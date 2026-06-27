Καιρός: Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο και άνοδος της θερμοκρασίας - Τα «υπολείμματα» του καύσωνα

Snapshot Το Σαββατοκύριακο αναμένονται ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο με ριπές έως 8

9 μποφόρ και γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα κυμανθεί μεταξύ 33 και 35 βαθμών Κελσίου, με μικρή πτώση το Σάββατο λόγω των βοριάδων και σταθερότητα την Κυριακή.

Από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα αυξηθεί και θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς στα πεδινά της Θεσσαλίας και της βόρειας Ελλάδας, με μείωση της έντασης των βοριάδων.

Τα υπολείμματα του ευρωπαϊκού καύσωνα αναμένεται να επηρεάσουν ορισμένες περιοχές της χώρας στα τέλη Ιουνίου και αρχές Ιουλίου χωρίς έντονα φαινόμενα έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.

Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά των βόρειων και δυτικών ηπειρωτικών περιοχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Snapshot powered by AI

Iσχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι που θα αγγίξουν ακόμα και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και σε τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για το Σαββατοκύριακο, την ίδια ώρα που ο υδράργυρος θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Σήμερα, η ημέρα ξεκινά με γενικά αίθριο καιρό σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια. Κι όμως, η αστάθεια δεν θα λείψει εντελώς. Σύμφωνα με την πρόγνωση, τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Καθώς θα βαδίζουμε προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τμήματα.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα βόρεια ορεινά, χωρίς ωστόσο τα φαινόμενα να έχουν μεγάλη διάρκεια ή ένταση.

Εντάσεις των ανέμων στις θάλασσες

Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση στα ανατολικά. Στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ, προσφέροντας μια σχετική ηρεμία στο Ιόνιο. Αντίθετα, στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα νότια παραθαλάσσια τμήματα η ένταση θα φτάσει τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο το σκηνικό θα είναι ιδιαίτερα έντονο, αφού οι ριπές θα αγγίζουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, γεγονός που απαιτεί προσοχή από τους ναυτιλλομένους.

Η πορεία του υδραργύρου

Σύμρωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο υδράργυρος θα σταματήσει στους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην ηπειρωτική χώρα το θερμόμετρο θα δείξει 33 με 35 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται τοπικά στα δυτικά, όπου ο καιρός σήμερα θα είναι πιο ζεστός, αγγίζοντας τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Ενισχύονται οι βοριάδες – Ακολουθούν τα «υπολείμματα» του ευρωπαϊκού καύσωνα

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε ο καύσωνας στη δυτική Ευρώπη χαρακτηρίζεται «ιστορικός», ενώ σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία αναμένεται να ενταθεί έως το Σάββατο.

Το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα έχει σχεδόν υποχωρήσει. Το Σάββατο και την Κυριακή η ενίσχυση των βοριάδων θα είναι «σημαντική», κυρίως στην Αττική, στην ανατολική Πελοπόννησο και στα βόρεια και δυτικά τμήματα των Κυκλάδων, όπου οι ριπές θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς λόγω των ισχυρών βοριάδων, ενώ την Κυριακή δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος ενώ θα μειωθεί λίγο η ένταση των βοριάδων, με αποτέλεσμα να ανέβει η θερμοκρασία και να πλησιάσει στα πεδινά της Θεσσαλίας και της βόρειας Ελλάδας τους 35 βαθμούς. Στην άνοδο της θερμοκρασίας θα συμβάλουν και τα «υπολείμματα» του εξασθενημένου καύσωνα της δυτικής Ευρώπης, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν ορισμένες περιοχές της χώρας στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, δεν φαίνονται να σημειώνονται κάποια φαινόμενα μέχρι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 26 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε κυρίως στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις και τις βραδινές ώρες από ανατολικές 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια και τα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.