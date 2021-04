Το Ever Given «κόλλησε» ξανά - Η Αίγυπτος ζητά αποζημίωση και κρατά το πλοίο «σε ομηρία»

Η Αίγυπτος απαιτεί αποζημίωση 900 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων για τον αποκλεισμό της Διώρυγας του Σουέζ και το γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς κοντέινερ Εver Given που προκάλεσε το πρωτοφανές μποτιλιάρισμα έχει κατασχεθεί. Η νομική διαμάχη προβλέπεται μακρά και δύσκολη.

Δύο εβδομάδες μετά την απελευθέρωσή του από τη διώρυγα του Σουέζ, το πλοίο-μεγαθήριο Ever Given…κόλλησε εκ νέου, αυτή τη φορά σε μία νομική διαμάχη με έπαθλο μία παχυλή αποζημίωση.

Αντίδικοι, οι Ιάπωνες πλοιοκτήτες και οι αιγυπτιακές αρχές που διεκδικούν αποζημίωση ύψους 900 εκατομμυρίων δολαρίων για τον αποκλεισμό της Διώρυγας του Σουέζ που προκάλεσε στο τέλος Μαρτίου το γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given.

Το Κάϊρο θέλει να αποζημιωθεί για το κόστος της αποκόλλησης του πλοίου και τα τέλη διέλευσης που έχασε την εβδομάδα που το πλοίο είχε μπλοκάρει το κανάλι. Η Αίγυπτος κατέγραφε απώλειες έως και 15 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα όσο το κανάλι παρέμενε αποκλεισμένο. Σύμφωνα με την ασφαλιστική εταιρία Allianz, κάθε μέρα διακοπής λειτουργίας είχε ως αποτέλεσμα συνολικές απώλειες 6 έως 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από τη Διώρυγα του Σουέζ διέρχονται καθημερινά περίπου 50 πλοία την ημέρα και υπολογίζεται ότι περισσότερα από 440 σκάφη έμειναν «κολλημένα» μέχρι να ανοίξει και πάλι η θαλάσσια δίοδος.

Το πλοίο έχει κατασχεθεί απο τις αιγυπτιακές Αρχές



Το πλοίο Ever Given έχει κατασχεθεί από δικαστήριο και παραμένει στην Ισμαηλία της βορειοανατολικής Αιγύπτου, όπως επιβεβαίωσε στην αιγυπτιακή τηλεόραση ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ, Οσάμα Ράμπι. «Η Αίγυπτος δεν έκανε κανένα λάθος σε αυτό το συμβάν», είπε, επιρρίπτοντας την ευθύνη στους κυβερνήτες του πλοίου.



«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, υπάρχουν ακόμη πολλά σημεία διαφωνιών με την εταιρία και την ασφαλιστική» ξεκινώντας από το «ποσό», πρόσθεσε. Και κατέληξε: «Δεν θέλουν να πληρώσουν τίποτα», αποφεύγοντας ωστόσο να αναφερθεί σε ποσά.

Μια από τις ασφαλιστικές εταιρίες του Ever Given τόνισε ότι το Κάιρο υπέβαλε αγωγή αποζημιώσεως 916 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Shoei Kisen, της ιαπωνικής πλοιοκτήτριας. Το UK Club, η ασφαλιστική εταιρία που προσφέρει κάλυψη για κινδύνους προστασίας και αποζημίωσης (P&I) στο Ever Given, υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ότι είναι απογοητευτικό που το πλοίο και το πλήρωμά του κρατούνται στη Διώρυγα μέχρι να καταβληθεί η αποζημίωση.

Η διαμάχη θα μπορούσε να αποδειχθεί περίπλοκη, δεδομένου ότι το πλοίο ανήκει στην ιαπωνική εταιρεία Shoei Kisen, το διαχειρίζεται η μεταφορική Evergreen Marine από την Ταϊβάν και φέρει σημαία Παναμά.

Εν τω μεταξύ, συμφωνα με την εφημερίδα Guardian οι εισαγγελείς στην Ισμαηλία ξεκίνησαν επίσης μια ξεχωριστή έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν το ατύχημα του Ever Given, όπως ανέφερε δικαστικός αξιωματούχος.

Το ατύχημα που προκάλεσε «έμφραγμα» στην παγκόσμια ναυτιλία



Το Ever Given «κόλλησε» σε μία λωρίδα του καναλιού περίπου 6 χιλιόμετρα από τη νότια εισόδου του καναλιού, κοντά στην πόλη του Σουέζ στις 23 Μαρτίου. Στις 29 Μαρτίου, ομάδες διάσωσης το «απελευθέρωσαν» τερματίζοντας μια κρίση που είχε φράξει μια από τις πιο ζωτικές πλωτές οδούς του κόσμου, προκαλώντας ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα στο θαλάσσιο εμπόριο. Το σκάφος έκτοτε παραμένει στη Μεγάλη Πικρή Λίμνη της Αιγύπτου, ακριβώς βόρεια του σημείου όπου είχε «κολλήσει»

Το άνευ προηγουμένου «λουκέτο» των έξι ημερών, το οποίο προκάλεσε φόβους για παρατεταμένες καθυστερήσεις, ελλείψεις αγαθών και αυξανόμενο κόστος για τους καταναλωτές, αύξησε την πίεση στη ναυτιλιακή βιομηχανία εν μέσω πανδημίας.

