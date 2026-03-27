Καιρός: Οι 5 περιοχές που θα «χτυπήσει» η «μετεωρολογική βόμβα» - Νέα πρόβλεψη Καλλιάνου

Προειδοποίηση από τον γνωστό μετεωρολόγο για τη νέα εβδομάδα

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Οι 5 περιοχές που θα «χτυπήσει» η «μετεωρολογική βόμβα» - Νέα πρόβλεψη Καλλιάνου
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από τις αρχές της νέας εβδομάδας υπάρχει πιθανότητα περίπου 30% για εμφάνιση «μετεωρολογικής βόμβας» που θα επηρεάσει Αττική, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Στερεά και Επτάνησα.
  • Η «μετεωρολογική βόμβα» χαρακτηρίζεται από ραγδαία πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης και έντονα καιρικά φαινόμενα, με τους ανέμους να ξεπερνούν τα 9 μποφόρ.
  • Το φαινόμενο δημιουργείται από τη σύγκρουση θερμών και ψυχρών αερίων μαζών και προκαλεί θυελλώδεις ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χιονοπτώσεις.
  • Το 2004 σημειώθηκε παρόμοια «μετεωρολογική βόμβα» στο Αιγαίο με ανέμους που έφτασαν τα 50 m/s, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε υποδομές και μετακινήσεις.
  • Η μελέτη τέτοιων φαινομένων στη Μεσόγειο είναι σημαντική για την κατανόηση και βελτίωση της πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.
Snapshot powered by AI

Αλλάζει και μάλιστα ραγδαία το σκηνικό του καιρού καθώς φαίνεται από τις αρχές της νέας εβδομάδας μια «μετεωρολογική βόμβα» όπως ανέφερε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Αναλύοντας στο κεντρικό δελτίο του MEGA ο γνωστός μετεωρολόγος τα τελευταία δεδομένα έδωσε ένα ποσοστό «κοντά στο 30%» να δούμε το φαινόμενο, το οποίο θα επηρεάσει την Αττική, την Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την Στερεά και τα Επτάνησα ενώ οι άνεμοι θα ξεπεράσουν τα 9 μποφόρ.

Τι είναι η «μετεωρολογική βόμβα»

Στην ατμόσφαιρα της Γης, ορισμένα βαροκλινικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, μετατρεπόμενα σε αυτό που οι μετεωρολόγοι αποκαλούν «μετεωρολογική βόμβα». Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά και επικίνδυνα φαινόμενα της δυναμικής μετεωρολογίας, καθώς συνδυάζει ραγδαία πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης με έντονα καιρικά φαινόμενα μεγάλης κλίμακας.

Για να χαρακτηριστεί ένα βαρομετρικό χαμηλό ως «μετεωρολογική βόμβα», απαιτείται η πίεση στο κέντρο του να μειωθεί κατά τουλάχιστον 24 hPa μέσα σε 24 ώρες, δηλαδή περίπου 1 hPa ανά ώρα. Αυτό το όριο έχει οριστεί για γεωγραφικά πλάτη γύρω στις 60 μοίρες, όπου τέτοια φαινόμενα είναι πιο συχνά. Στην Ελλάδα, λόγω του χαμηλότερου γεωγραφικού πλάτους, το αντίστοιχο όριο είναι μικρότερο και για την περιοχή της Αθήνας αντιστοιχεί σε περίπου 0,71 hPa ανά ώρα.

Πώς δημιουργείται μια «μετεωρολογική βόμβα»

Η ταχεία πτώση της πίεσης συνδέεται με ισχυρές ατμοσφαιρικές διεργασίες, όπως η σύγκρουση θερμών και ψυχρών αερίων μαζών και η έντονη δυναμική στην ανώτερη τροπόσφαιρα. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας εξαιρετικά ισχυρής βαροβαθμίδας, δηλαδή μεγάλης διαφοράς πίεσης σε μικρή απόσταση.

Αυτή η βαροβαθμίδα είναι που «γεννά» θυελλώδεις έως και ακραίους ανέμους, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται φαινόμενα όπως έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και, τον χειμώνα, ισχυρές χιονοπτώσεις.

Η μετεωρολογική βόμβα του 2004 στο Αιγαίο

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου φαινομένου στην Ελλάδα σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2004, όταν ένα βαρομετρικό χαμηλό στην ανατολική Μεσόγειο ενισχύθηκε ραγδαία και εξελίχθηκε σε μετεωρολογική βόμβα πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος.

Στις 22 Ιανουαρίου 2004, η κεντρική πίεση του συστήματος έπεσε στα 972 hPa, τιμή που καταγράφηκε στην Ικαρία, επιβεβαιώνοντας την ένταση και τη δυναμική του φαινομένου.

Άνεμοι που «άγγιξαν» τα όρια των τυφώνων

Η έντονη βαροβαθμίδα προκάλεσε εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές του Αιγαίου. Στη Λήμνο καταγράφηκαν ριπές που έφτασαν τα 50,5 m/s (πάνω από 180 km/h), ενώ στη Νάξο και την Άνδρο οι ριπές άγγιξαν τα 50 m/s.

Τέτοιες τιμές προσεγγίζουν την ένταση τροπικών κυκλώνων, γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα του φαινομένου και τον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Το σύστημα συνοδεύτηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες αλλά και εκτεταμένες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε μετακινήσεις, υποδομές και καθημερινότητα.

Η κακοκαιρία επηρέασε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας, επιβεβαιώνοντας ότι τέτοιου τύπου φαινόμενα, αν και σπάνια στη Μεσόγειο, μπορούν να έχουν ιδιαίτερα έντονο και επικίνδυνο χαρακτήρα.

Όταν η Μεσόγειος «παράγει» ακραίο καιρό

Οι μετεωρολογικές βόμβες εμφανίζονται συχνότερα στον Ατλαντικό και στον Βόρειο Ειρηνικό, ωστόσο η περίπτωση του 2004 αποδεικνύει ότι και η Μεσόγειος μπορεί, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να παράγει φαινόμενα εξαιρετικής έντασης.

Η μελέτη τέτοιων επεισοδίων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της ατμοσφαιρικής δυναμικής και στη βελτίωση της πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:05ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με απάτες κατά του ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 7 κατηγορούμενοι

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Ο τέταρτος «πράσινος» τελικός

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βομβαρδίστηκαν πυρηνικά εργοστάσια και μεγάλες χαλυβουργίες - Με αντίποινα απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός influencer μετά από πυροβολισμούς έξω από γυμναστήριο

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Η ανεξέλεγκτη πορεία του ΙΧ με τον μεθυσμένο οδηγό - Είχε μαζί του τα ανήλικα παιδιά του

20:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι 5 περιοχές που θα «χτυπήσει» η «μετεωρολογική βόμβα» - Νέα πρόβλεψη Καλλιάνου

20:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Ελλάδα - Παραγουάη: Το φιλικό της εθνικής στο Φάληρο

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Το δράμα ναυτικών στον Περσικό Κόλπο: Ζουν ανάμεσα σε πτώματα συναδέλφων και χωρίς φαγητό

20:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «διαφωνούν» για την κακοκαιρία - Η ανάλυση Κολυδά

20:11LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε ποια θέση είναι ο Akylas με το «Ferto» - Δείτε την πρώτη 10άδα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «λευκή» Κρήτη από το διάστημα - Εντυπωσιακή δορυφορική λήψη μετά τις χιονοπτώσεις

19:58LIFESTYLE

Αντόνιο Μπαντέρας: Πώς το έμφραγμα που υπέστη τον οδήγησε να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ

19:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Οριστικά χωρίς Γκραντ και Ρογκαβόπουλο με Μονακό

19:51ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Συγκρότησε ομάδα δράσης για την αντιμετώπιση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ

19:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης της NASA μοιράστηκε εικόνα «διαστημικών πλοκαμιών» που εμφανίστηκαν στον ΔΔΣ

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για την 17χρονη από τη Φυλή - Εντοπίστηκε στην Κρήτη

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με σχολικές τσάντες οι παίκτες του Ιράν – Ο λόγος της κίνησης αυτής

19:16LIFESTYLE

Τα δάκρυα του Ντέιβιντ Μπέκαμ για τον Μπρούκλιν: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση ο πρώην ποδοσφαιριστής

19:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Final-4 Κυπέλλου γυναικών: Ο Πρωτέας Βούλας σόκαρε τον Παναθηναϊκό και πέρασε στον τελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι 5 περιοχές που θα «χτυπήσει» η «μετεωρολογική βόμβα» - Νέα πρόβλεψη Καλλιάνου

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι φωτογραφίες που διέρρευσε το Ιράν από τον λογαριασμό του διευθυντή του FBI

20:11LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε ποια θέση είναι ο Akylas με το «Ferto» - Δείτε την πρώτη 10άδα

12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

17:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Ζούσε εφιάλτη το 10 μηνών κοριτσάκι στα χέρια της μητέρα του - Το άφηνε με σπασμένα κόκαλα

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Η ανεξέλεγκτη πορεία του ΙΧ με τον μεθυσμένο οδηγό - Είχε μαζί του τα ανήλικα παιδιά του

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός influencer μετά από πυροβολισμούς έξω από γυμναστήριο

20:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «διαφωνούν» για την κακοκαιρία - Η ανάλυση Κολυδά

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Το δράμα ναυτικών στον Περσικό Κόλπο: Ζουν ανάμεσα σε πτώματα συναδέλφων και χωρίς φαγητό

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πού βρίσκεται σήμερα το 16χρονο κορίτσι ένα μήνα μετά τον εντοπισμό του - Δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της

17:10WHAT THE FACT

Αν οι άνθρωποι εξαφανιστούν αύριο, οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το ζώο θα επικρατήσει στον πλανήτη

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 62χρονος πυροβόλησε τη γειτόνισσά του - Τραυματίστηκε η γυναίκα

20:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Ελλάδα - Παραγουάη: Το φιλικό της εθνικής στο Φάληρο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του Ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αθήνα - Συνελήφθησαν 12 άτομα

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι η «μετεωρολογική βόμβα» που θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

19:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ