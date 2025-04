Γιατί εξαφανίζονται οι πεταλούδες - Το μυστήριο που ανησυχεί τους επιστήμονες

Έχετε παρατηρήσει ότι όλο και λιγότερες πεταλούδες κυκλοφορούν εκεί έξω;

Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Science με τίτλο «Rapid Decline of Butterflies in the United States in the 21st Century,» οι επιστήμονες μέτρησαν 12,6 εκατομμύρια πεταλούδες, ανέλυσαν 76.957 έρευνες και συνεργάστηκαν με 35 προγράμματα παρακολούθησης για να εξετάσουν τις τάσεις του πληθυσμού των πεταλούδων από το 2000 έως το 2020.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο αριθμός των πεταλούδων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μειωθεί κατά 1,3% ετησίως, με συνολική μείωση 22%.

Τι προκαλεί την εξαφάνιση ορισμένων εντόμων;

«Πρόκειται για εκπληκτικά πλάσματα που βρίσκονται στη Γη εδώ και 100 εκατομμύρια χρόνια και μας έχουν διδάξει πολλά για την ιστορία του πλανήτη μας», δήλωσε ο Ματ Φόριστερ, καθηγητής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα στο Λος Άντζελες και συν-συγγραφέας της μελέτης.

Περίπου 107 είδη πεταλούδων έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 50 τοις εκατό τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ μόνο το 3 τοις εκατό έχουν αυξηθεί, αναφέρει η μελέτη. Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο, καθώς οι μειώσεις είναι κοινές σε όλα τα είδη, ενώ οι αυξήσεις είναι πιο δύσκολες. «Κατά τη διάρκεια της περιόδου των δύο δεκαετιών που αναλύθηκε, το 33 τοις εκατό των μεμονωμένων ειδών πεταλούδας παρουσίασε σημαντική τάση μείωσης,» συνεχίζει το άρθρο.

Παγκόσμια θέρμανση και κλιματική αλλαγή

Σύμφωνα με τη μελέτη, η αιτία αυτής της σημαντικής μείωσης των πληθυσμών των πεταλούδων οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της θερμοκρασίας και της κλιματικής αλλαγής.

"Λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι πεταλούδες δεν είναι πλέον σε θέση να επιβιώσουν σε ορισμένες θερμοκρασίες.» Οι ερευνητές δήλωσαν ότι υπάρχει δυνατότητα αναστροφής της τάσης μέσω "της αποκατάστασης των οικοτόπων, των παρεμβάσεων για συγκεκριμένα είδη και της μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων. » “Σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα ζώα, τα έντομα ανταποκρίνονται σε μικρές αλλαγές ”, δήλωσε ο Forister. "Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι είναι να χρησιμοποιούν λιγότερα φυτοφάρμακα στους κήπους τους. »