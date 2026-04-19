Με άστατο καιρό μπαίνει η νέα εβδομάδα - Πού θα έχει βροχές

  • Ο καιρός θα είναι γενικά άστατος με εναλλαγές νεφώσεων και τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα παραμείνει αίθριος.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο Αιγαίο, με σταδιακή στροφή σε νοτίους και δυτικούς σε κάποιες περιοχές.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα χωρίς σημαντικές μεταβολές, με μικρές αυξομειώσεις μέσα στην εβδομάδα.
  • Από την Τρίτη και μετά αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και ορεινά, με πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια την Τετάρτη.
  • Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη.
Ο καιρός σήμερα και τις επόμενες ημέρες θα είναι γενικά άστατος, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με εναλλαγές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σε αρκετά σημεία αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ αλλού ο καιρός θα παραμείνει πιο ήπιος και κατά διαστήματα αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, κατά τόπους ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές, παραμένοντας σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Σταδιακά, μέσα στην εβδομάδα, θα συνεχιστεί το ίδιο μοτίβο με εναλλαγές ηλιοφάνειας και τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα, χωρίς όμως έντονα ή παρατεταμένα φαινόμενα.

Ο καιρός την Κυριακή (19/04)

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την περιοχή Καστελλόριζου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στις υπόλοιπες περιοχές οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά. Από το βράδυ σχεδόν αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 και κατά τόπους έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά.
Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βόρειοι 4 με 5, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στην Εύβοια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 με 6, που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στην περιοχή του Καστελλόριζου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους και από το απόγευμα σχεδόν αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6, που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κατά διαστήματα. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα (20/04)

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι 3 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές και θα φθάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 22 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (21/04)

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι 3 με 5 μποφόρ, οι οποίοι από το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη (22/04)

Αρχικά στα βόρεια, βαθμιαία σε όλα τα ηπειρωτικά, τις Σποράδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το βράδυ στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Μέχρι το βράδυ σε όλες τις περιοχές θα έχουν επικρατήσει άνεμοι βορείων διευθύνσεων μέχρι 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Ο καιρός την Πέμπτη (23/04)

Τοπικές νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα νότια.

