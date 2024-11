Βαλένθια: Χάος στα σούπερ-μάρκετ μετά τις πλημμύρες - Λεηλασίες, πανικός και ουρές στα ταμεία

Literalmente esto era ayer el mercadona al lado del ayuntamiento de valencia. Y no solo esta parte. Era la mayoría de secciones, ya fuese dulce, embutidos, congelados... La primera imagen es la del agua, me quedé loquísima que no había ni un palet ni nada https://t.co/cS4NyDxyX8 pic.twitter.com/l6BXN2ZXrE