Αισθητικός και οδοντίατρος «σφάζονται» για κληρονομιά - Παντρεύτηκαν τον ίδιο άνδρα στο Λας Bέγκας

Ο πλούσιος λογιστής Τζέιμς Ντίνσντεϊλ πέθανε από καρκίνο, σε ηλικία 55 ετών, τον Οκτώβριο του 2020, αφήνοντας μια περιουσία 1.8 εκατομμυρίων λιρών στη σύζυγό του, μόνο που ήταν δύο.

Μετά το θάνατό του, η πιο πρόσφατη σύντροφός του, η αισθητικός Μάργαρετ Ντίνσντεϊλ, 41 ετών, άρχισε να τακτοποιεί τις υποθέσεις του με την υπόθεση ότι θα κληρονομούσε την περιουσία του ως συγγενής του.

Αλλά έμεινε συγκλονισμένη όταν ανακάλυψε ότι ο Τζέιμς ήταν ακόμα νόμιμα παντρεμένος με την πρώτη του σύζυγο όταν την πήγε για γάμο στο Λας Βέγκας το 2017 - καθιστώντας τον γάμο τους «άκυρο» και αφήνοντάς την χωρίς αυτόματο δικαίωμα κληρονομιάς.

Μόλις πέντε χρόνια νωρίτερα, ο Τζέιμς είχε παντρευτεί την αισθητικό οδοντίατρο, Βικτόρια Φόουελ, 53 ετών, σε ένα παρεκκλήσι στο Βέγκας στον ίδιο δρόμο και μόλις 600 μέτρα από το σημείο όπου παντρεύτηκε τη Μάργκαρετ, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να τη χωρίσει - καθιστώντας την κληρονόμο του Τζέιμς μαζί με τον ενήλικο γιο του σύμφωνα με τους νόμους περί εξ αδιαθέτου διαδοχής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον independent, οι δύο γυναίκες είναι τώρα κλειδωμένες σε μια σύγκρουση στο Ανώτατο Δικαστήριο, αφού η Μάργκαρετ ξεκίνησε μια αξίωση για ένα μερίδιο των χρημάτων του Τζέιμς με το σκεπτικό ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως «σύζυγος» επειδή τον παντρεύτηκε με «καλή πίστη».

Two women in £1.8m inheritance battle after both marrying the same man in Las Vegas https://t.co/Pb9zbEApqB pic.twitter.com/UQ5brLfnsU — The Independent (@Independent) August 7, 2025

Η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο για προκαταρκτική ακρόαση αφού η Μάργκαρετ υπέβαλε αξίωση για «εύλογη παροχή» από την περιουσία του Τζέιμς βάσει του νόμου περί κληρονομιάς του 1975, που ανέρχεται τουλάχιστον στο ήμισυ των 1,8 εκατομμυρίων λιρών του.

Η υπόθεση στρέφεται εναντίον της πρώτης συζύγου και του ενήλικου γιου τους James, William, οι οποίοι πρόκειται επί του παρόντος να μοιραστούν την περιουσία του ως πλησιέστεροι συγγενείς του σύμφωνα με τους κανόνες της εξ αδιαθέτου διαδοχής.

Μετά από μια σύντομη δικαστική ακρόαση κατά την οποία του είπαν ότι "δεν αμφισβητείται" ότι η Μάργκαρετ πρέπει να θεωρηθεί "σύζυγος" σύμφωνα με τον νόμο του 1975, ο δικαστής προέβη σε σχετική δήλωση για τους σκοπούς της απαίτησής της κατά της κληρονομίας.

Διέταξε να υπάρξει τώρα μια μελλοντική ακρόαση που θα επικεντρώνεται στο πώς θα πρέπει να μοιραστεί η περιουσία του εκλιπόντος μεταξύ των δύο συζύγων και του γιου του.

Σύμφωνα με τον νόμο περί κληρονομικής διαδοχής, οι πληρωμές σε όσους αντιμετωπίζονται ως σύζυγοι ή καταχωρισμένοι σύντροφοι είναι υψηλότερες από ό,τι στους άγαμους συντρόφους θανόντος.

Ο δικαστής διέθεσε επίσης 50.000 λίρες από την περιουσία για να καλύψει τους λογαριασμούς της και να συνεισφέρει στους υψηλούς λογαριασμούς των δικηγόρων καθώς προχωρά η υπόθεση - με το προβλεπόμενο κόστος από την πλευρά της να εκτιμάται σε περίπου 175.000 λίρες.

Διαβάστε επίσης