθμίδα είναι που «γεννά» θυελλώδεις έως και ακραίους ανέμους, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται φαινόμενα όπως έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και, τον χειμώνα, ισχυρές χιονοπτώσεις.

Η μετεωρολογική βόμβα του 2004 στο Αιγαίο

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου φαινομένου στην Ελλάδα σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2004, όταν ένα βαρομετρικό χαμηλό στην ανατολική Μεσόγειο ενισχύθηκε ραγδαία και εξελίχθηκε σε μετεωρολογική βόμβα πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος.

Στις 22 Ιανουαρίου 2004, η κεντρική πίεση του συστήματος έπεσε στα 972 hPa, τιμή που καταγράφηκε στην Ικαρία, επιβεβαιώνοντας την ένταση και τη δυναμική του φαινομένου.

Άνεμοι που «άγγιξαν» τα όρια των τυφώνων

Η έντονη βαροβαθμίδα προκάλεσε εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές του Αιγαίου. Στη Λήμνο καταγράφηκαν ριπές που έφτασαν τα 50,5 m/s (πάνω από 180 km/h), ενώ στη Νάξο και την Άνδρο οι ριπές άγγιξαν τα 50 m/s.

Τέτοιες τιμές προσεγγίζουν την ένταση τροπικών κυκλώνων, γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα του φαινομένου και τον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Το σύστημα συνοδεύτηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες αλλά και εκτεταμένες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε μετακινήσεις, υποδομές και καθημερινότητα.

Η κακοκαιρία επηρέασε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας, επιβεβαιώνοντας ότι τέτοιου τύπου φαινόμενα, αν και σπάνια στη Μεσόγειο, μπορούν να έχουν ιδιαίτερα έντονο και επικίνδυνο χαρακτήρα.

Όταν η Μεσόγειος «παράγει» ακραίο καιρό

Οι μετεωρολογικές βόμβες εμφανίζονται συχνότερα στον Ατλαντικό και στον Βόρειο Ειρηνικό, ωστόσο η περίπτωση του 2004 αποδεικνύει ότι και η Μεσόγειος μπορεί, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να παράγει φαινόμενα εξαιρετικής έντασης.

Η μελέτη τέτοιων επεισοδίων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της ατμοσφαιρικής δυναμικής και στη βελτίωση της πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

