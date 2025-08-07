Αισθητικός και οδοντίατρος «σφάζονται» για κληρονομιά - Παντρεύτηκαν τον ίδιο άνδρα στο Λας Bέγκας

Η πρόσφατη σύζυγος ανακάλυψε ότι ο νεκρός είχε παντρευτεί επίσης στο Λας Βέγκας, αλλά δεν είχε χωρίσει πριν από τον γάμο τους

Newsbomb

Αισθητικός και οδοντίατρος «σφάζονται» για κληρονομιά - Παντρεύτηκαν τον ίδιο άνδρα στο Λας Bέγκας
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πλούσιος λογιστής Τζέιμς Ντίνσντεϊλ πέθανε από καρκίνο, σε ηλικία 55 ετών, τον Οκτώβριο του 2020, αφήνοντας μια περιουσία 1.8 εκατομμυρίων λιρών στη σύζυγό του, μόνο που ήταν δύο.

Μετά το θάνατό του, η πιο πρόσφατη σύντροφός του, η αισθητικός Μάργαρετ Ντίνσντεϊλ, 41 ετών, άρχισε να τακτοποιεί τις υποθέσεις του με την υπόθεση ότι θα κληρονομούσε την περιουσία του ως συγγενής του.

Αλλά έμεινε συγκλονισμένη όταν ανακάλυψε ότι ο Τζέιμς ήταν ακόμα νόμιμα παντρεμένος με την πρώτη του σύζυγο όταν την πήγε για γάμο στο Λας Βέγκας το 2017 - καθιστώντας τον γάμο τους «άκυρο» και αφήνοντάς την χωρίς αυτόματο δικαίωμα κληρονομιάς.

Μόλις πέντε χρόνια νωρίτερα, ο Τζέιμς είχε παντρευτεί την αισθητικό οδοντίατρο, Βικτόρια Φόουελ, 53 ετών, σε ένα παρεκκλήσι στο Βέγκας στον ίδιο δρόμο και μόλις 600 μέτρα από το σημείο όπου παντρεύτηκε τη Μάργκαρετ, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να τη χωρίσει - καθιστώντας την κληρονόμο του Τζέιμς μαζί με τον ενήλικο γιο του σύμφωνα με τους νόμους περί εξ αδιαθέτου διαδοχής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον independent, οι δύο γυναίκες είναι τώρα κλειδωμένες σε μια σύγκρουση στο Ανώτατο Δικαστήριο, αφού η Μάργκαρετ ξεκίνησε μια αξίωση για ένα μερίδιο των χρημάτων του Τζέιμς με το σκεπτικό ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως «σύζυγος» επειδή τον παντρεύτηκε με «καλή πίστη».

Η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο για προκαταρκτική ακρόαση αφού η Μάργκαρετ υπέβαλε αξίωση για «εύλογη παροχή» από την περιουσία του Τζέιμς βάσει του νόμου περί κληρονομιάς του 1975, που ανέρχεται τουλάχιστον στο ήμισυ των 1,8 εκατομμυρίων λιρών του.

Η υπόθεση στρέφεται εναντίον της πρώτης συζύγου και του ενήλικου γιου τους James, William, οι οποίοι πρόκειται επί του παρόντος να μοιραστούν την περιουσία του ως πλησιέστεροι συγγενείς του σύμφωνα με τους κανόνες της εξ αδιαθέτου διαδοχής.

Μετά από μια σύντομη δικαστική ακρόαση κατά την οποία του είπαν ότι "δεν αμφισβητείται" ότι η Μάργκαρετ πρέπει να θεωρηθεί "σύζυγος" σύμφωνα με τον νόμο του 1975, ο δικαστής προέβη σε σχετική δήλωση για τους σκοπούς της απαίτησής της κατά της κληρονομίας.

Διέταξε να υπάρξει τώρα μια μελλοντική ακρόαση που θα επικεντρώνεται στο πώς θα πρέπει να μοιραστεί η περιουσία του εκλιπόντος μεταξύ των δύο συζύγων και του γιου του.

Σύμφωνα με τον νόμο περί κληρονομικής διαδοχής, οι πληρωμές σε όσους αντιμετωπίζονται ως σύζυγοι ή καταχωρισμένοι σύντροφοι είναι υψηλότερες από ό,τι στους άγαμους συντρόφους θανόντος.

Ο δικαστής διέθεσε επίσης 50.000 λίρες από την περιουσία για να καλύψει τους λογαριασμούς της και να συνεισφέρει στους υψηλούς λογαριασμούς των δικηγόρων καθώς προχωρά η υπόθεση - με το προβλεπόμενο κόστος από την πλευρά της να εκτιμάται σε περίπου 175.000 λίρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Γλυφάδα: Νεκρή 74χρονη κολυμβήτρια που αγνοούνταν

16:23ME TO N & ME TO Σ

Αλλάξτε τις ποινές για παιδόφιλους και παιδοβιαστές!

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής

16:18LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η επίσημη ανακοίνωση για τη νέα σειρά

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω πτώσης σηματοδότη

16:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επ' αυτοφώρω σύλληψη δύο διαρρηκτών στον Άλιμο

15:58ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργού

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν για συνάντηση με Ζελένσκι: «Ναι μεν αλλά...» - Στα ΗΑΕ το κρίσιμο ραντεβού με τον Τραμπ

15:47LIFESTYLE

«Wednesday»: Πρεμιέρα για τον δεύτερο κύκλο της σειράς στο Netflix - Πώς τη βαθμολόγησε ο Τύπος

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Αισθητικός και οδοντίατρος «σφάζονται» για κληρονομιά 1,8 εκατ. λιρών - Παντρεύτηκαν τον ίδιο άνδρα στο Λας Βέγκας

15:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Φόρεσε το «Τριφύλλι» ο Ρογκαβόπουλος

15:31LIFESTYLE

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με τη μητέρα της στη Μύκονο - Δείτε βίντεο

15:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πάει για το… κόλπο γκρόσο με Νταβίντε Καλάμπρια

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο πιο διαβόητος φυγάς στις ΗΠΑ παραμένει 50 χρόνια άφαντος: 50.000 δολάρια η αμοιβή που είναι ακόμα σε ισχύ

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Nέα μελέτη για τη Σινδόνη του Τορίνο - Το αποτύπωμα ίσως δεν είναι ανθρώπινο

15:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Καλαμάτα: Ίσως είναι το ρήγμα που έδωσε τα 6,5 Ρίχτερ το 1947, εκτιμά ο Παπαδόπουλος

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστός ο Εθνικός Κήπος σήμερα λόγω ισχυρών ανέμων

15:07ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βόλεϊ: Βαρύτατη ποινή στον Κουμεντάκη, 4 χρόνια λόγω χρήσης απαγορευμένης ουσίας

15:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάθιου Μακόναχι: Πώς έχασε το ρόλο του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον «Τιτανικό»

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για κακούργημα στον 37χρονο και την 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για κακούργημα στον 37χρονο και την 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

15:58ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργού

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Οι γιαγιάδες της Κρήτης επιστρέφουν: Viral το νέο επεισόδιο του «Καλοκαίρι Στο Νότο»

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν για συνάντηση με Ζελένσκι: «Ναι μεν αλλά...» - Στα ΗΑΕ το κρίσιμο ραντεβού με τον Τραμπ

12:35LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Πώς είναι σήμερα ο σπουδαίος τραγουδιστής – Η σπάνια φωτογραφία του

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιός Chikungunya: Όσα γνωρίζουμε για τον νέο ιό της Κίνας - Πώς μεταδίδεται και τα συμπτώματά του

13:52ΚΟΣΜΟΣ

«Μέρες κορονοϊού» σε τουριστικά ιταλικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες

14:15ΥΓΕΙΑ

Σπουδαία ανακάλυψη του Χάρβαρντ για το Αλτσχάιμερ: Είναι το λίθιο ο χαμένος κρίκος;

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Αισθητικός και οδοντίατρος «σφάζονται» για κληρονομιά 1,8 εκατ. λιρών - Παντρεύτηκαν τον ίδιο άνδρα στο Λας Βέγκας

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Ντουμπάι: Οι 3 Ελληνίδες influencer που πρωταγωνιστούν στα porta potty party των «σεΐχηδων»

13:41ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Καλαμάτα: Η πρώτη εκτίμηση Λέκκα για τα 4,7 Ρίχτερ στη Μεσσήνη

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Κύθηρα: Φέρι μποτ δεν έδεσε λόγω «θυελλωδών» ανέμων – Καταγγελία για 10ωρη ταλαιπωρία δεκάδων επιβατών

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιούσε τη 10χρονη κόρη της για να τη βιάζει ο σύντροφός της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ