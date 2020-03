Κορονοϊός: LIVE η εξάπλωσή του σε ολόκληρο τον πλανήτη λεπτό προς λεπτό (ΧΑΡΤΗΣ)

Η καθηγήτρια Lauren Gardner ήταν επικεφαλής αυτού του εγχειρήματος.

Η ιστοσελίδα δείχνει στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους και τα επιβεβαιωμένα περιστατικά του 2019-nCoV, σε παγκόσμιο χάρτη, ενώ επιτρέπει και free download των στοιχείων από τους επισκέπτες.

Για την επιστημονική κοινότητα, αυτά τα στοιχεία θα γίνουν πιο πολύτιμα καθώς συνεχίζουν να τα συλλέγουν.

Η διάθεση των στοιχείων για download είναι ζωτικής σημασίας για τους ερευνητές, δήλωσε η Gardner.

Δείτε LIVE τον διαδικτυακό χάρτη:

Τα στατιστικά στοιχεία που απεικονίζονται συλλέγονται από τον ΠΟΥ, το Centers for Disease Control and Prevention, το National Health Commission of the People’s Republic of China και το Dingxiangyuan, ένα social networking site για επαγγελματίες υγείας που παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για περιστατικά.

GALLERY 01 Η ιστοσελίδα δείχνει στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους και τα επιβεβαιωμένα περιστατικά του 2019-nCoV, σε παγκόσμιο χάρτη Associated Press







Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Κορονοϊός: Αυτά είναι τα νοσοκομεία αναφοράς σε όλη την Ελλάδα

Κορονοϊός: Συμπτώματα και μετάδοση - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Κορονοϊός στην Ελλάδα: Αυτό είναι το τηλέφωνο που πρέπει να καλέσετε σε περίπτωση ανάγκης