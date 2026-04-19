Καιρός - Ζιακόπουλος: Από ανοιξιάτικη ηρεμία σε πρόσκαιρη επιδείνωση με πτώση θερμοκρασίας

Snapshot Από την Τετάρτη αναμένεται πιο έντονη μεταβολή του καιρού λόγω ατμοσφαιρικής διαταραχής, με βροχές, τοπικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας.

Την Πέμπτη η επιδείνωση του καιρού θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα με επικράτηση βοριάδων, πτώση θερμοκρασίας και βροχοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα είναι σύντομης διάρκειας και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

Σκιαγραφώντας την εξέλιξη του καιρού για το επόμενο τετραήμερο, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου, το ξεκίνημα της εβδομάδας θα κυλήσει με σχετικά ήπιες συνθήκες, ενώ στη συνέχεια αναμένεται πιο οργανωμένη μεταβολή.

Η Δευτέρα (20/4) θα κυλήσει με περιορισμένη αστάθεια κυρίως τις απογευματινές ώρες στην κεντρική και βόρεια χώρα. Την Τρίτη (21/4) η αστάθεια στη βόρεια Ελλάδα θα είναι λίγο πιο έντονη το απόγευμα. Από την Τετάρτη (22/4) ο καιρός αρχίζει να μεταβάλλεται πιο αισθητά, καθώς μια ατμοσφαιρική διαταραχή από τα βόρεια θα φέρει βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στη βορειοδυτική και στη συνέχεια σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Την Πέμπτη (23/4) η επιδείνωση θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα, με επικράτηση βοριάδων, περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους βροχοπτώσεις.

Ολόκληρη η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Η λαϊκή κλιματολογία λέει «Απ' τ' Άι-Γιωργιού και πέρα, δώσ' του φουστανιού σου αέρα», αλλά φέτος αυτό θα πάρει αναβολή. Είπαμε, κλίμα είναι ό,τι αναμένεις να πάρεις και καιρός είναι ό,τι τελικά παίρνεις! Αλλά, ας δούμε σε γενικές γραμμές τι μας επιφυλάσσει ο καιρός το επόμενο τετραήμερο.

Η Δευτέρα (20/4) θα περάσει με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα και κυρίως στα ορεινά αυτών των περιοχών. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθούν από 22 ως 24 βαθμούς.

Την Τρίτη (21/4), η απογευματινή αστάθεια στη Β. Ελλάδα θα ενταθεί λίγο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση ως τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Τετάρτη (22/4), ατμοσφαιρική διαταραχή, κινούμενη από βορρά προς νότο, θα προκαλέσει μεταβολή του καιρού στη ΒΔ Ελλάδα και κυρίως στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας με βροχές, τοπικές καταιγίδες και στα ορεινά χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι σταδιακά και από τα βόρεια θα γίνουν βόρειοι με αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στη Β. Ελλάδα.

Την Πέμπτη (23/4), η μεταβολή του καιρού θα γίνει αισθητή και στην υπόλοιπη χώρα. Πέρα από τη σταδιακή επικράτηση βοριάδων και την πτώση της θερμοκρασίας, θα εκδηλωθεί και υετός, την ένταση και την κατανομή του οποίου θα δούμε λεπτομερέστερα τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Πάντως, αυτό που μπορούμε να πούμε από σήμερα είναι ότι τα φαινόμενα δεν θα κρατήσουν πολύ.

