Πηγές Μπάκιγχαμ για Μέγκαν-Χάρι: «Κάνουν καριέρα με...κατηγορίες ενώ εκείνοι είναι στο απυρόβλητο»

Νέο μέτωπο φαίνεται πως ανοίγει στην κόντρα του ζεύγους Σάσεξ με το παλάτι του Μπάκιγχαμ, μετά τη νέα αποκαλυπτική συνέντευξη του Πρίγκιπα Χάρι για την...ανυπόφορη ζωή του μέσα στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας και τα όσα έζησαν ο ίδιος και η Μέγκαν πριν αποφασίσουν να μετακομίσουν στις ΗΠΑ και να αναπνεύσουν αέρα ελευθερίας

Ανοίγει πάλι ο «Ασκός του Αιόλου» στις σχέσεις του Μπάκιγχαμ με το «έκπτωτο» πριγκιπικό ζεύγος που όπως όλα δείχνουν δε χάνει ευκαιρία να μιλάει για τις δύσκολες ημέρες που έζησε στο παλάτι.

Ο δούκας του Σάσεξ μίλησε στον Αμερικάνο ηθοποιό Νταξ Σέπαρντ και στο podcast του 'Armchair Expert' με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του σειρας 'The Me You Can't See', η οποία αφορά διαλόγους σχετικά με την ψυχική υγεία, μαζί με την Όπρα Γουίνφρεϊ στην Apple TV.

Μιλώντας με ελαφρά αμερικανική προφορά, γεγονός που έσπευσαν να σχολιάσουν οι βρετανικές ταμπλόιντ, ο Χάρι προχωράει σε μία ιδιαίτερα σκληρή κριτική προς τον πατέρα του, πρίγκιπα Κάρολο αλλά και το σύνολο της βασιλικής οικογένειας, τονίζοντας πως για χάρη των παιδιών του ήθελε να «σπάσει τον φαύλο κύκλο» του Παλατιού του Μπάκινγχαμ.

Η οργή του Μπάκιγχαμ

Επίσημη ανακοίνωση από το παλάτι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής, ωστόσο πηγές προσκείμενες στο Μπάκιγχαμ αφήνουν να εννοηθεί ότι το νέο ανώφελο «ξέσπασμα» του Χάρι έχει ήδη προκαλέσει οργή στους κόλπους της μοναρχίας. «Φαίνεται ότι χτίζουν καριέρες μιλώντας για τη ζωή τους στο παλάτι. Δε βοηθάει»

Και προσθέτουν με νόημα ότι ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ καταγγέλλουν και επικρίνουν διαρκώς πρόσωπα και πράγματα, όμως «εκείνοι δεν ευθύνονται ποτέ και για τίποτα» είναι διαρκώς στο απυρόβλητο, όπως γράφει η εφημερίδα Daily Mail.

Στη συνέντευξη που διήρκεσε 90 λεπτά ο «έκπτωτος» πρίγκιπας λέει πως η ζωή του θύμιζε την ταινία 'Truman Show' αλλά και την καθημερινότητα ενός ζωολογικού κήπου, όπου ο κόσμος πηγαίνει για να δει απο κοντά τα ζώα πίσω απο τα κλουβιά.

«Ένας κύκλος πόνου που διαιωνίζεται»

«Δεν θέλω να ρίξω το φταίξιμο κάπου συγκεκριμένα. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την γονεϊκή συμπεριφορά, αν έχω υποφέρει σε κάποιο βαθμό, αυτό προέκυψε, γιατί και ο πατέρας μου υπέφερε από τους δικούς του γονείς και αυτός ο κύκλος διαιωνίζεται μέσα στην οικογένεια μας. Εγώ θέλω να είμαι εκείνος που θα σπάσει αυτόν τον κύκλο, αποτρέποντας την μετάδοση του πόνου σε άλλη γενιά» είπε. Ηθελε να κάνει τα πάντα για να μην περάσουν τα παιδιά του, όσα έζησε ο ίδιος, εξηγεί.

«Πρέπει εμείς οι γονείς να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πούμε στα παιδιά μας: Αυτό που συνέβη σε 'μένα, θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να μη το ζήσεις εσύ».

Ο Χάρι μεταξύ άλλων, ανέφερε πως στα 20 του αποφάσισε να απαρνηθεί τη "δουλειά" του να είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας, όταν κατάλαβε τι είχε προκαλέσει τον θάνατο της μητέρας του, της Πριγκίπισας Νταϊάνα.

Εκείνη την εποχή, του είχε ζητηθεί να "το ξεπεράσει άμεσα" και όχι μόνο: «Έχω δει τι συμβαίνει πίσω από τις φωτογραφίες, ξέρω το μοντέλο business της οικογένειας, πως λειτουργεί η επιχείρησή μας και γι' αυτό δεν θέλω να είμαι μέλος της» προσθέτει.

Η καταλυτική επίδραση της Μέγκαν

Όσο για την Μέγκαν είπε ότι αντιλήφθηκε αμέσως την οργή στην συμπεριφορά του και ηταν εκείνη που τον έπεισε να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία. «Η Μέγκαν έχοντας ζήσει τη ζωή μέσα στο παλάτι ξέρει πως δεν χρειάζεται να γίνεις πριγκίπισσα, μπορείς όμως να δημιουργήσεις μια ζωή που θα είναι ανώτερη από εκείνη των γαλαζοαίματων».

Ο 36χρονος Χάρι αναφέρθηκε επίσης στα «τρελά πάρτι» της νεότητας του και αποκάλυψε ότι το 2016 είχαν επισκεφθεί ξεχωριστά «ινκόγνιτο»ένα σουπερ-μάρκετ στο Λονδίνο μαζί με τη Μέγκαν Μάρκλ, στέλνοντας μηνύματα ο ένας στον άλλο για να συνεννοηθούν τι πρέπει να ψωνίσουν.

Ο δούκας του Σάσεξ ζει πλέον σε μία έπαυλη 14 εκατομμυρίων δολαρίων στην Καλιφόρνια μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν και το γιό τους Άρτσι και ετοιμάζονται να υποδεχθούν σε λίγο καιρό το νέο μέλος της οικογένειας, ένα κοριτσάκι.

Μιλώντας για τη ζωή του στο Λος Άντζελες λέει ότι επιτέλους μπορεί να σηκώσει το κεφάλι του ψηλά, να κάνει βόλτες και να νοιώσει λίγο πιο ελεύθερος.

