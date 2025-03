«Την επόμενη φορά να αρπάξεις κροκόδειλο»: Εξοργισμένος ο Αυστραλός πρωθυπουργός με influencer

Η Αμερικανίδα influencer Σαμ Τζόουνς, που βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Αυστραλία, εκτός από την οργή των ακτιβιστών για την άγρια ζωή προκάλεσε και την οργή του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζε με την απαράδεκτη πράξη της να αρπάξει ένα μωρό γουόμπατ από τη μητέρα του.



Πρόσφατα η influencer, η οποία περιγράφει τον εαυτό της στα social media ως «βιολόγος άγριας ζωής και περιβαλλοντολόγος», ανάρτησε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο φαίνεται η ίδια να αρπάζει ένα μωρό γουόμπατ από τη μητέρα του σε θαμνώδη περιοχή και ενώ το μικρό μαρσιποφόρο ακούγεται να βγάζει ήχους που καταδεικνύουν φόβο και άγχος, η μητέρα του τρέχει ανήσυχη πίσω από την Αμερικανίδα. Μετά την κατακραυγή που προκάλεσε το επίμαχο βίντεο και τις δηλώσεις ακτιβιστών για την άγρια ζωή σχετικά με τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία του ζώου εξαιτίας της απερισκεψίας της Τζόουνς, η Αμερικανίδα influencer διέγραψε το βίντεο.



Εξοργισμένος με την Σαμ Τζόουνς και ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε για την απαράδεκτη και παράνομη πράξη της: «Το να παίρνεις ένα μωρό γουόμπατ από τη μητέρα του και να του προκαλείς ξεκάθαρα ψυχική δυσφορία είναι εξοργιστικό. Προτείνω σε αυτή την υποτιθέμενη influencer ίσως να δοκίμαζε μερικά άλλα ζώα της Αυστραλίας, να πάρει ένα μωρό κροκόδειλο από τη μητέρα του και να δει τι θα συμβεί. Να πάρει ένα άλλο ζώο που μπορεί πραγματικά να αντισταθεί, αντί να κλέψει ένα μωρό γουόμπατ από τη μητέρα του».



Τα γουόμπατ - πρόκειται για μικρό μαρσιποφόρο φυτοφάγο ζώο - είναι νομικά προστατευόμενο είδος σε όλη την Αυστραλία και μετά την απαράδεκτη πράξη της influencer ο Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ δήλωσε πως το υπουργείο του εξετάζει τους όρους της βίζας της Τζόουνς για να δει «αν έχει παραβιαστεί ο νόμος περί μετανάστευσης». «Είτε έτσι, είτε αλλιώς, με δεδομένο το επίπεδο ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί αν αυτή υποβάλει ξανά αίτηση για βίζα, θα εκπλαγώ αν καν το κάνει. Ανυπομονώ να δει η Αυστραλία την πλάτη αυτού του ατόμου (να το δει να φεύγει από τη χώρα), δεν νομίζω πως αυτή θα επιστρέψει», δήλωσε ο Μπερκ.

Ο Ντι Έβανς, εκπρόσωπος της οργάνωσης RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) για την ευημερία και προστασία των ζώων, δήλωσε για το συμβάν: «Η δυσφορία που προκλήθηκε από την ανάλγητη πράξη στο μωρό γουόμπατ είναι προφανής με το μωρό να ουρλιάζει για τη μητέρα του και η μητέρα να είναι εξαιρετικά ανήσυχη». Ο ίδιος τόνισε πως το βίντεο «δείχνει κατάφωρη ασέβεια προς την άγρια ζωή της Αυστραλίας».



Η Τζόουνς στο τέλος του βίντεο άφησε το μωρό γουόμπατ ελεύθερο στην άκρη του δρόμου όμως δεν έχει γίνει γνωστό αν αυτό κατάφερε να επιστρέψει στη μητέρα του. Μετά την σκληρή κριτική που δέχθηκε η influencer διέγραψε το βίντεο και έκανε τον λογαριασμό της στο Instagram ιδιωτικό. Μετά την ανάρτηση του επίμαχου βίντεο περισσότερα από 37.000 άτομα έχουν υπογράψει ψήφισμα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Change.org με αίτημα την άμεση απέλαση της Τζόουνς από την Αυστραλία και την απαγόρευση επιστροφής στη χώρα.