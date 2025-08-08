Οι Φιλιππίνες, οι πύραυλοι Brahmos, η Ινδία και το μήνυμα

Η συμφωνία BrahMos είναι ένα εμβληματικό παράδειγμα της αυξανόμενης στρατηγικής συνεργασίας Ινδίας-Φιλιππίνων

Newsbomb

Οι Φιλιππίνες, οι πύραυλοι Brahmos, η Ινδία και το μήνυμα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Φιλιππίνες επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να επεκτείνουν την υπογραφή του ινδικου-ρωσικού συστήματος πυραύλων κρουζ BrahMos, μετά την επιτυχή επαγωγή και την επιχειρησιακή ικανοποίηση από τις υπάρχουσες μπαταρίες της. Περιγράφοντας το σύστημα ως «πολύ καλό αποτρεπτικό», η Μανίλα έχει ξεκινήσει προηγμένες διαπραγματεύσεις για την προμήθεια έως και εννέα επιπλέον υπεράκτιων αμυντικών μπαταριών BrahMos, σύμφωνα με τη MaxDefence Philippines.

Αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό άλμα από την αρχική απόκτηση τριών μπαταριών στο πλαίσιο σύμβασης ύψους 374 εκατ. δολαρίων που υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2022, γεγονός που έκανε τις Φιλιππίνες τον πρώτο ξένο πελάτη του συστήματος BrahMos. Οι συστοιχίες πυραύλων, που προορίζονται για το Σώμα Πεζοναυτών των Φιλιππίνων στο πλαίσιο του προγράμματος αντι-Ship Firesiple System είναι τώρα επιχειρησιακές.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Φιλιππίνων για το BrahMos υπογραμμίζει την ανάγκη της χώρας να ενισχύσει τις δυνατότητες θαλάσσιας άμυνας εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Το BrahMos, με την ταχύτητα Mach 2,8 και το βεληνεκές άνω των 290 χιλιομέτρων, θεωρείται από τα πιο προηγμένα υπερηχητικά συστήματα πυραύλων κρουζ στον κόσμο, ικανά να εμπλέξουν θαλάσσιους και χερσαίους στόχους με ακρίβεια και ταχύτητα.

Η MaxDefence Philippines αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για μια σημαντική κλιμάκωση έως εννέα επιπλέον μπαταριών, γεγονός που υποδηλώνει τον τριπλασιασμό της αρχικής εξαγοράς και την εμβάθυνση των αμυντικών δεσμών με την Ινδία. Αυτή η επέκταση είναι πιθανώς μέρος της Φάσης 2 του προγράμματος Εκσυγχρονισμού Ορίζοντα, με στόχο την ενίσχυση των παράκτιων αμυντικών υποδομών των Φιλιππίνων.

Οι πρόσθετες μπαταρίες θα αναπτυχθούν σε στρατηγικές ευαίσθητες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Palawan, Luzon και ενδεχομένως Mindanao, δημιουργώντας ένα αποτρεπτικό τόξο ενάντια σε εχθρικές θαλάσσιες απειλές.

Η συμφωνία BrahMos είναι ένα εμβληματικό παράδειγμα της αυξανόμενης στρατηγικής συνεργασίας Ινδίας-Φιλιππίνων, ειδικά στο πλαίσιο της Πράξης της Ανατολικής Πολιτικής της Ινδίας και των εξωτερικών προσπαθειών εξισορρόπησης της Μανίλα. Η επιτυχής παράδοση και η επιχειρησιακή ανάπτυξη των αρχικών συστημάτων BrahMos από την ινδική BrahMos Aerospace έχουν ενισχύσει τα εξαγωγικά διαπιστευτήρια του πυραύλου με αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής να φέρεται να βρίσκονται σε συζητήσεις για πιθανές εξαγορές.

Η Ινδία αναμένεται επίσης να προσφέρει τοπική εκπαιδευτική υποστήριξη, βοήθεια logistics και επιλογές μεταφοράς τεχνολογίας για εκτεταμένη υποστήριξη του συστήματος.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:19LIFESTYLE

Ζούμε από τύχη: Ο Ευτύχης Μπλέτσας πιάστηκε από κολώνα φωτισμού και αυτή έπεσε (vid)

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Βασίλη Καλογήρου: Οι επόμενες κινήσεις της οικογένειας

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στον Πειραιά: Επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη πλοίου όταν τους είπαν ότι δεν θα ταξιδέψουν

11:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

O Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το ελληνικό «μάτι» στους Αμερικανούς

11:04ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν νερό στα κλαδιά και δίπλα καίγονταν σπίτια» - Σοβαρές καταγγελίες στο Newsbomb για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Χάρβαλο

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας στην περιοχή του Ναυαγίου

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ιεράπετρα: Φωτιά σε εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της νύχτας

10:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Κοκαΐνη, ηρωίνη και δίκαννο σε σπίτι 49χρονου - Συνελήφθη ο δράστης

10:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ο Ιβανίσεβιτς με έκανε να δώσω μια ακόμα ευκαιρία στον πατέρα μου»

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο - Στάχτη και αποκαΐδια - Συγκλονιστικές εικόνες

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πρόστιμο 1 δισ. δολάρια στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας για διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης

10:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: SOS για 24 περιοχές - Τεράστιος κίνδυνος πυρκαγιάς - Μέχρι πότε θα λυσσομανάει ο άνεμος

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη WSJ: Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαία ζητάει ο Πούτιν για εκεχειρία στην Ουκρανία

10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

'Αδωνις Γεωργιάδης: «Διαστρέβλωσαν τη φετινή επίσκεψή μου στο Νοσοκομείο Ρόδου για να δημιουργήσουν εντυπώσεις»

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Αττική Οδό

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Ζελένσκι άλλαξε τη θέση του σχετικά με την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης

09:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Σερβία και το φιλικό του Ολυμπιακού

09:54ΚΟΣΜΟΣ

«Οριστική» συμφιλίωση Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ - Προτάσεις για νόμπελ ειρήνης στον Αμερικανό πρόεδρο

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία - Καταγγελίες του Δημάρχου Μεγαλόπολης

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: 17χρονη τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό από 23χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η καυστική ανάρτηση του Ανδρέα Πετρουλάκη - «Ήττα του κοινά αποδεκτού ήθους»

11:04ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν νερό στα κλαδιά και δίπλα καίγονταν σπίτια» - Σοβαρές καταγγελίες στο Newsbomb για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Χάρβαλο

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο - Στάχτη και αποκαΐδια - Συγκλονιστικές εικόνες

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν»: Ο επί 18 χρόνια μπάτλερ του λύνει τη σιωπή του - Το χαμένο λεπτό από τις κάμερες της φυλακής

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στον Πειραιά: Επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη πλοίου όταν τους είπαν ότι δεν θα ταξιδέψουν

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Ανείπωτος πόνος για τον χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά - Οι δραματικές ώρες μέχρι το αιφνίδιο τέλος - Την Δευτέρα η κηδεία της

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: SOS για 24 περιοχές - Τεράστιος κίνδυνος πυρκαγιάς - Μέχρι πότε θα λυσσομανάει ο άνεμος

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Βασίλη Καλογήρου: Οι επόμενες κινήσεις της οικογένειας

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία - Καταγγελίες του Δημάρχου Μεγαλόπολης

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η απόγνωση προσωποποιημένη σε εικόνες που σοκάρουν

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας στην περιοχή του Ναυαγίου

08:58ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Σε ύφεση οι φωτιές σε Ανατολική Αττική και Ηλεία- Κίνδυνος τα «καντηλάκια» - Εχθρός τα μποφόρ

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εκτοξεύτηκε από τον 9ο όροφο και επέζησε – Η συγκλονιστική ιστορία της Βερόνικα - Πώς έγινε το «θαύμα»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Κόβει την ανάσα η φωτογραφία Canadair σε νυχτερινή ρίψη νερού - H σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Μαχητικά πέμπτης γενιάς: Με ελληνική συμμετοχή αεροσκάφος τύπου stealth - Η γαλλική πρόταση

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη WSJ: Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαία ζητάει ο Πούτιν για εκεχειρία στην Ουκρανία

06:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Απίστευτη θεωρία για τον σεισμό στον Μαρμαρά: Ποιες προϋποθέσεις μπορούν να δώσουν πάνω από 7 Ρίχτερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ