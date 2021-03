Πύργος του Αϊφελ: 10+1 πράγματα που δεν ξέρατε για το μνημείο - Δείτε το Infographic του Newsbomb.gr

Σαν σήμερα, πριν από 132 χρόνια το Παρίσι εγκαινίαζε τον Πύργο του Άιφελ, το μνημείο σύμβολο της γαλλικής πρωτεύουσας και ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα κτίρια στον κόσμο.

Η σύμβαση για την κατασκευή του υπογράφτηκε στις 8 Ιανουαρίου του 1887 και λίγες ημέρες αργότερα, ξεκινούσαν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες για το μνημείο που έμελλε να αλλάξει την εικόνα του Παρισιού.

Οι δημοτικές Αρχές ήθελαν να ολοκληρωθεί το έργο το 1889, όταν θα άνοιγε δηλαδή τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση και η Γαλλία θα γιόρταζε τα 100 χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση.

31 Μαρτίου 1889: Τα εγκαίνια του Πύργου του Άϊφελ



Στις 31 Μαρτίου του 1889 κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής ο Γάλλος μηχανικός και αρχιτέκτονας Γουστάβος Αιφέλ που έδωσε στο μνημείο το όνομά του, ύψωσε για πρώτη φορά στην κορυφή του τη γαλλική σημαία.

Ο Άιφελ είχε πάρει άδεια για 20 χρόνια, μετά το πέρας των οποίων θα περνούσε στα χέρια του δήμου και θα γκρεμιζόταν. Αποδείχτηκε ωστόσο χρήσιμος για λόγους επικοινωνίας, έγινε τόπος πειραμάτων, αγκαλιάστηκε από τον επιστημονικό κόσμο και τελικά «σώθηκε».

Οι Παριζιάνοι τον...μίσησαν τα πρώτα χρόνια, τον λάτρεψαν μετά

Ο Πύργος του Αϊφελ που έγινε πόλος έλξης εκατομμυρίων τουριστών και έχει «πρωταγωνιστήσει» σε εκατοντάδες ταινίες δεν ήταν πάντα τόσο «δημοφιλής». Τα πρώτα χρόνια της κατασκευής του οι Γάλλοι…λάτρευαν να τον μισούν. Τον χαρακτήριζαν τερατούργημα , τον θεωρούσαν αντιαισθητικό και πολλοί, ανάμεσα τους αρχιτέκτονες και διανοούμενοι, συγκέντρωναν υπογραφές εναντίον του.

Οι εφημερίδες της εποχής γέμισαν με οργισμένες επιστολές από την καλλιτεχνική κοινότητα του Παρισιού. Φήμες λένε ότι ο μυθιστοριογράφος Γκυ ντε Μωπασάν έτρωγε κάθε μέρα το μεσημεριανό του γεύμα στο εστιατόριο του Πύργου. Όταν τον ρώτησαν γιατί, απάντησε πως ήταν το μοναδικό μέρος στο Παρίσι…από όπου δεν μπορούσε να δει τον πύργο. Ο ποιητής Πολ Βερλαίν λέγεται οτι άλλαζε δρόμο για να μην τον βλέπει...

Το αγαπημένο μνημείο...της 7ης Τέχνης



Σήμερα μπορεί κανείς να θαυμάσει τον Πύργο από πολλά και διάφορα σημεία γύρω από το Παρίσι και τα προάστια του. Το μνημείο φωτογραφίζεται, σχεδιάζεται και αναπαράγεται καθημερινά με κάθε πιθανή αφορμή.

Ορειβάτες "σκαρφαλώνουν"στον Πύργο το 1964 για να τιμήσουν την επέτειο των εγκαινίων Α.Ρ

Σε κάθε σημαντική επέτειο, τα φώτα του ανάβουν τη νύχτα ή αντιστοίχως σβήνουν για να τιμήσουν θύματα δραματικών γεγονότων σε όλο τον κόσμο. Πολλά περισσότερα απο ένα σύμβολο, ο Πύργος του Άιφελ αποτελεί μέσο έκφρασης όχι μόνο για την πόλη του Παρισιού, αλλά και για ολόκληρη τη Γαλλία.



Από ταινίες κινουμένων σχεδίων μέχρι τα πιο κλασικά φίλμ του Χόλιγουντ, ο Πύργος του Άιφελ έχει εμφανιστεί αμέτρητες φορές στη μεγάλη οθόνη! Η πρώτη του εμφάνιση έγινε κιόλας το 1898, στα πρώτα βήματα του κινηματογράφου. Η ταινία μικρού μήκους "Panorama during the ascent of the Eiffel Tower" τραβήχτηκε από τον ανελκυστήρα, και δείχνει το Παλάτι του Τροκαντερό που είχε χτιστεί για την Παγκόσμια Έκθεση και τους κήπους του με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

