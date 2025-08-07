Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομική και ψηφιακή ανάπτυξη της Ινδίας

Στον ταχέως τεχνολογικά μετασχηματιζόμενο κόσμο, ο ρόλος των κυβερνήσεων έχει μεταμορφωθεί στα σύγχρονα οικονομικά συστήματα από έναν απλό ασφαλιστή φυσικής υποδομής σε ενεργό πάροχο και διαμεσολαβητή για τη διαθεσιμότητα εικονικών υποδομών σε πραγματικό χρόνο

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομική και ψηφιακή ανάπτυξη της Ινδίας
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ταχέως αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Ινδία, που χαρακτηρίζονται από την ταχεία οικονομική ανάπτυξη, τη μεγάλη και αναπτυσσόμενη καταναλωτική αγορά και την επέκταση της εκβιομηχάνισης. Καθώς η πρόσφατη φάση των εξελίξεων στις εικονικές υποδομές χαρακτηρίζεται φαινομενικά από την επέκταση της μετασχηματιστικής δύναμης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), έχει καταστεί μάλλον απαραίτητη για τις κυβερνήσεις να υφάνουν την τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία ανάπτυξής τους.

Κατανοώντας αυτή την ανάγκη, τα τελευταία χρόνια, η Ινδία έχει ενσωματώσει την αποστολή τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε πτυχή των δημόσιων καλών παραδοτέων της, είτε πρόκειται για την εκπαίδευση, την κατάρτιση δεξιοτήτων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικοδόμηση θεσμών ή τη διακυβέρνηση. Αν και ο ινδικός ιδιωτικός τομέας ανθεί με γρήγορο ρυθμό, όπως φαίνεται από τον τεράστιο αριθμό νεοσύστατων επιχειρήσεων που καθοδηγούνται από τεχνητή νοημοσύνη, η κυβέρνηση έχει αναλάβει ως προνόμιο να διαμορφώσει ενεργά ένα οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης όπου η υπολογιστική ισχύς, οι GPU και οι ερευνητικές ευκαιρίες είναι προσβάσιμες με προσιτό κόστος για όλους.

Δεδομένης της καινοτομίας της τεχνολογίας, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η κατάρτιση δεξιοτήτων είναι θεμελιώδης για την οικονομική ανάπτυξη μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ειδικοί πιστεύουν επίσης ότι η Ινδία πρέπει να ενισχύσει τις υψηλής τεχνολογίας των τεχνολογικών δυνατοτήτων της μέσω επενδύσεων σε αναβαθμίσεις δεξιοτήτων για να αναπτυχθεί ως εξαγωγέας ταλέντων τεχνητής νοημοσύνης. Η κυβέρνηση επιτυγχάνει αυτό το έργο μέσω τυπικών ευκαιριών κατάρτισης μέσω ακαδημαϊκών καθώς και επαγγελματικών διαύλων. Η εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται θεσμικά σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας IndiaAI Future Skills. Αυτό βοηθά στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος για την παραγωγή ανθρώπινου κεφαλαίου εξοπλισμένου με τεχνητή νοημοσύνη, που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί μόνο στις εγχώριες απαιτήσεις, αλλά και τις παγκόσμιες ανάγκες για επαγγελματίες τεχνητής νοημοσύνης υψηλής ειδίκευσης. Για το ίδιο, η ινδική κυβέρνηση έχει εγκαταστήσει το Κέντρο Καινοτομίας της Ινδίας (IAIC) ως το κορυφαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα για να εξασφαλίσει εξορθολογισμένη εφαρμογή και διατήρηση κορυφαίων ερευνητικών ταλέντων.

Επιπλέον, για να ενσταλάξει ένα ερευνητικό οικοσύστημα και να συμβάλει στο αυξανόμενο σώμα της γνώσης, η ινδική κυβέρνηση ανακοίνωσε υποτροφίες για τους μελετητές Ph.D. που ερευνούν την τεχνητή νοημοσύνη σε υψηλής κατάταξης ινδικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εκτός αυτού, για να γεφυρωθεί το περιφερειακό ψηφιακό χάσμα στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και η εκτεταμένη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης, τα Data και τα AI Labs ιδρύονται στις πόλεις Tier 2 και Tier 3 σε ολόκληρη τη χώρα.

Επιπλέον, για να δημιουργήσει μια γενική τεχνογνωσία σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και να εξασφαλίσει απρόσκοπτη πρόσβαση και υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς επίσημη εγγραφή, η ινδική κυβέρνηση ξεκίνησε ένα πρόγραμμα «AI For All». Πρόκειται για ένα διαδικτυακό πρόγραμμα αυτομάθησης που έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Στοχεύει στην απομυθοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τους μαθητές, τους γονείς που μένουν στο σπίτι, τους επαγγελματίες και τους ηλικιωμένους, την προώθηση ενός «Ψηφιακού Πρώιμου Μυαλού» και βοηθώντας τους ανθρώπους να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Μέσω αυτών των μέτρων, η Ινδία αναδύεται γρήγορα ως κόμβος ταλέντων τεχνητής νοημοσύνης, κατατάσσοντας μεταξύ των πέντε ταχύτερα αναπτυσσόμενων κόμβων ταλέντων τεχνητής νοημοσύνης, με τη συγκέντρωση ταλέντων AI στη χώρα να αυξάνεται κατά 263% από το 2016. Στον τομέα των επιχειρήσεων, η έκθεση της NASSCOM ενημερώνει ότι τροφοδοτείται από B2B και εταιρείες νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης, η ινδική χρηματοδότηση εκκίνησης GenAI έχει αυξηθεί σε έξι φορές το τρίμηνο στο τρίμηνο, φτάνοντας τα 51 εκατομμύρια δολάρια στο τέταρτο τρίμηνο του FY2025.

Εξελίσσοντας την ανάπτυξη στο οικοσύστημα εκκίνησης, η Ινδία στεγάζει 520+ τεχνολογικές θερμοκοιτίδες και επιταχυντές, όπου επιταχυντές με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, όπως το T-Hub MATH, παρέχουν κρίσιμη καθοδήγηση στην ανάπτυξη προϊόντων, την επιχειρηματική στρατηγική και την κλιμάκωση.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της αποστολής της Ινδίας είναι ο διευκολυντικός ρόλος που διαδραματίζει η κυβέρνηση στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης για όλους. Πιστώνοντας τον υποστηρικτή ρόλο που ανέλαβε η κυβέρνηση, 10 νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης αιχμής έχουν επιλεγεί για ένα διάσημο διεθνές πρόγραμμα επιτάχυνσης σε συνεργασία με τον σταθμό F, το Παρίσι, το οποίο είναι η μεγαλύτερη πανεπιστημιούπολη νεοφυών επιχειρήσεων στον κόσμο και το HEC Paris στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Startups Global της Ινδίας. Μέσω αυτού, η κυβέρνηση δημιουργεί μια ευκαιρία για τις νεοφυείς επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις διεθνείς αγορές, να σφυρηλατήσουν παγκόσμιες συμμαχίες, να δημιουργήσουν κλιμακούμενες, αποτελεσματικές λύσεις στο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Προωθώντας τον ενεργό ρόλο της φορολογικά, η ινδική κυβέρνηση έχει διαθέσει 10.300 Crore για την αποστολή της Ινδίας στην Ινδία για την ενδυνάμωση των νεοσύστατων επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης και την επέκταση της πρόσβασης σε υπολογιστικές υποδομές. Η χρηματοδότηση θα επιτρέψει στην ΙΑΙΚΑ να συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας στη συγκεκριμένη έμφαση στα εγχώρια μεγάλα πολυτροπικά μοντέλα (LMM) και σε μοντέλα ειδικά για τον τομέα, στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και των κατανεμημένων υπολογιστών για βέλτιστη αποτελεσματικότητα. Η επιτυχία της αποστολής έγκειται στην επεκτασιμότητα της. Ως εκ τούτου, για να ενισχύσει την ικανότητα του IndianAI Compute, το έργο εργάζεται για την εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης υποδομής πληροφορικής τεχνητής νοημοσύνης, αναπτύσσοντας πάνω από 10.000 Μονάδες Επεξεργασίας Γραφικών (ΦΠ) μέσω στρατηγικών συνεργασιών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Με πάνω από 0,6 εκατομμύρια επαγγελματίες τεχνητής νοημοσύνης και 700 εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου, η Ινδία συνεισφέρει 16% στην παγκόσμια δεξαμενή ταλέντων τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας το εξαιρετικά ταλαντούχο ανθρώπινο κεφάλαιο που προσανατολίζεται στο STEM και το ευνοϊκό δημογραφικό μέρισμα.

Η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται στην ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική της Ινδίας, με στόχο να συμβάλει τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στην κοινωνική πρόοδο. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στην υπάρχουσα δημόσια ψηφιακή υποδομή της χώρας, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών όπως η UIDAI και η AADHAR, καθώς και σε πλατφόρμες όπως η πλατφόρμα δεδομένων της Ινδίας, η οποία επιδιώκει να βελτιώσει την προσβασιμότητα και την ποιότητα των δεδομένων του δημόσιου τομέα. Πραγματοποιούνται επίσης προσπάθειες για την υποστήριξη ιδιωτικών επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη. Μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών υπό την ηγεσία της κυβέρνησης, η Ινδία εργάζεται για την αύξηση του ρόλου της στο παγκόσμιο τοπίο της τεχνητής νοημοσύνης, με έμφαση στην υπεύθυνη ανάπτυξη και την ευρύτερη πρόσβαση σε οφέλη τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορα τμήματα της κοινωνίας.

