Μπλέικ Λάιβλι: Το Χόλιγουντ στο πλευρό της μετά τη μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση

Οι αστέρες του Χόλιγουντ, America Ferrera, Amber Tamblyn και Alexis Bledel υποστήριξαν δημόσια την Αμερικανίδα ηθοποιό Μπλέικ Λάιβλι, αφού υπέβαλε μήνυση κατά του συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us», Τζάστιν Μπαλντόνι. Η ηθοποιός κατέθεσε το Σαββατοκύριακο μήνυση εναντίον του Μπαλντόνι, κάνοντας λόγο για σεξουαλική παρενόχληση και μια εκστρατεία για την «καταστροφή» της φήμης της. Η νομική ομάδα του Μπαλντόνι είπε στο BBC το Σάββατο ότι οι ισχυρισμοί είναι «κατηγορηματικά ψευδείς».

Οι Ferrera, Tamblyn και Biedel, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν με τη Lively στην ταινία του 2005 με τίτλο «The Sisterhood of the Traveling Pants», εξέδωσαν κοινή δήλωση στο Instagram την Κυριακή λέγοντας ότι «είναι αλληλέγγυοι μαζί της». Η Coleen Hoover, η συγγραφέας του It Ends With Us, έδειξε επίσης την υποστήριξή της, περιγράφοντας την κυρία Λάιβλι ως «τίμια, ευγενική, υποστηρικτική και υπομονετική».

Οι δικηγόροι της ηθοποιου λένε ότι η νομική καταγγελία ακολουθεί μια συνάντηση νωρίτερα αυτό το έτος για την αντιμετώπιση της «επανειλημμένης σεξουαλικής παρενόχλησης και άλλης ενοχλητικής συμπεριφοράς» από τον Μπαλντόνι, τον συμπρωταγωνιστή της και παραγωγό της ταινίας.

Στη δήλωσή τους, οι Ferrera, Tamblyn και Biedel τόνισαν: «Ως φίλοι και αδερφοί της Μπλέικ για περισσότερα από 20 χρόνια, εκφράζουμε αλληλεγγύη μαζί της καθώς αντεπιτίθεται στην αναφερόμενη εκστρατεία που διεξάγεται για την καταστροφή της φήμης της.

Σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων του It Ends with Us, την είδαμε να παίρνει το θάρρος να ζητήσει έναν ασφαλή χώρο εργασίας για την ίδια και τους συναδέλφους της στο πλατό, και είμαστε τρομοκρατημένοι όταν διαβάζουμε τα στοιχεία μιας προμελετημένης και εκδικητικής προσπάθειας που ακολούθησε με στόχο να σιγάσει η φωνή της. Το πιο κραυγαλέο είναι η ασύστολη εκμετάλλευση των ιστοριών των επιζώντων ενδοοικογενειακής βίας για να φιμώσουν μια γυναίκα που ζήτησε ασφάλεια. Η υποκρισία είναι εκπληκτική.

Είμαστε εντυπωσιασμένοι από το γεγονός ότι ακόμα κι αν μια γυναίκα είναι τόσο δυνατή, διάσημη και δυναμική όσο η φίλη μας η Μπλέικ, μπορεί να αντιμετωπίσει βίαια αντίποινα επειδή τόλμησε να ζητήσει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον», προστίθεται στην ανακοίνωση. Οι δικηγόροι του Μπαλντόνι είπαν ότι προσέλαβαν έναν διευθυντή για τη διαχείριση της κρίσης επειδή η κυρία Λάιβλι είχε απειλήσει να εκτροχιάσει την ταινία εάν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά της. Στο δράμα «It Ends With Us», η Λάιβλι υποδύεται μια γυναίκα που βρίσκεται σε σχέση με έναν γοητευτικό αλλά κακοποιητή φίλο, τον οποίο υποδύεται ο Μπαλντόνι»

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, η Colleen Hoover, η συγγραφέας του μυθιστορήματος στο οποίο βασίστηκε η ταινία, εξέφρασε επίσης την υποστήριξή της: «@BlakeLively δεν είσαι παρά ειλικρινής, ευγενική, υποστηρικτική και υπομονετική από την ημέρα που γνωριστήκαμε. Σε ευχαριστώ που είσαι ακριβώς ο άνθρωπος που είσαι. Ποτέ μην αλλάζεις. Ποτέ μη χάσεις τη φωνή σου»

Η νομική ομάδα της κυρίας Λάιβλι κατηγορεί επίσης τον Μπαλντόνι και τα Wayfarer Studios ότι ηγούνται ενός «πολυεπίπεδου σχεδίου» για να καταστρέψουν τη φήμη της. Ισχυρίζεται ότι αυτό ήταν «το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ενός προσεκτικά σχεδιασμένου και συντονισμένου σχεδίου αντιποίνων για να φιμώσει την ίδια και άλλους από το να μιλήσουν ανοιχτά για το εχθρικό περιβάλλον που δημιούργησαν» Η ταινία έγινε μεγάλη επιτυχία, αν και ορισμένοι κριτικοί είπαν ότι ρομαντικοποιούσε την ενδοοικογενειακή βία.