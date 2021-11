Τραγωδία στο Τέξας: Τι είναι το επικίνδυνο «raging» που προτείνει στους φαν του ο ράπερ Τράβις Σκοτ

Η επικίνδυνη μόδα του «raging» έρχεται στο προσκήνιο μετά την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο φεστιβάλ Astroworld του Τράβις Σκοτ. Τα αμερικανικά Μέσα ενημέρωσης εστιάζουν στο παρελθόν του και το μοναδικό στυλ των παραστάσεών του Aμερικανού ράπερ

«Οι παραστάσεις του Tράβις Σκοτ είναι… crowd surfing, χορός με σπρωξίματα ιδρώτας, αίμα και εμετός. Και έτσι είναι και ο ίδιος ο Τράβις. Τον έχουμε δει να κρέμεται από ταβάνια σε μικρούς χώρους και να πηδά από τα έξι μέτρα. Συναντήσαμε τον ίδιο το Matador και μας δίνει τις προσωπικές του γνώσεις για το… raging. Xρησιμοποιήστε αυτή τη σοφία...για μια ταραχώδη νύχτα»

O Τράβις Σκοτ Α.Ρ

Μια συνέντευξη του στο βρετανικό περιοδικό GQ το 2015, με τίτλο How to Rage with Travis Scott, (Πώς να διοχετεύσεις την οργή σου με τον Τράβις Σκοτ, σε ελεύθερη μετάφραση) επανεμφανίστηκε υπό το φως της τραγωδίας.

Καθώς η βιομηχανία του θεάματος παλεύει με τις συνέπειες της καταστροφής του Astroworld, κατά την οποία οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν, η προσοχή στρέφεται στο μοναδικό στυλ ερμηνείας του Τράβις Σκοτ. Οι ειδικοί προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα εάν το περιστατικό θα μπορούσε να είχε αποτραπεί.

Τι είναι το raging;

Η συνέντευξη προσφέρει οδηγίες για…λυσσασμένες, θορυβώδεις συναυλιακές εμπειρίες από τον μετρ του είδους, τον Αμερικανό ράπερ Τράβις Σκοτ

«Από τα έξι μου χρόνια ήθελα να γίνω παλαιστής», λέει ο καλλιτέχνης με φόντο πλάνα φωτογραφέις από τα εξαγριωμένα πλήθη που χορεύουν ξέφρένα στα σόου και τις συναυλίες του, αψηφώντας τους κανονισμούς ασφαλείας.

Ο Τράβις συνεχίζει λέγοντας οτι «το raging (οργή, μανία) , η διασκέδαση και η έκφραση των καλών συναισθημάτων είναι κάτι που σκοπεύω να κάνω και να εξαπλωθώ σε όλο τον κόσμο». Και συνεχίζει «Δεν χρειάζομαι σκηνή για να παίξω. Χρειαζόμαστε κάτι πάνω στο οποίο θα μπορούμε να ανέβουμε - θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος. Απλώς χρειάζομαι μια πλατφόρμα»

Το αποκαλυπτικό βίντεο από το 2015

Μεμονωμένα, τα σχόλια είναι φαινομενικά αθώα. Αλλά οι επικριτές μιλούν για μια ευρύτερη περιφρόνηση προς τους κανόνες στις παραστάσεις του ράπερ.

Το 2015, ο Σκοτ συνελήφθη και κατηγορήθηκε για ένα επεισόδιο στη Lollapalooza, με την αστυνομία να τον κατηγορεί ότι προέτρεψε τους θαυμαστές να πηδήξουν πάνω από οδοφράγματα ασφαλείας.

Στο βίντεο από το σόου, ο Σκοτ ακούγεται να φωνάζει στο κοινό «Θέλουμε οργή», καθώς οι θαυμαστές φαίνονται να πηδούν πάνω από το οδόφραγμα που χωρίζει τη σκηνή από το κοινό.

Μια κριτική από το Complex την ίδια χρονιά - με τίτλο «Προσπάθησα να μην πεθάνω στο σόου του Τράβις Σκοτ» ονόμαζε την παράσταση του καλλιτέχνη «αγώνα για επιβίωση»

«Ήμουν αρκετά βέβαιος ότι θα θυσίαζα αν όχι τη ζωή μου, τότε την πλήρη λειτουργικότητα ενός μέλους του σώματός μου, πηγαίνοντας όρθιος σε μία παράσταση με πρωταγωνιστή έναν τύπο που υποκινεί κυριολεκτικά ταραχές», έγραφε.

«Πέντε λεπτά μετά την εναρξη, ο Τράβις δήλωνε ότι αυτό το σόου δεν ήταν για δειλούς και έδειχνε στους αδύναμους θαμώνες την έξοδο»

Θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος;

Τουλάχιστον 14 αγωγές κατατέθηκαν κατά της διοργανώτριας εταιρείας και της θυγατρικής της τις ημέρες μετά το συμβάν. Δέκα από αυτές κατονομάζουν τον ράπερ ως υπεύθυνο, ενώ τουλάχιστον μία κατονομάζει και τον Drake, έναν συνάδελφό του ράπερ που έλαβε μέρος στο σόου.

Η συντριβή του πλήθους στο Astroworld δεν ήταν η πρώτη φορά που αγνοήθηκε η ασφάλεια στις συναυλίες του Tράβις Σκοτ, επισημαίνουν πλέον ολοένα και περισσότερα δημοσιεύματα.

«Ολόκληρη η αισθητική του Tράβις Σκοτ αφορά την εξέγερση», είπε στο Associated Press ο αρχισυντάκτης του HipHopDX, Τρεντ Κλαρκ. Ο ίδιος έχει παρακολουθήσει πολλές από τις παραστάσεις του Σκοτ.

«Τα σόου έχουν πολύ οργή. Με τον θάνατο της πανκ ροκ, η χιπ-χοπ όντως έχει υιοθετήσει και διαμορφώσει τη νέα γενιά των mosh pits. Δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπεις πολύ κόσμο και οργή ή εντελώς άγρια συμπεριφορά σε σόου του».

