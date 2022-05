Eurovision 2022: Λύκοι.. ρίγη και λάμψη στον μεγάλο τελικό απόψε - Oι 7 δυνατές στιγμές και η Αμάντα

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Τορίνο της Ιταλίας όπου σήμερα το βράδυ διεξάγεται ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Στα φαβορί η Ουκρανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ πολύ καλά είναι τα προγνωστικά για την ελληνική συμμετοχή με την Αμάντα Γεωργιάδη και το τραγούδι «Die Together». Απόψε στις 22:00 στην ΕΡΤ1, θα προβληθεί το λαμπερό σόου

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision φτάνει στον μεγάλο τελικό του σήμερα το βράδυ (14/5) και τα στοιχήματα για το νικητή έχουν πάρει φωτιά. Είκοσι πέντε χώρες διεκδικούν την πρώτη θέση, ανάμεσα σε αυτές και η δική μας, Αμάντα Γεωργιάδη, με το τραγούδι «Die together».

Η Eurovision γράφει το ΒΒC «έχει να κάνει και με την πολιτική» καθώς οι χώρες συχνά ανταλλάσσουν ψήφους με τους γείτονές τους. Εάν Ελλάδα και Κύπρος λόγου χάρη δεν απονείμουν η μία στην άλλη «το δωδεκάρι», πιθανότατα θα ξεσπούσε διπλωματικό επεισόδιο, αναφέρει.

Αλλά σε γενικές γραμμές η «πολιτική ψηφοφορία» σπάνια επηρεάζει τον γενικό νικητή. Για να κερδίσει κανείς αρκετούς πόντους, χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα υποστήριξης που είναι αδύνατο να επιτευχθεί μόνο μέσω της ευνοιοκρατίας. Το ραπ-φολκ συγκρότημα Kalush Orchestra της Ουκρανίας λόγου χάρη ήταν πολύ αγαπημένο και είχε ξεχωρίσει ακόμη και πριν από την εισβολή της Ρωσίας.

H εμφάνιση της Σερβίας Α.Ρ

Φέτος, φυσικά, η πολιτική αναμένεται να υπαγορεύσει το αποτέλεσμα. Η Ουκρανία είναι το πιθανότερο φαβορί για τη νίκη, καθώς η συμπάθεια του κοινού έχει φθάσει στα ύψη μετά την εισβολή της Ρωσίας. Το τραγούδι «Stefania» όπως ανέφερε ο frontman του ραπ γκρουπ είναι μια «ωδή» στις δυναμικές μητέρες και φυσικά, στη δική του. Αλλά ορισμένοι παρατηρητές είναι επιφυλακτικοί απέναντι στο θρίαμβο του Κιέβου.

«Σκέφτεται πραγματικά ένας 17χρονος στο Ταλίν τις γεωπολιτικές φιλοδοξίες του Βλαντιμίρ Πούτιν όταν σηκώνει το τηλέφωνο για να ψηφίσει σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού ή σκέφτεται: Αυτό το αγόρι από το Βέλγιο είναι πολύ καλό στη σκηνή»; Δεκαετίες ιστορίας της ποπ υποδηλώνουν ότι συμβαίνει το τελευταίο.

Τέλος πάντων, η χαρά της Eurovision δεν είναι να αναλύει κανείς τις...παραξενιές του εκλογικού συστήματος. Έχει να κάνει με το γλέντι και τις παράξενες, όμορφες, παθιασμένες και ιδιόμορφες ερμηνείες που προβάλλει η γηραιά ήπειρος.

Ακολουθεί λοιπόν μια γρήγορη προεπισκόπηση των στιγμών που πρέπει να προσέξουν τα εκατομμύρια των τηλεθεατών όταν ξεκινήσει ο Μεγάλος Τελικός.

Ο Λύκος και η...μπανάνα

Οι Subwoolfer που εκπροσωπούν τη Νορβηγία είναι η παλαιότερη παράσταση που ανέβηκε ποτέ στη σκηνή της Eurovision, αφού σχηματίστηκε πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια στο φεγγάρι πριν έρθει στη Γη για να κυριαρχήσει στην ποπ μουσική. Ή έτσι πάει η ιστορία.

Γνωστοί ως Keith και Jim, κρύβουν την ταυτότητά τους πίσω από κίτρινες μάσκες και δίνουν μια μοντέρνα εκδοχή στην ιστορία της Κοκκινοσκουφίτσας με έναν καταιγιστικό ρυθμό. «Πριν φάει αυτός ο λύκος τη γιαγιά μου, δώσε σε αυτόν το λύκο μια μπανάνα», συμβουλεύουν.

Το τραγούδι για τα μαλλιά της Μέγκαν Μαρκλ

Το In Corpore Sano της Σερβίας είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μια ωδή στην προσωπική υγιεινή, θέτει το αιώνιο ερώτημα: «Ποιο είναι το μυστικό πίσω από τα υγιή μαλλιά της Mέγκαν Μαρκλ; Νομίζω ότι είναι η βαθιά ενυδάτωση», πριν προχωρήσει σε μια πυρετώδη εξέταση της προσωπικής υγιεινής και εξετάσει αν «οι μαύροι κύκλοι γύρω από τα μάτια δείχνουν προβλήματα στο συκώτι».

Μπορεί κανείς να φανταστεί την τραγουδίστρια Konstrakta (γνωστή και ως Ana Duric) να σκαρώνει αυτούς τους στίχους με εμμονή στον τοίχο της κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα σκοτεινής νύχτας, μια εικόνα που ενισχύεται μόνο όταν ενώνεται στη σκηνή από μια χορωδία που τραγουδάει στα Λατινικά.

Σε περίπτωση που αυτό δεν ήταν αρκετά περίεργο, η τραγουδίστρια περνάει όλη την παράσταση πλένοντας τα χέρια της σε μια μικροσκοπική λεκάνη. Φυσικά, είναι το αγαπημένο των οπαδών στην αρένα.

Γύρος νίκης των Måneskin

Το ιταλικό ροκ συγκρότημα Måneskin κέρδισε την πρώτη θέση στην περσινή Eurovision με το glam-thrash τραγούδι τους Zitti E Buoni και έγινε πραγματικό παγκόσμιο φαινόμενο, περιοδεύοντας με τους Rolling Stones, κερδίζοντας ένα βραβείο MTV και καταγράφοντας τεράστια επιτυχία με το σινγκλ τους «Beggin».

«Πόσες νύχτες πέρασα στο δικό μου κρεβάτι πέρυσι; Ίσως 10», λέει γελώντας η μπασίστρια Victoria De Angelis. Το κουαρτέτο θα επιστρέψει στη σκηνή της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου για να παίξει το νέο τους σινγκλ, Supermodel, το οποίο εμπνεύστηκε από «ψεύτικους ανθρώπους» που συνάντησαν στο Λος Άντζελες πέρυσι.

«Ξέρω ότι δεν είναι το πιο βαθύ τραγούδι μας, αλλά είναι καλό», λέει ο frontman Damiano David. Οι θαυμαστές θα παρατηρήσουν ότι είναι λίγο λιγότερο υπερκινητικός από το κανονικό, αφού τραυμάτισε τον αστράγαλό του γυρίζοντας ένα βίντεο. Αλλά το συγκρότημα είναι έτοιμο να διεκδικήσει ξανά τη λάμψη που τους έκανε γνωστούς σε διεθνές κοινό. «Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τρέξω, αλλά απλώς θα απολαύσω να μην είμαι στον ανταγωνισμό», λέει ο David.

Η διαγωνιζόμενη της Ισπανίας που κόβει την ανάσα

Υπό διαφορετικές συνθήκες, η Κουβανο-Ισπανή τραγουδίστρια Chanel δεν θα ήταν μέρος του διαγωνισμού. Πριν από δύο χρόνια, ήταν μία από τις πέντε ηθοποιούς στη σύντομη λίστα για να υποδυθεί την Anita στο ριμέικ του West Side Story από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ο ρόλος τελικά πήγε στην Ariana deBose και ο κινηματογράφος μπορεί να έχασε αλλά κέρδισε η Eurovision.

Το ποπ τραγούδι της Chanel, SloMo, γράφτηκε αρχικά για την Τζένιφερ Λόπεζ και συνοδεύεται απο ένα χορευτικό αντάξιο της Λατίνας ποπ σταρ. Για να εξασφαλίσει ότι θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη χορογραφία χωρίς να της κοπεί η ανάσα , η Chanel έκανε πρόβες για τη Eurovision, ενώ έτρεχε σε διάδρομο. Μετά από τρεις μέρες, αποφάσισε ότι η πρόκληση δεν ήταν αρκετή και άρχισε να τρέχει με τακούνια...

Θα μπορούσε η Ιταλία να εξασφαλίσει δεύτερη σερί νίκη;

Ο περυσινός διαγωνισμός έχει δημιουργήσει πολλούς αντιγραφείς των Måneskin - οι περισσότεροι από τους οποίους «κόπηκαν» στους ημιτελικούς, αλλά η Ιταλία πήγε στην αντίθετη κατεύθυνση.

Ο Mahmood, επιλαχών το 2019 συνεργάστηκε με τον Ιταλό σταρ της ποπ Blanco σε μία παλιά μπαλάντα που προκαλεί...ανατριχίλα. Το Brividi (μεταφράζεται ως «ρίγη») είναι ένα τραγούδι για το πώς, στην αγάπη, ο φόβος οτι είσαι ανεπαρκής είναι μια παγκόσμια εμπειρία, ανεξάρτητα από το φύλο και την ταυτότητα.

«Θα ήθελα να σ’ αγαπώ, αλλά κάνω πάντα λάθος», τραγουδάει το δίδυμο, με το σωστό συνδυασμό πάθους και ευαλωτότητας, «και με πιάνουν ρίγη, ρίγη, ρίγη». Στο Spotify, αυτή τη στιγμή είναι το τραγούδι με τις περισσότερες αναπαραγωγές από τον φετινό διαγωνισμό.

Αυτό δεν αποτελεί εγγύηση νίκης, αλλά είναι ένα σημάδι ότι η Ουκρανία μπορεί να μην έχει απαραίτητα τη νίκη «στο τσεπάκι» της. Εάν η Ιταλία κερδίσει, θα είναι η πρώτη χώρα που θα έχει συνεχόμενες νίκες μετά την απίστευτη back-to-back επιτυχία της Ιρλανδίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Το βαρύ...κοστούμι της Αυστραλίας

Ο Αυστραλός Σέλντον Ράιλι έγραψε το τραγούδι του, Not The Same, πριν από χρόνια ως μήνυμα στον νεότερο εαυτό του, σχετικά με τους αγώνες του να αντιμετωπίσει το σύνδρομο Άσπεργκερ και τις δυσκολίες ενηλικίωσης σε μια βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια.

Λέει ότι το τραγουδάει από τα 15 του, αλλά το μήνυμα έχει αλλάξει από απελπισία σε ελπίδα, καθώς έμαθε να είναι περήφανος για τη διαφορετικότητα του διαφορές του. Η μεταμόρφωση του τραγουδιού είναι εμφανής και στο σκηνικό. Όταν κέρδισε τη Eurovision - Australia Decides νωρίτερα φέτος, ήταν ντυμένος στα μαύρα, περιτριγυρισμένος από ζοφερά, βιομηχανικά σύνολα. Τώρα, είναι ντυμένος στα λευκά και λουσμένος στο φως. Επίσης μετά βίας μπορεί να κινηθεί.a

O Σέλντον Ράιλι Α.Ρ

Το κοστούμι του ζυγίζει 40 κιλά - χάρη στα 200.000 κρύσταλλα Swarovski και 90.000 μαργαριτάρια Swarovski ραμμένα στο ύφασμα. Μαζί με τη μάσκα του και άλλα αξεσουάρ, το συνολικό βάρος είναι 51 κιλά!

Ο...νυσταγμένος τραγουδιστής

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, όταν ο Εσθονός Στέφαν θα εμφανιστεί το βράδυ του Σαββάτου, μόλις θα έχει ξυπνήσει. «Συνήθως, κοιμάμαι πριν βγω στη σκηνή», είπε στον Steve Holden στο επίσημο podcast της Eurovison. «Δεν ξέρω γιατί, αλλά το σώμα μου μου λέει «πρέπει να ξεκουραστείς» και απλά πηγαίνω κάπου ήσυχα και παίρνω έναν υπνάκο για 15 λεπτά και μετά ξυπνάω σαν νέος άνθρωπος».

Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα νυσταγμένο στην απόδοσή του, καθώς ο Στέφαν τριγυρίζει στην αρένα σαν μικρό κουτάβι, κάνοντας ένα τολμηρό άλμα πάνω από τον ενσωματωμένο καταρράκτη επί σκηνής. Ας ελπίσουμε ότι θα θυμηθεί να βάλει το ξυπνητήρι του...

Και η δικιά μας...Αμάντα

Η ελληνική συμμετοχή με την Αμάντα Γεωργιάδη και το τραγούδι «Die Together» βρίσκεται στην 6η θέση, σχεδόν με τα ίδια ποσοστά που έχει και η Πολωνία για νίκη φέτος. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια, αφού εξασφάλισε το πολυπόθητο εισιτήριο από τον Α’ ημιτελικό για τη σημερινή μεγάλη βραδιά, ετοιμάζεται να ανέβει στο stage του Pala Olimpico.

Οι 25 χώρες που θα διεκδικήσουν τη νίκη σήμερα είναι: η Ελλάδα, η Αρμενία, η Νορβηγία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ελβετία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Ισλανδία, η Σερβία, η Πολωνία, η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Αυστραλία, η Εσθονία, το Αζερμπαϊτζάν, η Φινλανδία, η Τσεχία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία.

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2022: Τα τρυφερά λόγια της Αμάντας για τον σύντροφό της πριν τον μεγάλο τελικό (vids)

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr