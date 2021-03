Οκταψήφιο συμβόλαιο με το ΗΒΟ για τον Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, συγγραφέα του «Game of Thrones»

Συμβόλαιο ιλιγγιώδους ύψους υπέγραψε με το ΗΒΟ ο Τζορτζ Μάρτιν, συγγραφέας του «Game of Thrones», για τη δημιουργία επιπλέον υλικού για το δίκτυο και τη streaming υπηρεσία του, ΗΒΟ Max.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Hollywood Reporter, πηγές αναφέρουν ότι το συμβόλαιο είναι πενταετές και αφορά σε οκταψήφιο ποσό.

Η είδηση αυτή έρχεται καθώς είναι σε εξέλιξη η ανάπτυξη των prequels της διάσημης σειράς. Συνολικά το δίκτυο έχει πέντε projects που βασίζονται στον δημοφιλή κόσμο του «A Song of Ice and Fire» σε στάδιο ανάπτυξης, και ένα («House of the Dragon») έχει λάβει έγκριση για να γίνει σειρά.

Επίσης, ο συγγραφέας δουλεύει και πάνω στη σειρά «Roadmarks» (βασισμένη σε βιβλίο του συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Ρότζερ Ζελάζνι) και στο «Who Fears Death» (βασισμένο σε βιβλίο της συγγραφέα Νέντι Οκοράφορ), επίσης του HBO.

Ο Μάρτιν έχει επίσης κάποια projects και πέρα από το ΗΒΟ, όπως τα «Wild Cards» και «In the Lost Lands»- ενώ, ως γνωστόν, γράφει ακόμα και το επόμενο βιβλίο της σειράς που άρχισε με το «Game of Thrones» (και στην τηλεόραση έχει ολοκληρωθεί), «The Winds of Winter».

