Αίγυπτος: Το ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας κρυμμένο 4.500 χρόνια

Ένα ρομπότ βάρους 5 κιλών που κατασκευάστηκε από μηχανικούς από το Πανεπιστήμιο του Leeds του Ηνωμένου Βασιλείου αποκάλυψε έναν κρυμμένο θάλαμο βαθιά μέσα στη Μεγάλη Πυραμίδα, αποκαλύπτοντας μυστηριώδη σημάδια που δεν έχουν παρατηρηθεί για πάνω από 4.500 χρόνια.

Τα ευρήματα, δείχνουν προηγουμένως αόρατα σημάδια - και εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά με το τι βρίσκεται πέρα από μια σφραγισμένη πέτρα.

Η αποστολή προέρχεται από εργασίες που ξεκίνησαν το 2010, όταν ο καθηγητής Rob Richardson, επικεφαλής της ρομποτικής στο Πανεπιστήμιο του Leeds, συνεργάστηκε με τον εφευρέτη Dr. Tze Chuen Ng, οδοντίατρο με έδρα το Χονγκ Κονγκ με μακροχρόνια γοητεία για την Αρχαία Αίγυπτο. Στόχος τους ήταν να εξερευνήσουν ένα από τα πιο απρόσιτα εσωτερικά χαρακτηριστικά της πυραμίδας: ένα στενό φρεάτιο που οδηγούσε έξω από την αίθουσα της βασίλισσας.

Προηγούμενες προσπάθειες διερεύνησης του φρέατος, το οποίο έχει διαστάσεις μόνο 20 cm επί 20 cm και τρέχει προς τα πάνω σε γωνία 40 μοιρών, είχαν καταστρέψει τμήματα της αρχαίας δομής. Η ομάδα του Richardson αντιμετώπισε μια περίπλοκη σχεδιαστική πρόκληση: να δημιουργήσει ένα ρομπότ μικρό και αρκετά ελαφρύ για να πλοηγηθεί στον άξονα χωρίς να διακινδυνεύσει περαιτέρω ζημιά. Μετά από σχεδόν πέντε χρόνια ανάπτυξης, η τελική έκδοση του ρομπότ ζύγιζε μόλις 5 κιλά και ήταν ικανή να ελιχθεί απαλά κατά μήκος του άξονα των 60 μέτρων.

Η αποστολή ήταν μέρος του Djedi Project, που πήρε το όνομά του από έναν μάγο από την εποχή του Φαραώ Χέοπα, ο οποίος πιστεύεται ότι έχει παραγγείλει την πυραμίδα πριν από 4.500 χρόνια.

Ανακάλυψη κρυφού θαλάμου με συμβολικά σημάδια

Καθώς το ρομπότ ανέβαινε στον άξονα, η ενσωματωμένη κάμερά του κατέγραψε αποκλειστικά πλάνα ενός μικρού σφραγισμένου θαλάμου λίγο πριν από το εμφανές άκρο του άξονα. Στο εσωτερικό, οι ερευνητές εντόπισαν χρωματιστά σύμβολα ζωγραφισμένα απευθείας στο πέτρινο δάπεδο του θαλάμου - μια απροσδόκητη λεπτομέρεια που μπορεί να υποδηλώνει μια συμβολική ή τελετουργική λειτουργία.

«Κανείς δεν γνωρίζει τον σκοπό του φρεατίου», δήλωσε ο Ρίτσαρντσον. «Υπήρξαν εικασίες ότι θα μπορούσε να είναι ένας αεραγωγός ή ίσως πρόσβαση σε έναν ταφικό θάλαμο». Τα σημάδια, ωστόσο, περιπλέκουν αυτή τη θεωρία. «Δεδομένου του έργου τέχνης, είναι πιθανό ο άξονας να εξυπηρετούσε μεγαλύτερο σκοπό», πρόσθεσε.

Ο άξονας περιείχε επίσης μια πέτρα μπλοκαρίσματος περίπου 50 μέτρων, την οποία το ρομπότ ήταν σε θέση να παρακάμψει εν μέρει με έναν εύκαμπτο βραχίονα κάμερας. Πίσω από αυτό βρισκόταν ο θάλαμος με το ζωγραφισμένο πάτωμα. Αλλά μια δεύτερη πέτρα, τοποθετημένη πιο μέσα, μπλόκαρε εντελώς την πορεία του ρομπότ - και τι βρίσκεται πέρα από αυτό παραμένει άγνωστο.

Το έργο σταμάτησε πριν την πλήρη εξερεύνηση

Η αποστολή διακόπηκε λόγω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια στην Αίγυπτο τα χρόνια που ακολούθησαν την ανάπτυξη του ρομπότ. Αυτό εμπόδισε τους ερευνητές να αναπτύξουν νέα εργαλεία για να παρακάμψουν τη δεύτερη πέτρα.

Δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται σε επ' αόριστον αναμονή, η ανάλυση αυτή παραμένει ελλιπής. Ωστόσο, το βίντεο του ρομπότ έχει διατηρηθεί και κυκλοφορήσει στο κοινό σε δύο μέρη μέσω του καναλιού Ancient Architects στο YouTube.

Τι θα μπορούσαν να σημαίνουν οι κρυφές σημάνσεις

Η ανακάλυψη έργων τέχνης μέσα στο θάλαμο προστίθεται σε ένα αυξανόμενο σώμα στοιχείων που υποδηλώνουν ότι οι άξονες της πυραμίδας δεν ήταν καθαρά λειτουργικοί. Ενώ η κοινά αποδεκτή θεωρία είναι εδώ και καιρό ότι οι άξονες χρησίμευαν ως αεραγωγοί, η συμπερίληψη ζωγραφισμένων συμβόλων - πιθανώς τελετουργικών - υποδηλώνει έναν πιο περίπλοκο ρόλο.

Αιγυπτιολόγοι και αρχαιολόγοι εικάζουν ότι ο άξονας μπορεί να είχε μια τελετουργική λειτουργία, ενδεχομένως ευθυγραμμισμένη με τις αρχαίες αιγυπτιακές πεποιθήσεις για τη μετά θάνατον ζωή και το ταξίδι της ψυχής του Φαραώ. Η τοποθέτηση πολλαπλών λίθων που εμποδίζουν τον άξονα υποδηλώνει επίσης σκόπιμη απόκρυψη, παρά αρχιτεκτονική επίβλεψη.

Χωρίς περαιτέρω πρόσβαση, είναι αδύνατο να επιβεβαιωθούν αυτές οι θεωρίες.