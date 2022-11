Duran Duran: Ο κιθαρίστας τους πάσχει από καρκίνο σε τελικό στάδιο

Από καρκίνο του προστάτη σε τελικό στάδιο, αποκάλυψε ότι πάσχει ο συνιδρυτής και κιθαρίστας του θρυλικού συγκροτήματος των Duran Duran, Άντι Τέιλορ

Ο αρχικός κιθαρίστας των Duran Duran, Άντι Τέιλορ, διαγνώστηκε με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη σταδίου 4, αποκάλυψε το συγκρότημα. Το διάσημο συγκρότημα αποκάλυψε ότι ο Τέιλορ είχε διαγνωστεί με την ασθένεια πριν από τέσσερα χρόνια ενώ διάβαζε μια επιστολή του προς το κοινό στην τελετή του Hall of Fame στο Microsoft Theatre στο Λος Άντζελες.

Ο Τέιλορ επρόκειτο να επανενωθεί με τους πρώην συνεργάτες του στο συγκρότημα –τον τραγουδιστή Σιμόν Λε Μπον, τον κιμπορντίστα Νικ Ρόουντ, τον μπασίστα Τζον Τέιλορ και τον ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ αλλά εκείνοι είπαν ότι η ασθένειά του δεν του επέτρεψε να ταξιδέψει στο Λος Άντζελες από το σπίτι του στην Ίμπιζα. Η τελετή επρόκειτο να είναι η πρώτη φορά που το πενταμελές συγκρότημα από το Μπέρμιγχαμ θα έπαιζε μαζί εδώ και 17 χρόνια, έχοντας επανενωθεί για τελευταία φορά για μια παγκόσμια περιοδεία και το άλμπουμ Astronaut το 2004.

Το συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας την πρωτοποριακή επιτυχία τους του 1981 «Girls On Film». Συνέχισαν με ένα σετ που περιελάμβανε τις επιτυχίες Hungry Like the Wolf και Ordinary World πριν μιλήσουν για την απουσία του Tέιλορ διαβάζοντας την επιστολή του.

Ο κιθαρίστας έγραψε: «Πριν από μόλις τέσσερα χρόνια, διαγνώστηκα με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη σταδίου 4. Πολλές οικογένειες έχουν βιώσει το αργό τραύμα αυτής της ασθένειας και φυσικά δεν διαφέρουμε. Μιλάω λοιπόν από την οπτική ενός οικογενειάρχη, αλλά με βαθιά ταπεινότητα για το συγκρότημα, τους μεγαλύτερους θαυμαστές που θα μπορούσε να έχει ένα γκρουπ και αυτή την εξαιρετική διάκριση.

Πρόσθεσε ότι τόσο καιρό λάμβανε εξαιρετική θεραπεία αλλά πρόσφατα υπέστη «οπισθοδρόμηση» και αναγνώρισε ότι «δεν υπάρχει θεραπεία» αν και η κατάστασή του «δεν είναι άμεσα απειλητική για τη ζωή» του.

«Παρά τις εξαιρετικές προσπάθειες της ομάδας μου, έπρεπε να είμαι ειλικρινής ότι τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, θα ξεπερνούσα τα όριά μου. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν χρειάζεται ή δεν πρέπει να μειώνει τα όσα έχει επιτύχει και διατηρεί αυτό το συγκρότημα (με ή χωρίς εμένα) για 44 χρόνια» ανέφερε στην επιστολή του.

Ο Τέιλορ πρόσθεσε ότι «λυπάται πραγματικά και είναι πολύ απογοητευμένος» που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην τελετή, σημειώνοντας μάλιστα ότι είχε αγοράσει μια καινούργια κιθάρα για την περίσταση, αλλά ότι ήταν «πολύ περήφανος για αυτά τα τέσσερα αδέρφια» του και «περιχαρής» που δέχονταν αυτό το βραβείο.

«Συχνά αμφέβαλα ότι θα ερχόταν η μέρα. Είμαι σίγουρος ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι κοντά για να δω τη μέρα», πρόσθεσε. Στην τελετή συμμετείχαν επίσης οι Lionel Richie, Pat Benatar, Eminem, Carly Simon, Eurythmics, Harry Belafonte, Judas Priest και Dolly Parton. Οι Duran Duran σχηματίστηκαν στο Μπέρμιγχαμ το 1978 και ήταν μια από τις μεγαλύτερες μπάντες της δεκαετίας του 1980.

Το συγκρότημα αναδείχθηκε ξανά πρόσφατα, κυκλοφορώντας το 15ο στούντιο άλμπουμ τους, Future Past και πραγματοποιώντας μια εορταστική περιοδεία για την 40η επέτειο. Έπαιξαν επίσης στη συναυλία για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ο Άντι Τέιλορ ήταν μέλος από το 1980 έως το 1986 και από το 2001 έως το 2026. Έπαιξε κιθάρα στα τρία πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος, τα οποία περιλάμβαναν τα επιτυχημένα τραγούδια «Rio» και «Hungry Like the Wolf».