Ιαπωνία: Οι κάλπες στη σκιά της δολοφονίας του Άμπε και η επόμενη ημέρα

Οι Ιάπωνες προσέρχονται σήμερα (10/7) στις κάλπες στη σκιά της δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, ο οποίος δολοφονήθηκε ενώ εκφωνούσε προεκλογική ομιλία. Το κυβερνών κόμμα του Άμπε φαίνεται να οδεύει προς μια σημαντική νίκη.

Σε μια χώρα που εξακολουθεί να αναρρώνει από το σοκ, τη θλίψη και τον φόβο της δολοφονίας του Σίνζο Άμπε -του πρώτου πρώην ή εν ενεργεία ηγέτη που δολοφονήθηκε στη μεταπολεμική Ιαπωνία- άνοιξαν οι κάλπες για να ανανεωθεί το ήμισυ της Άνω Βουλής, του λιγότερο ισχυρού απο τα δύο σώματα της Βουλής.

Καθώς ο κόσμος ψήφιζε, η αστυνομία στη δυτική Ιαπωνία έστειλε τον φερόμενο ως δολοφόνο σε μία τοπική εισαγγελία για περαιτέρω έρευνες. Μια μέρα νωρίτερα, ένας κορυφαίος περιφερειακός αξιωματούχος της αστυνομίας αναγνώρισε πιθανά κενά ασφαλείας που επέτρεψαν στον δράστη να πλησιάσει τόσο κοντά και να πυροβολήσει τον Ιάπωνα πρώην ηγέτη.

Ο Άμπε πυροβολήθηκε στη Νάρα την Παρασκευή και μεταφέρθηκε με αεροπλάνο σε νοσοκομείο, αλλά πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία. Η αστυνομία συνέλαβε ένα πρώην μέλος του ναυτικού της Ιαπωνίας στο σημείο και κατέσχεσε ένα αυτοσχέδιο όπλο . Αργότερα βρέθηκαν αρκετά ακόμη στο διαμέρισμά του.

Ο φερόμενος ως δράστης, Tετσούγια Γιαμαγκάμι είπε στους ανακριτές ότι ενήργησε λόγω της φημολογούμενης σύνδεσης του Άμπε με μια οργάνωση αλλά δεν είχε πρόβλημα με τις πολιτικές απόψεις του πρώην ηγέτη. Ο άνδρας είχε αναπτύξει μίσος προς μια θρησκευτική ομάδα με την οποία είχε εμμονή η μητέρα του και που χρεοκόπησε μια οικογενειακή επιχείρηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που προσδιόρισαν την ομάδα ως Εκκλησία της Ενοποίησης.

Η σέχτα που είχε στοχοποιήσει ο δολοφόνος

Η Unification Church, επισήμως γνωστή ως Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, ιδρύθηκε από τον αιδεσιμότατο Sun Myung Moon. Γεννημένος στη Βόρεια Κορέα, ο Moon ισχυριζόταν όταν έλαβε την επιφοίτηση σε ηλικία 16 ετών, μέσω ενός οράματος: επιλέχθηκε για να ολοκληρώσει την αποστολή του Ιησού στη γη.

Σύμφωνα με τη διδασκαλία του, ο Χριστός σταυρώθηκε προτού προλάβει να εκπληρώσει την πραγματική του αποστολή, που ήταν να παντρευτεί και να αφήσει τους τέλειους απογόνους του στην οικουμένη. Ο Moon θα ήταν λοιπόν ο συνεχιστής Μεσσίας. Η θρησκευτική σέχτα θα γίνει γνωστή από τους ταυτόχρονους και μαζικούς γάμους εκατοντάδων πιστών, κάτω από τις ευλογίες του «Μεσσία».

Η σορός του Άμπε, σε μια μαύρη νεκροφόρα συνοδευόμενη από τη σύζυγό του, Άκι, επέστρεψε στο σπίτι του στην πολυτελή Σιμπούγια του Τόκιο, όπου πολλοί πενθούντες, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Φούμιο Κισίντα και κορυφαίων στελεχών του κόμματος, απέτισαν φόρο τιμής. Η αγρύπνια και η κηδεία του αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Τα προβλήματα ασφαλείας

Ο αρχηγός της αστυνομίας του νομού Νάρα, Τομοάκι Ονιζούκα, το Σάββατο δήλωσε ότι η δολοφονία του Άμπε ήταν η «μεγαλύτερη λύπη» της 27χρονης καριέρας του. Είπε ότι τα προβλήματα με την ασφάλεια είναι αναμφισβήτητα, πήρε στα σοβαρά τον πυροβολισμό και θα επανεξετάσει τις διαδικασίες φρούρησης

Η δολοφονία του Άμπε ενόψει των βουλευτικών εκλογών συγκλόνισε το έθνος και έθεσε ερωτήματα σχετικά με το εάν υπήρχε επαρκής ασφάλεια για έναν πρώην πρωθυπουργό. Ορισμένοι παρατηρητές που παρακολούθησαν βίντεο της επίθεσης παρατήρησαν έλλειψη προσοχής στον ανοιχτό χώρο πίσω από τον Άμπε καθώς μιλούσε.

Οι ειδικοί είπαν επίσης ότι ο Άμπε ήταν πιο ευάλωτος επειδή στεκόταν στο έδαφος, αντί για ένα όχημα εκστρατείας, πρότυπο για πολιτικούς κορυφαίας κατηγορίας, αλλά αυτή η επιλογή φέρεται να μην ήταν διαθέσιμη λόγω της βιαστικά οργανωμένης επίσκεψής του στη Νάρα.

Ο Mιτσούρου Φουκούντα, καθηγητής διαχείρισης κρίσεων στο Πανεπιστήμιο Nihon, είπε ότι η αστυνομία εθεάθη να επικεντρώνεται στο σημείο μπροστά του και να δίνει ελάχιστη προσοχή στο τι βρισκόταν πίσω από τον Aμπε, σημειώνοντας ότι ο ύποπτος πλησίασε τον πρώην ηγέτη απαρατήρητος μέχρι που πυροβόλησε. «Σαφώς υπήρχαν προβλήματα», είπε ο Φουκούντα.

Ο Φουκούντα είπε ότι οι προεκλογικές εκστρατείες παρέχουν την ευκαιρία στους ψηφοφόρους και τους πολιτικούς να αλληλεπιδράσουν επειδή η «πολιτική τρομοκρατία» ήταν εξαιρετικά σπάνια στη μεταπολεμική Ιαπωνία. Είναι μια βασική δημοκρατική διαδικασία, αλλά η δολοφονία του Άμπε θα μπορούσε να εγκαινιάσει αυστηρότερη ασφάλεια σε πολυσύχναστες εκδηλώσεις όπως εκστρατείες, αθλητικούς αγώνες και άλλα.

Το Σάββατο, όταν οι ηγέτες των κομμάτων βγήκαν για τις τελικές τους εκστρατείες κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας, δεν υπήρχαν αγγίγματα με γροθιές ,μια εναλλακτική της εποχής του COVID-19 στις χειραψίες, ή άλλες φιλικές χειρονομίες που συνήθιζαν να απολαμβάνουν. Μετά τη δολοφονία του Άμπε, οι εκλογές έχουν νέο νόημα, με όλους τους πολιτικούς ηγέτες να τονίζουν τη σημασία της ελευθερίας του λόγου και τη δέσμευσή τους να μην υποχωρήσουν στη βία κατά της δημοκρατίας.

Το προφίλ του δράστη

Σύμφωνα με την εφημερίδα Asahi, ο Γιαμαγκάμι ήταν συμβασιούχος εργαζόμενος σε μια αποθήκη στο Κιότο και χειριζόταν περονοφόρο ανυψωτικό όχημα. Στην αρχή τον περιέγραψαν ως ένα ήσυχο άτομο, αλλά άρχισε να αγνοεί τους κανόνες με αποτέλεσμα να καταλήγει σε καυγάδες με τους συναδέλφους του, μετά άρχισε να λείπει από τη δουλειά και τελικά παραιτήθηκε τον Απρίλιο επικαλούμενος προβλήματα υγείας. Ένας γείτονας στο διαμέρισμά του είπε στην Asahi ότι δεν γνώρισε ποτέ τον Γιαμαγκάμι, αν και θυμόταν ότι άκουγε θορύβους σαν πριόνι πολλές φορές αργά τη νύχτα τον περασμένο μήνα.

Η Ιαπωνία είναι γνωστή για τους αυστηρούς νόμους περί όπλων. Με πληθυσμό 125 εκατομμυρίων κατοίκων, είχε μόνο 21 εγκληματικές υποθέσεις που σχετίζονται με όπλα το 2020, σύμφωνα με το τελευταίο έγγραφο της κυβέρνησης για το έγκλημα. Οι ειδικοί λένε, ωστόσο, ορισμένες πρόσφατες επιθέσεις αφορούσαν τη χρήση ειδών όπως η βενζίνη, υποδηλώνοντας αυξημένους κινδύνους για τους απλούς ανθρώπους να εμπλακούν σε μαζικές επιθέσεις.

Ενώ οι έρευνες των μέσων ενημέρωσης είχαν προβλέψει σημαντική νίκη για το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) λόγω της διασπασμένης και αδύναμης αντιπολίτευσης, ένα κύμα ψήφων συμπαράστασης μετά τη δολοφονία του Άμπε θα μπορούσε να φέρει μια μεγαλύτερη νίκη από τον μέτριο στόχο του Kισίντα να κερδίσει την πλειοψηφία του κοινοβουλίου.

Η επιρροή του Άμπε

Ακόμη και μετά την παραίτησή του από την πρωθυπουργία το 2020, ο Άμπε είχε μεγάλη επιρροή στο LDP και ήταν επικεφαλής της μεγαλύτερης φατρίας του. Η απουσία του θα μπορούσε να αλλάξει την ισορροπία ισχύος στο κυβερνών κόμμα που κυβερνά σχεδόν αδιάκοπα τη μεταπολεμική Ιαπωνία από την ίδρυσή της το 1955, λένε οι ειδικοί.

«Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημείο καμπής» για το LDP σχετικά με τις διχαστικές πολιτικές του για την ισότητα των φύλων και άλλα ζητήματα στα οποία είχαν αντισταθεί οι υπερσυντηρητικοί που υποστηρίζονταν από τον Άμπε με πατερναλιστικές οικογενειακές αξίες, λένε οι αναλυτές.

Η τρέχουσα διπλωματική στάση ασφαλείας της Ιαπωνίας είναι απίθανο να αλλάξει, επειδή είχαν ήδη γίνει θεμελιώδεις αλλαγές από τον Άμπε. Οι υπερεθνικιστικές του απόψεις και τα ρεαλιστικά μέτρα πολιτικής του τον έκαναν διχαστικό για πολλούς, μεταξύ άλλων στην Κορέα και την Κίνα. Ο Άμπε παραιτήθηκε πριν από δύο χρόνια κατηγορώντας την επανεμφάνιση της ελκώδους κολίτιδας που είχε από τότε που ήταν έφηβος.

Έγινε ο νεότερος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας το 2006, σε ηλικία 52 ετών. Αλλά η υπερβολικά εθνικιστική πρώτη του θητεία έληξε ξαφνικά ένα χρόνο αργότερα, επίσης λόγω της υγείας του, προκαλώντας έξι χρόνια ετήσιας αλλαγής ηγεσίας. Επέστρεψε στα καθήκοντά του το 2012, δεσμευόμενος να αναζωογονήσει το έθνος και να βγάλει την οικονομία του από την αποπληθωριστική λήθη με τη φόρμουλα «Abenomics», η οποία συνδυάζει δημοσιονομικά κίνητρα, νομισματική χαλάρωση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Κέρδισε έξι εθνικές εκλογές και άφησε σταθερό αποτύπωμα στην πολιτική.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr