Bed In: Η πιο διάσημη αντιπολεμική διαμαρτυρία από τον John Lennon και τη Yoko Ono

Το 1969 και ενώ ο πόλεμος του Βιετνάμ βρισκόταν σε εξέλιξη, το θρυλικό σκαθάρι John Lennon και η σύζυγος του Yoko Ono πραγματοποίησαν μία από τις πιο... ιδιαίτερες διαμαρτυρίες που έχουν γίνει.

Το πασίγνωστο Bed In, ήταν μία διαμαρτυρία υπέρ της ειρήνης, διάρκειας δύο εβδομάδων.

Στο δωμάτιο 902 ο Τζον και η Γιόκο περνούσαν τον μήνα του μέλιτος και σκέφτηκαν ότι θα ήταν μοναδική ευκαιρία να προωθήσουν το αίτημά τους για την ειρήνη, εκμεταλλευόμενοι τη δημοσιότητα από τον πρόσφατο γάμο τους (20 Μαρτίου 1969).

Δεδομένου ότι ο γάμος τους στις 20 Μαρτίου του 1969 θα ήταν ένα τεράστιο για τον τύπο γεγονός, το ζευγάρι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτή την χωρίς όρια δημοσιότητα προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Αποφάσισαν λοιπόν να περάσουν το δικό τους γαμήλιο ταξίδι στην προεδρική σουίτα του ξενοδοχείου Χίλτον στο Άμστερνταμ από τις 25 έως και την 31η Μαρτίου, ξαπλωμένοι στο κρεβάτι και καλώντας τους δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο καθημερινά από τις 09:00 έως 21:00, προκειμένου να τραβήξουν φωτογραφίες και να κάνουν ερωτήσεις. Κι αν κάποιοι θεώρησαν ότι το Bed In θα περιελάμβανε τις οποιεσδήποτε ερωτικές περιπτύξεις το ζευγάρι αντίθετα δεν έχασε στιγμή το στόχο του και τον έλεγχο. Καθόντουσαν απλώς στο κρεβάτι, μιλώντας για την ειρήνη με συνθήματα όπως «Hair Peace» και «Bed Peace» να στολίζουν τους τοίχους του δωματίου. Drove from Paris to the Amsterdam Hilton Talking in our beds for a week The newspapers said say what're you doing in bed I said we're only trying to get us some peace. (From: The Ballad of John and Yoko)

Ο δεύτερος γύρος του Bed-In ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να προσδοθεί περισσότερο πολιτικό περιεχόμενο στη διαμαρτυρία. Η λογική ήταν να ζητήσουν το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ μέσα στην καρδιά της Αμερικής προσελκύοντας την προσοχή και την υποστήριξη κυρίως των νέων που δήλωναν αντίθετοι στον πόλεμο. Ωστόσο, η είσοδος στη χώρα είχε απαγορευτεί στον John Lennon λόγο της καταδίκης σε βάρος του για κατοχή κάνναβης το 1968. Έτσι η διαμαρτυρία μεταφέρθηκε αρχικά στις Μπαχάμες και κατόπιν στο Μόντρεαλ. Εκεί έμειναν στα δωμάτια 1738 και 1742 στο ξενοδοχείο Queen Elizabeth. Κατά τη διάρκεια των επτά ημερών της διαμονής τους ο Timothy Leary, ο Tommy Smothers και ο Dick Gregory τους επισκέφτηκαν και όλοι μαζί τραγούδησαν τον ύμνο για την ειρήνη «Give Peace a Chance». Ένα από τα διασημότερα τραγούδια όλων των εποχών ηχογραφήθηκε... στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, δίπλα στο κρεβάτι... που έγινε σύμβολο διαμαρτυρίας.

Παρά τη δημοσιότητα που έλαβαν τα δύο Bed-In, υπήρχε διάχυτη η καχυποψία σε μερίδα του Τύπου ότι αυτά έγιναν για διαφημιστικούς και εισπρακτικούς λόγους. Μην ξεχνάμε ότι το 1969 ουσιαστικά οι Beatles δεν υπήρχαν και το κάθε «σκαθάρι» νοιαζόταν για την προσωπική του καριέρα. Ο Τζον Λένον απάντησε στους επικριτές του ότι θα μπορούσε να γράψει μία επιτυχία μέσα σε μία ώρα και να βγάλει λεφτά από το να κάθεται στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου και να συζητά για την ειρήνη.



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ...

1879: Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη Συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.

1897: Εκδίδεται ο «Δράκουλας», μυθιστόρημα του Ιρλανδού συγγραφέα Μπραμ Στόκερ.

1941: Ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκκένωση της Κρήτης. Δύο Λόχοι του Ελληνικού 5ου Συντάγματος Πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς αιχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων (Μάχη της Κρήτης).

1991: Ο Ερυθρός Αστέρας κερδίζει τη Μαρσέιγ 5-3 στα πέναλτι (0-0) και γίνεται η πρώτη και τελευταία γιουγκοσλαβική ομάδα που στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης.

1999: Με γκολ των Σέριγχαμ και Σόλσκιερ στο 91ο και στο 92ο λεπτό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κερδίζει την Μπάγερν με 2-1 στο τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ και ανακηρύσσεται αήττητη πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά από 31 χρόνια, κάνοντας το τρεμπλ. Ο Πίτερ Σμάιχελ κάνει την τελευταία του εμφάνιση με τους «μπέμπηδες» στον τελικό των ρεκόρ (97.000 εισιτήρια, 202 τηλεοπτικά δίκτυα, 30 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 760 δημοσιογράφοι, 176 φωτογράφοι και 5.500 αστυνομικοί).

2008: Ο εφοπλιστής Νικόλας Πατέρας αναλαμβάνει νέος πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έπειτα από συμφωνία μεταξύ των Γιάννη Βαρδινογιάννη, Παύλου Γιαννακόπουλου και Ανδρέα Βγενόπουλου. Έχει προηγηθεί η ανακοίνωση της δημιουργίας της ΠΕΚ.

