Μέγκαν Μαρκλ: Σε επαφές με «μεγάλους σκηνοθέτες» για την επιστροφή της - Θέλει το Όσκαρ

Φήμες κάνουν λόγο ότι ο διακαής πόθος της Μέγκαν Μαρκλ είναι ένας δραματικός ρόλος στον κινηματογράφο που θα την οδηγήσει στα Όσκαρ

Η Μέγκαν Μαρκλ μπορεί σύντομα να επιστρέψει στην μεγάλη οθόνη αφού όπως αναφέρει η New York Post έχει ξεκινήσει μια σειρά επαφών με με ορισμένους «μεγάλους σκηνοθέτες και παραγωγούς».

Η Δούκισσα του Σάσσεξ, της οποίας ο πρώτος ρόλος τη ήταν στην αμερικάνική τηλεοπτική σειρά «Married… with Children» (Παντρεμένοι με παιδιά) φέρεται να θέλει να συνεχίσει να χτίζει το χαρτοφυλάκιό της με κάποια μεγάλα έργα.

«Το Suits είναι τόσο μεγάλη επιτυχία στις επαναλήψεις που λένε στη Meghan ότι υπάρχει απαίτηση από τους θαυμαστές να την ξαναδούν να παίζει», είπε μια πηγή στο Life & Style Magazine.

«Είναι ενθουσιασμένη. Ενώ θα ήθελε πολύ να αποκτήσει ένα νέο τηλεοπτικό μέλλον θέλει πραγματικά να προσπαθήσει σε έναν δραματικό κινηματογραφικό ρόλο. Πιστεύει ότι ένα Όσκαρ θα μπορούσε να έρθει στο μέλλον τη».

Χάρι-Μέγκαν: Επιστρέφουν στο Netflix;

Μετά το «διαζύγιό» τους με τον γίγαντα της μουσικής και των podcast Spotify, ο Χάρι και η Μέγκαν σκοπεύουν να κάνουν δυναμικό come-back με την παραγωγή μίας ταινίας στο Netflix, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους να κατακτήσουν το Χόλιγουντ

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ λέγεται ότι αγόρασαν τα δικαιώματα για το ρομαντικό μυθιστόρημα «Meet Me At The Lake» της Carley Fortune, το οποίο οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα μπορούσε να τους κοστίσει έως και 3 εκατομμύρια λίρες. Η παραγωγή θα είναι το πρώτο τους έργο μαζί εκτός κάμερας , σε μια καθοριστική στιγμή για το μέλλον τους στη βιομηχανία του θεάματος.

Το «Meet Me At The Lake», το οποίο πούλησε 37.000 αντίτυπα μόνο την πρώτη εβδομάδα, είναι μια ρομαντική μυθοπλασία που βασίζεται σε δύο ανθρώπους που ερωτεύονται γύρω στα 30 τους - όπως ακριβώς ο δούκας και η δούκισσα. Περιγράφει επίσης το τραύμα που βίωσε ο ένας χαρακτήρας που έχασε έναν γονέα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ως παιδί, και συνεχίζει να καλύπτει θέματα όπως η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών, για τα οποία ο Πρίγκιπας μίλησε εκτενώς στα απομνημονεύματά του, Spare.

Και σε ένα ακόμη νεύμα στο παρελθόν της Μέγκαν, το μυθιστόρημα εκτυλίσσεται στο Τορόντο, όπου ζούσε η ηθοποιός ενώ γύριζε το Suits. Πηγές είπαν στη Sun: «Τα θέματα του βιβλίου άγγιξαν το ζευγάρι και επιλέχθηκε για την πρώτη τους προσαρμογή στο Netflix». Το έργο έρχεται αφότου το ζευγάρι έχασε τη συμφωνία ύψους 16 εκατομμυρίων λιρών με το Spotify μετά από ένα κύκλο με τα podcast Archetypes της Meghan.

Το Χόλιγουντ έχει παγώσει αυτό το διάστημα τις παραγωγές λόγω της απεργίας των σεναριογράφων που διαρκεί μήνες, στην οποία έχουν ενταχθεί πολλοί ηθοποιοί. Ορισμένοι ειδικοί δημοσίων σχέσεων αμφισβήτησαν επίσης γιατί πουλήθηκαν τα δικαιώματα στο ζευγάρι, υποστηρίζοντας ότι το βιβλίο ήταν τόσο επιτυχημένο, που θα μπορούσαν να το αναλάβουν πιο έμπειροι παραγωγοί.

Από τότε που εγκατέλειψε το παλάτι, το ζευγάρι έχει προκαλέσει διαμάχη με την επιτυχημένη σειρά του στο Netflix, με τίτλο «Χάρι και Μέγκαν», και τη μετέπειτα κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του Χάρι με τίτλο Spare. Και οι δύο απηύθυναν μια σειρά από κατηγορίες εναντίον της βασιλικής οικογένειας, κυρίως του αδελφού του Χάρι, του πρίγκιπα της Ουαλίας.

Σε ένα απόσπασμα, ο δούκας του Σάσεξ κατηγόρησε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ ότι του επιτέθηκε στο Frogmore Cottage, σπρώχνοντάς τον τόσο δυνατά που έπεσε στο πάτωμα και χτύπησε ένα μπολ σκύλου Παρά το γεγονός ότι γνώριζαν ότι η βασιλική ζωή δεν ήταν «ένας κόσμος που ήθελαν για την οικογένειά τους», όπως ισχυρίστηκε ένας φίλος, ο Χάρι και η Μέγκαν αντιμετώπισαν δυσκολίες από τότε που έφυγαν για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Έχοντας υπογράψει σημαντικές συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων λιρών με τους γίγαντες Netflix και Spotify, καθώς και τη συμφωνία βιβλίου του ίδιου του Χάρι, έκτοτε έχουν αντιμετωπίσει εμπόδια, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας της συνεργασίας τους με το Spotify. Ο Χάρι εργάζεται επί του παρόντος σε μια σειρά που βασίζεται στους Αγώνες Invictus, το Heart of Invictus που αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix εντός του έτους.

Το ίδρυμά τους Archewell έχει επίσης κάποια προβλήματα, με πολλά μέλη του προσωπικού να εγκαταλείπουν τον οργανισμό, αφήνοντας το ζευγάρι να προσπαθεί να καλύψει πολλούς ρόλους. Ο Χάρι και η Μέγκαν χάνουν επίσης φίλους μετά από σύγκρουση με τους Μπέκαμ. Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, μακροχρόνιοι φίλοι του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, φέρεται να κατηγορήθηκαν από το βασιλικό ζευγάρι ότι διέρευσαν πληροφορίες σχετικά με εκείνους στον Τύπο.

Η απώλεια των Μπέκαμ θα μπορούσε να είναι προβληματική για το πρώην βασιλικό ζεύγος, καθώς οι ειδικοί στις ΗΠΑ εξηγούν ότι οι διασημότητες θέλουν να αποστασιοποιηθούν από το «μελοδραματικό» ζευγάρι.