Βανς σε Ζελένσκι: Θέλουμε βιώσιμη και μόνιμη ειρήνη στην Ουκρανία

Αν και δεν άνοιξαν τα «χαρτιά» τους για όσα συζήτησαν για περίπου μία ώρα, αμέσως μετά, είπαν στους δημοσιογράφους ότι είχαν μια «καλή συζήτηση» και ότι θα ακολουθήσουν και άλλες «τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες», κατά τα λεγόμενα του Βανς. Ουσιαστικά, ο Βανς δεν διευκρίνισε λεπτομερώς το πότε και πώς θα φτάσουμε στην πολυπόθητη λήξη του πολέμου.

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του σημείωσε ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά στο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του.

«Πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο, να εργαστούμε περισσότερο και να προετοιμάσουμε ένα σχέδιο για το πώς θα σταματήσουμε» τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τόνισε.

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε αναφέρει ότι θα δεχόταν να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόνο εφόσον υήρχε συμφωνία με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για ένα ειρηνευτικό σχέδιο. Παράλληλα, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Ουκρανίας για την αμερικανική στήριξη.

Zelenskyy and US Vice President JD Vance have met at the Munich Security Conference.



"We need to prepare a plan on how to stop Putin and stop the war", Zelenskyy tells the mediahttps://t.co/H0V2mAyS7V



? Sky 501 pic.twitter.com/JDcc9kO8j9

— Sky News (@SkyNews) February 14, 2025

«Θα μιλήσω μόνο με Πούτιν»

Νωρίτερα, κατά την ομιλία του στη Διάσκεψη του Μονάχου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την άρνησή του να συναντήσει Ρώσους αξιωματούχους και μεταξύ άλλων σημείωσε ότι δεν θα υπογράψει καμία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εάν δεν συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσεις η ίδια του η χώρα.

Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι αποδέχεται να διαπραγματευεί αποκλειστικά με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και μόνο εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις.

«Αν δεν έχουμε ΝΑΤΟ, πραγματικό ΝΑΤΟ, θα κάνουμε ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Σημαίνει ότι πρέπει να διπλασιάσουμε τον στρατό μας, τους στρατιώτες μας. Έχουμε 110 ταξιαρχίες. Η Ρωσία έχει 220 ταξιαρχίες», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο μόνος Ρώσος αξιωματούχος με τον οποίο είναι έτοιμος να συνομιλήσει είναι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, τονίζοντας ότι θα συναντούσε τον Ρώσο ομόλογό του μόνο όταν η Ουκρανία θα κατέληγε σε ένα κοινό σχέδιο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Υπάρχουν και στρατιωτικοί μοχλοί πίεσης»

Από την άλλη, η ομιλία του Τζέι Ντι Βανς, αφορούσε στο μεγαλύτερο μέρος της τα ευρωπαϊκά δημοκρατικά ήθη, ενώ για τα θέματα ασφάλειας ο Αμερικανός αντιπρόεδρος περιορίστηκε να δηλώσει ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανησυχεί πολύ για την ασφάλεια στην Ευρώπη και θεωρεί ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λογική συμφωνία με την Ρωσία για την Ουκρανία.

Επανέλαβε δε ότι η Ευρώπη «θα πρέπει να κάνει περισσότερα για την ασφάλειά της τα προσεχή χρόνια».

Διευκρινίζοντας προηγούμενες δηλώσεις του κ. Βανς σχετικά με «οικονομικούς και στρατιωτικούς» μοχλούς πίεσης προς την Ρωσία προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του αμερικανού προέδρου Γουίλιαμ Μάρτιν απέρριψε την υπόθεση ότι επρόκειτο για απειλές προς την Μόσχα.

«Ο αντιπρόεδρος Βανς δεν διατύπωσε καμία απειλή. Απλώς ανέφερε το γεγονός ότι κανένας δεν θα αφαιρέσει επιλογές από τον πρόεδρο Τραμπ με το ξεκίνημα αυτών των διαπραγματεύσεων», έγραψε ο εκπρόσωπος σε ανάρτησή του στο «Χ». Ο κ. Μάρτιν δημοσίευσε επίσης το κείμενο της συνέντευξης του κ. Βανς στην Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο αντιπρόεδρος ερωτήθηκε «ποια συγκεκριμένη απειλή και πίεση εξετάζουν οι ΗΠΑ έναντι του Βλαντίμιρ Πούτιν» και απάντησε: «Το εύρος των επιλογών είναι μεγάλο και υπάρχουν οικονομικοί μοχλοί πίεσης. Υπάρχουν βέβαια και στρατιωτικοί μοχλοί πίεσης».