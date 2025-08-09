Βασιλιάς Κάρολος: Το ιστορικό ηχητικό διάγγελμα στον βρετανικό λαό την επόμενη εβδομάδα

Έναν ιστορικό λόγο θα εκφωνήσει ο βασιλιάς Κάρολος την επόμενη εβδομάδα για τον εορτασμό της 80ής επετείου της Ημέρας της Νίκης επί της Ιαπωνίας (VJ Day), όταν οι συμμαχικές δυνάμεις γιόρτασαν τη νίκη επί της Ιαπωνίας και το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο βασιλιάς Κάρολος θα επαναλάβει τα λόγια του παππού του, βασιλιά Γεωργίου VI, ο οποίος αποτίμησε φόρο τιμής στους χιλιάδες Βρετανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους για την ελευθερία της Βρετανίας στις 15 Αυγούστου 1945.

Το ηχητικό απόσπασμα και όχι live ομιλία του Καρόλου θα δημοσιευτεί από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, το πρωί της επετείου την επόμενη Παρασκευή (15/8). Πηγές αναφέρουν ότι ο βασιλιάς έχει συντάξει μόνος του την ομιλία, επιθυμώντας να αναγνωρίσει το «καθήκον και τη θυσία της σπουδαιότερης γενιάς μας».

Στις 15 Αυγούστου 1945, ο βασιλιάς Γεώργιος VI μίλησε στο έθνος για να προαναγγείλει την έναρξη μιας νέας εποχής για τη Βρετανία και την Ευρώπη, λέγοντας: «Η Ιαπωνία παραδόθηκε, οπότε ας ευχαριστήσουμε όλοι μαζί τον Παντοδύναμο Θεό που ο πόλεμος τελείωσε σε όλο τον κόσμο και ότι σε κάθε χώρα οι άνθρωποι μπορούν τώρα να στρέψουν τη βιομηχανία, τις δεξιότητές τους και την επιστήμη τους στην αποκατάσταση της τρομερής καταστροφής και στην οικοδόμηση της ευημερίας και της ευτυχίας.»

