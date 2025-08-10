Ανακαλύφθηκαν πρωτοφανείς κοινότητες βαθέων υδάτων: Πώς διατηρείται η ζωή σε βάθος 10.000μ

Μια διεθνής ομάδα κατέγραψε τις βαθύτερες και πιο εκτεταμένες χημειοσυνθετικές κοινότητες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ στη Γη.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Nature , βρήκε αξιοσημείωτα πυκνές αποικίες οργανισμών όπως οι σιβογλινίδες σωληνοσκώληκες και τα χημειοσυμβιωτικά δίθυρα στα βάθη των βαθέων υδάτων στον βορειοδυτικό Ειρηνικό, συμπεριλαμβανομένων των τάφρων Κουρίλ-Καμτσάτκα και των Δυτικών Αλεούτιων Νήσων, έως και 9.533 μέτρα.

Οι κοινότητες εκτείνονται σε μήκος τουλάχιστον 2.500 χλμ. κατά μήκος γεωλογικών ρηγμάτων που απελευθερώνουν υγρά πλούσια σε μεθάνιο και υδρόθειο, τα οποία παράγονται από μικροβιακές διεργασίες σε βαθιά ιζήματα. Οι παρατηρούμενοι οργανισμοί επιβιώνουν μέσω χημειοσύνθεσης, μιας διαδικασίας που μετατρέπει τη χημική ενέργεια σε θρεπτικά συστατικά, αντικαθιστώντας το ηλιακό φως σε εντελώς σκοτεινά περιβάλλοντα.

Οι εξερευνητικές καταδύσεις πραγματοποιήθηκαν από το υποβρύχιο Fendouzhe , το οποίο μπορεί να φτάσει σε βάθη 11.000 μέτρων. Δείγματα ιζημάτων, υγρών και DNA αποκάλυψαν την ύπαρξη οικοσυστημάτων βαθέων υδάτων με υψηλή βιοποικιλότητα και θεμελιώδη ρόλο στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα. Αυτές οι ανακαλύψεις επαναπροσδιορίζουν τα όρια της ζωής στη Γη και υποδηλώνουν την πιθανή παρουσία παρόμοιων οικοτόπων σε άλλες βαθιές τάφρους των ωκεανών.