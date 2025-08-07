Αίγυπτος: Το ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας κρυμμένο 4.500 χρόνια

Μία προσπάθεια με εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα, η οποία ωστόσο παραμένει ελλιπής 

Newsbomb

Αίγυπτος: Το ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας κρυμμένο 4.500 χρόνια
Getty
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ρομπότ βάρους 5 κιλών που κατασκευάστηκε από μηχανικούς από το Πανεπιστήμιο του Leeds του Ηνωμένου Βασιλείου αποκάλυψε έναν κρυμμένο θάλαμο βαθιά μέσα στη Μεγάλη Πυραμίδα, αποκαλύπτοντας μυστηριώδη σημάδια που δεν έχουν παρατηρηθεί για πάνω από 4.500 χρόνια.

Τα ευρήματα, δείχνουν προηγουμένως αόρατα σημάδια - και εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά με το τι βρίσκεται πέρα από μια σφραγισμένη πέτρα.

Η αποστολή προέρχεται από εργασίες που ξεκίνησαν το 2010, όταν ο καθηγητής Rob Richardson, επικεφαλής της ρομποτικής στο Πανεπιστήμιο του Leeds, συνεργάστηκε με τον εφευρέτη Dr. Tze Chuen Ng, οδοντίατρο με έδρα το Χονγκ Κονγκ με μακροχρόνια γοητεία για την Αρχαία Αίγυπτο. Στόχος τους ήταν να εξερευνήσουν ένα από τα πιο απρόσιτα εσωτερικά χαρακτηριστικά της πυραμίδας: ένα στενό φρεάτιο που οδηγούσε έξω από την αίθουσα της βασίλισσας.

Προηγούμενες προσπάθειες διερεύνησης του φρέατος, το οποίο έχει διαστάσεις μόνο 20 cm επί 20 cm και τρέχει προς τα πάνω σε γωνία 40 μοιρών, είχαν καταστρέψει τμήματα της αρχαίας δομής. Η ομάδα του Richardson αντιμετώπισε μια περίπλοκη σχεδιαστική πρόκληση: να δημιουργήσει ένα ρομπότ μικρό και αρκετά ελαφρύ για να πλοηγηθεί στον άξονα χωρίς να διακινδυνεύσει περαιτέρω ζημιά. Μετά από σχεδόν πέντε χρόνια ανάπτυξης, η τελική έκδοση του ρομπότ ζύγιζε μόλις 5 κιλά και ήταν ικανή να ελιχθεί απαλά κατά μήκος του άξονα των 60 μέτρων.

Η αποστολή ήταν μέρος του Djedi Project, που πήρε το όνομά του από έναν μάγο από την εποχή του Φαραώ Χέοπα, ο οποίος πιστεύεται ότι έχει παραγγείλει την πυραμίδα πριν από 4.500 χρόνια.

Ανακάλυψη κρυφού θαλάμου με συμβολικά σημάδια

Καθώς το ρομπότ ανέβαινε στον άξονα, η ενσωματωμένη κάμερά του κατέγραψε αποκλειστικά πλάνα ενός μικρού σφραγισμένου θαλάμου λίγο πριν από το εμφανές άκρο του άξονα. Στο εσωτερικό, οι ερευνητές εντόπισαν χρωματιστά σύμβολα ζωγραφισμένα απευθείας στο πέτρινο δάπεδο του θαλάμου - μια απροσδόκητη λεπτομέρεια που μπορεί να υποδηλώνει μια συμβολική ή τελετουργική λειτουργία.

«Κανείς δεν γνωρίζει τον σκοπό του φρεατίου», δήλωσε ο Ρίτσαρντσον. «Υπήρξαν εικασίες ότι θα μπορούσε να είναι ένας αεραγωγός ή ίσως πρόσβαση σε έναν ταφικό θάλαμο». Τα σημάδια, ωστόσο, περιπλέκουν αυτή τη θεωρία. «Δεδομένου του έργου τέχνης, είναι πιθανό ο άξονας να εξυπηρετούσε μεγαλύτερο σκοπό», πρόσθεσε.

Ο άξονας περιείχε επίσης μια πέτρα μπλοκαρίσματος περίπου 50 μέτρων, την οποία το ρομπότ ήταν σε θέση να παρακάμψει εν μέρει με έναν εύκαμπτο βραχίονα κάμερας. Πίσω από αυτό βρισκόταν ο θάλαμος με το ζωγραφισμένο πάτωμα. Αλλά μια δεύτερη πέτρα, τοποθετημένη πιο μέσα, μπλόκαρε εντελώς την πορεία του ρομπότ - και τι βρίσκεται πέρα από αυτό παραμένει άγνωστο.

Το έργο σταμάτησε πριν την πλήρη εξερεύνηση

Η αποστολή διακόπηκε λόγω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια στην Αίγυπτο τα χρόνια που ακολούθησαν την ανάπτυξη του ρομπότ. Αυτό εμπόδισε τους ερευνητές να αναπτύξουν νέα εργαλεία για να παρακάμψουν τη δεύτερη πέτρα.

Δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται σε επ' αόριστον αναμονή, η ανάλυση αυτή παραμένει ελλιπής. Ωστόσο, το βίντεο του ρομπότ έχει διατηρηθεί και κυκλοφορήσει στο κοινό σε δύο μέρη μέσω του καναλιού Ancient Architects στο YouTube.

Τι θα μπορούσαν να σημαίνουν οι κρυφές σημάνσεις

Η ανακάλυψη έργων τέχνης μέσα στο θάλαμο προστίθεται σε ένα αυξανόμενο σώμα στοιχείων που υποδηλώνουν ότι οι άξονες της πυραμίδας δεν ήταν καθαρά λειτουργικοί. Ενώ η κοινά αποδεκτή θεωρία είναι εδώ και καιρό ότι οι άξονες χρησίμευαν ως αεραγωγοί, η συμπερίληψη ζωγραφισμένων συμβόλων - πιθανώς τελετουργικών - υποδηλώνει έναν πιο περίπλοκο ρόλο.

Αιγυπτιολόγοι και αρχαιολόγοι εικάζουν ότι ο άξονας μπορεί να είχε μια τελετουργική λειτουργία, ενδεχομένως ευθυγραμμισμένη με τις αρχαίες αιγυπτιακές πεποιθήσεις για τη μετά θάνατον ζωή και το ταξίδι της ψυχής του Φαραώ. Η τοποθέτηση πολλαπλών λίθων που εμποδίζουν τον άξονα υποδηλώνει επίσης σκόπιμη απόκρυψη, παρά αρχιτεκτονική επίβλεψη.

Χωρίς περαιτέρω πρόσβαση, είναι αδύνατο να επιβεβαιωθούν αυτές οι θεωρίες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15Αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

08:28WHAT THE FACT

Αρχαία υποβρύχια πόλη ίσως ξαναγράφει τη βιβλική ιστορία της Κιβωτού του Νώε

08:27LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδάει νέο της τραγούδι μέσα σε τάξι - Δείτε βίντεο

08:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Όσοι έρχονται παράνομα από ασφαλείς χώρες, η μόνη λύση θα είναι η επιστροφή»

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα των δασμών του Τραμπ: 'Ερχονται δασμοί 100% στα τσιπ - Φόβοι οτι θα ακριβύνουν κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και ψυγεία

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Δύτης εγκλωβισμένος σε σπήλαιο για 5 μέρες - Επέζησε τρώγοντας ωμό ψάρι

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο παράνομο φορτίο χρυσού στην ιστορία της Βραζιλίας - 103 κιλά αξίας 11 εκατ. δολαρίων κρμμένα στο ταμπλό ΙΧ

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Mπιλ Κλίντον: Η πραγματική σχέση του με τον Έπσταϊν - Τα ταξίδια με το «Lolita Express», το «νησί των παιδόφιλων» και οι επισκέψεις στον Λευκό Οίκο

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Δραπετσώνα – Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Το ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας κρυμμένο 4.500 χρόνια

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: «Κολλημένο» στην ξέρα το φέρι μποτ – Προβληματίζουν οι άνεμοι για την έναρξη ρυμούλκησης

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Έντι Παλμιέρι – Ήταν πρωτοπόρος της Latin jazz και οκτώ φορές βραβευμένος με Grammy

07:02ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο σκάνδαλο: Πάνω από 13.000 δημόσιοι υπάλληλοι πήραν αναρρωτική και πήγαν στο καζίνο

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μάχες» για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ψάχνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Πέμπτη (7/8) – Πορτοκαλί συναγερμός για 6 περιοχές

06:34LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές κάνουν ποδαρικό στη νέα τηλεοπτική σεζόν

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Οι Σχολές με τα πάνω και τα κάτω τους - Τι δείχνουν οι φετινές βάσεις - Ανάλυση με πίνακες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι καθαρός, έχω ελεγχθεί 11 φορές» -Τι απαντά ο σύζυγος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου για τις επιδοτήσεις

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Το ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας κρυμμένο 4.500 χρόνια

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα των δασμών του Τραμπ: 'Ερχονται δασμοί 100% στα τσιπ - Φόβοι οτι θα ακριβύνουν κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και ψυγεία

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Οι Σχολές με τα πάνω και τα κάτω τους - Τι δείχνουν οι φετινές βάσεις - Ανάλυση με πίνακες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει τριήμερο ισχυρών βοριάδων – Τα μελτέμια θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Mπιλ Κλίντον: Η πραγματική σχέση του με τον Έπσταϊν - Τα ταξίδια με το «Lolita Express», το «νησί των παιδόφιλων» και οι επισκέψεις στον Λευκό Οίκο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Από το σχέδιο διαφυγής στο εξωτερικό, στις φυλακές Κορυδαλλού - Τι υποστήριξε η 32χρονη στην μαραθώνια κατάθεσή της

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κάτοικοι σε ρόλο «security» αυτο-οργανώνονται και προστατεύουν μόνοι τους τις γειτονιές

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη - Το Ισραήλ στο σταυροδρόμι της Γάζας: Αυτό είναι το σχέδιο για κατάληψη της Λωρίδας- Ιστορική απόφαση - Προειδοποίηση για «παγίδα»: «Μπαίνουμε σε ένα Βιετνάμ»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Δραπετσώνα – Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι

07:02ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο σκάνδαλο: Πάνω από 13.000 δημόσιοι υπάλληλοι πήραν αναρρωτική και πήγαν στο καζίνο

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Δύτης εγκλωβισμένος σε σπήλαιο για 5 μέρες - Επέζησε τρώγοντας ωμό ψάρι

08:28WHAT THE FACT

Αρχαία υποβρύχια πόλη ίσως ξαναγράφει τη βιβλική ιστορία της Κιβωτού του Νώε

06:34LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές κάνουν ποδαρικό στη νέα τηλεοπτική σεζόν

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: «Κολλημένο» στην ξέρα το φέρι μποτ – Προβληματίζουν οι άνεμοι για την έναρξη ρυμούλκησης

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο έτοιμες είναι οι ΗΠΑ για τον επόμενο πόλεμο - Τα φθηνά drones και η AI τα αλλάζουν όλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ