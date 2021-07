«Το κορίτσι στο κουτί»: Την κρατούσε σε ένα «φέρετρο» και τη βίαζε ως «σκλάβα του σεξ» για 7 χρόνια

Τη σοκαριστική της ιστορία διηγείται σε τηλεοπτική εκπομπή η Κολίν Σταν, την οποία ο απαγωγέας της έκλεισε σε ένα κουτί και τη βίαζε επί επτά χρόνια.

Η Κολίν Σταν, 64 ετών, διηγείται τη σοκαριστική της ιστορία στο «Snapped Notorious: The Girl in the Box» του Oxygen, όπου περιγράφει πώς, σε ηλικία 20 ετών, μπήκε στο αυτοκίνητο του Κάμερον και της Τζάνις Χούκερ κοντά στο σπίτι της στο Γιουτζίν του Όρεγκον, ενώ έκανε οτοστόπ για να πάει σε πάρτι γενεθλίων τον Μάιο του 1977.

Η ίδια είχε πιστέψει ότι ήταν ασφαλής επειδή το ζευγάρι είχε μαζί του το παιδί του, ωστόσο μισή ώρα μετά ο Χούκερ σταμάτησε το αυτοκίνητο και τράβηξε μαχαίρι. Στη συνέχεια την έδεσε και τη φίμωσε και της έβαλε ένα ξύλινο κουτί στο κεφάλι, πριν τη μεταφέρει στο σπίτι του στο Ρεντ Μπλαφ της Καλιφόρνια.

Επί επτά χρόνια την κρατούσε αιχμάλωτη, τη βασάνιζε και τη βίαζε, κρατώντας την συχνά σε ένα κουτί σαν φέρετρο κάτω από το κρεβάτι που μοιραζόταν με τη γυναίκα του, για 23 ώρες την ημέρα.

Η σύζυγός του, Τζάνις, βοήθησε τη Σταν να ξεφύγει το 1984, και στον ίδιο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 104 ετών για απαγωγή, βασανισμό και βιασμό.

Η Κολίν Σταν έγινε γνωστή ως «το κορίτσι στο κουτί» όταν αποκαλύφθηκε πως την κρατούσαν μέσα στο «φέρετρο» για 23 ώρες την ημέρα για μεγάλο μέρος της αιχμαλωσίας της. «Δεν ξέρω πώς να εξηγήσω τι κάνει το απόλυτο σκοτάδι στην ανθρώπινη ψυχή» λέει στο τρέιλερ της εκπομπής.

«Φώναξε αν θες. Θα σου κόψω τις φωνητικές χορδές» της είχε πει ο απαγωγέας της, 23χρονος εργάτης σε ξυλουργείο όταν της έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό.

Κατά την αιχμαλωσία της την άφηνε νηστική, τη μαστίγωνε και την έκαιγε. Επίσης, την έδενε από τους καρπούς στο ταβάνι ή την άφηνε για ημέρες με ένα ξύλινο κουτί στο κεφάλι. Είχε φτιάξει συσκευές βασανισμού ειδικά για αυτήν, μεταξύ των οποίων ένα φορείο που προκάλεσε μόνιμη ζημιά στην πλάτη της και έναν από τους ώμους της.

Επίσης, την ανάγκασε να υπογράψει ένα συμφωνητικό «σκλάβας», όπου έλεγε ότι έπρεπε να κάνει ό,τι ήθελε ο Χούκερ, από σεξ μέχρι οικιακές εργασίες και να προσέχει τα παιδιά του. Το 1978 η Τζάνις γέννησε το δεύτερο παιδί της στο κρεβάτι πάνω από την Σταν.

Όπως είπε η Σταν το 2016 στο People, για να κρατήσει τα λογικά της εστίαζε στις καλές μνήμες που είχε με την οικογένεια και τους φίλους της. «Έμαθα ότι μπορούσα να πάω οπουδήποτε στο μυαλό μου…απλά βγάζεις τον εαυτό σου από την πραγματική κατάσταση και πας κάπου αλλού. Πας κάπου που είναι ευχάριστα, με ανθρώπους που αγαπάς. Ό,τι σε κάνει ευτυχισμένο».

Ο Χούκερ την είχε πείσει πως αν τολμούσε να αποδράσει θα την έβρισκε ένας ισχυρός οργανισμός, η «Εταιρεία». Για να αποφεύγει τις οδυνηρές τιμωρίες είπε πως προσπαθούσε να είναι καλή «σκλάβα» και για αυτό την άφηνε να τρέχει, να δουλεύει στην αυλή και να προσέχει τα παιδιά του. Ακόμα και με ανοιχτή πόρτα, γείτονες και τηλέφωνο, δεν προσπάθησε να ξεφύγει, επειδή φοβόταν την «Εταιρεία». Για χρόνια οι γείτονες νόμιζαν πως ήταν απλά υπηρέτρια της οικογένειας.

Το 1981 της επετράπη να επισκεφθεί την οικογένειά της, μα μετά επέστρεψε πίσω στον Χούκερ. Τρία χρόνια μετά της επέτρεψε να δουλέψει ως καμαριέρα σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Ωστόσο το 1984 είπε στη σύζυγό του, Τζάνις, πως ήθελε να κάνει τη Σταν δεύτερη σύζυγό του και να φέρει περισσότερες σκλάβες. Τότε η Τζάνις είπε στη Σταν πως ο Χούκερ δεν ήταν μέλος καμιάς «Εταιρείας» και τη βοήθησε να αποδράσει.

Η Σταν τον πήρε τηλέφωνο από στάση λεωφορείου και του είπε ότι έφευγε, με αποτέλεσμα αυτός να βάλει τα κλάματα. Παρόλα αυτά, συνέχιζε μετά να τον παίρνει τηλέφωνο και δεν τον κατήγγειλε στην αστυνομία, επειδή, όπως είπε ήθελε να του δώσει την ευκαιρία να αλλάξει.Η Σταν σπούδασε, παντρεύτηκε και έκανε μια κόρη.

Εν τέλει ήταν η Τζάνις που πήγε στην αστυνομία. Σε βάρος του επιβλήθηκε ποινή 104 ετών το 1985 για την απαγωγή, τον βασανισμό και τον βιασμό της Σταν.

Με πληροφορίες από Daily Mail

