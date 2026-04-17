Αρκτική σε κρίση και ισχυρό Ελ Νίνιο φέρνουν ακραίο χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα

Τι δείχνουν τα μακροπρόθεσμα μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

Δημήτρης Δρίζος

  • Η Αρκτική καταγράφει φέτος τη δεύτερη χαμηλότερη έκταση θαλάσσιου πάγου για τα μέσα Απριλίου, με μειωμένο όγκο και αυξημένη ευαλωτότητα σε τήξη.
  • Η ραγδαία ενίσχυση του φαινομένου Ελ Νίνιο στον τροπικό Ειρηνικό αναμένεται να επιταχύνει την τήξη του αρκτικού πάγου μέσω ατμοσφαιρικών αλλαγών.
  • Η αποσταθεροποίηση του πολικού στροβίλου συνδέεται με ισχυρό Ελ Νίνιο και χαμηλό αρκτικό πάγο, προκαλώντας πιθανές ψυχρές εισβολές και μεταβλητότητα στον ευρωπαϊκό καιρό.
  • Στην Ελλάδα, ο χειμώνας 2026
  • 2027 ενδέχεται να χαρακτηρίζεται από έντονες εναλλαγές και πιο έντονα ψυχρά κύματα με πιθανή αύξηση κακοκαιριών.
  • Οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι για την εξέλιξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και το τελικό χειμερινό καιρικό σκηνικό στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Η Αρκτική καταγράφει φέτος ένα ανησυχητικό έλλειμμα θαλάσσιου πάγου, με τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα να δείχνουν τη δεύτερη χαμηλότερη έκταση που έχει καταγραφεί ποτέ για τα μέσα Απριλίου.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που παρακολουθείται στενά από την επιστημονική κοινότητα, καθώς συμπίπτει με τη ραγδαία ενίσχυση του φαινομένου Ελ Νίνιο στον τροπικό Ειρηνικό, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει και τις πολικές περιοχές μέσω ισχυρών ατμοσφαιρικών συνδέσεων.

Η φετινή περίοδος τήξης του 2026 ξεκινά με σαφώς αρνητικό πρόσημο για τον αρκτικό πάγο. Η έκτασή του είναι ήδη σημαντικά μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, ενώ ταυτόχρονα και ο όγκος του εμφανίζεται χαμηλότερος. Αυτό σημαίνει πως το «απόθεμα» πάγου είναι πιο ευάλωτο σε έντονη τήξη τους επόμενους μήνες, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ένα νέο αρνητικό ρεκόρ μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Πώς συνδέεται το Ελ Νίνιο με την Ευρώπη

Το Ελ Νίνιο αποτελεί τη θερμή φάση του συστήματος ENSO και χαρακτηρίζεται από αυξημένες θερμοκρασίες στην επιφάνεια του τροπικού Ειρηνικού. Στην παρούσα φάση, τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν στο ότι το φαινόμενο θα εξελιχθεί σε ισχυρό έως και «Super El Niño», με αποκλίσεις θερμοκρασίας άνω των +2 βαθμών Κελσίου.

Αυτή η εξέλιξη δεν μένει περιορισμένη στους τροπικούς. Μέσω αλλαγών στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, επηρεάζει και την Αρκτική, ενισχύοντας τη μεταφορά θερμών αερίων μαζών προς τις πολικές περιοχές. Το αποτέλεσμα είναι η επιτάχυνση της τήξης του πάγου, ιδιαίτερα στις περιφερειακές ζώνες του Αρκτικού Ωκεανού.

Για την Ευρώπη, αυτή η αλληλουχία γεγονότων έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι μεταβολές στην Αρκτική και στον Ειρηνικό μπορούν να επηρεάσουν τα βαρομετρικά συστήματα που καθορίζουν τον καιρό στη γηραιά ήπειρο, ειδικά κατά τη μετάβαση προς τον χειμώνα.

Ο ρόλος του Πολικού Στροβίλου

Κομβικό στοιχείο στη σύνδεση Αρκτικής και ευρωπαϊκού καιρού είναι ο πολικός στρόβιλος, δηλαδή το μεγάλο σύστημα κυκλοφορίας που «κρατά» το ψύχος εγκλωβισμένο γύρω από τον Βόρειο Πόλο.

Όταν ο στρόβιλος είναι ισχυρός και σταθερός, το ψύχος παραμένει στις πολικές περιοχές και η Ευρώπη βιώνει συνήθως πιο ήπιες συνθήκες. Όταν όμως αποδυναμώνεται ή διαταράσσεται, τότε ο ψυχρός αέρας μπορεί να κινηθεί νοτιότερα, προκαλώντας ψυχρές εισβολές.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε χρονιές με ισχυρό Ελ Νίνιο και χαμηλό αρκτικό πάγο, αυξάνονται οι πιθανότητες για αποσταθεροποίηση του πολικού στροβίλου. Αυτό συνδέεται με φαινόμενα αιφνίδιας στρατοσφαιρικής θέρμανσης, τα οποία μπορούν να «σπάσουν» τη συνοχή του και να αλλάξουν δραστικά την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Για την Ευρώπη συνολικά, και ειδικά για τη νοτιοανατολική Μεσόγειο, το σενάριο αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη μεταβλητότητα τον χειμώνα 2026-2027. Δεν σημαίνει απαραίτητα έναν σταθερά ψυχρό χειμώνα, αλλά μεγαλύτερη πιθανότητα για έντονες εναλλαγές.

Στην Ελλάδα, αυτό θα μπορούσε να εκδηλωθεί με περιόδους ήπιου καιρού που διακόπτονται από πιο έντονα ψυχρά κύματα, πιθανώς και με αυξημένα φαινόμενα κακοκαιρίας. Οι ψυχρές εισβολές, όταν συμβούν, ενδέχεται να είναι πιο «κοφτερές» και σύντομες, αλλά με ισχυρή ένταση.

Παράλληλα, η συνολική κυκλοφορία μπορεί να ευνοήσει και πιο έντονες υετικές καταστάσεις σε ορισμένες φάσεις του χειμώνα, ιδιαίτερα όταν αλληλοεπιδρούνκαι ψυχρές και θερμές αέριες μάζες πάνω από τη Μεσόγειο.

Το μεγάλο στοίχημα των επόμενων μηνών

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι βρισκόμαστε ακόμη νωρίς στην εξέλιξη της σεζόν τήξης και των ωκεάνιων διεργασιών. Ωστόσο, ο συνδυασμός χαμηλού αρκτικού πάγου και ενίσχυσης του Ελ Νίνιο αποτελεί ένα «δίδυμο» που ιστορικά συνδέεται με σημαντικές ανατροπές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Για την Ευρώπη και την Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι ο επερχόμενος χειμώνας έχει τις προϋποθέσεις να είναι δυναμικός και απρόβλεπτος, με τον πολικό στρόβιλο να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά το καιρικό σκηνικό.

*Με πληροφορίες από το severe-weather.eu

