Οι Φιλιππίνες, οι πύραυλοι Brahmos, η Ινδία και το μήνυμα

Οι Φιλιππίνες επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να επεκτείνουν την υπογραφή του ινδικου-ρωσικού συστήματος πυραύλων κρουζ BrahMos, μετά την επιτυχή επαγωγή και την επιχειρησιακή ικανοποίηση από τις υπάρχουσες μπαταρίες της. Περιγράφοντας το σύστημα ως «πολύ καλό αποτρεπτικό», η Μανίλα έχει ξεκινήσει προηγμένες διαπραγματεύσεις για την προμήθεια έως και εννέα επιπλέον υπεράκτιων αμυντικών μπαταριών BrahMos, σύμφωνα με τη MaxDefence Philippines.

Αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό άλμα από την αρχική απόκτηση τριών μπαταριών στο πλαίσιο σύμβασης ύψους 374 εκατ. δολαρίων που υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2022, γεγονός που έκανε τις Φιλιππίνες τον πρώτο ξένο πελάτη του συστήματος BrahMos. Οι συστοιχίες πυραύλων, που προορίζονται για το Σώμα Πεζοναυτών των Φιλιππίνων στο πλαίσιο του προγράμματος αντι-Ship Firesiple System είναι τώρα επιχειρησιακές.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Φιλιππίνων για το BrahMos υπογραμμίζει την ανάγκη της χώρας να ενισχύσει τις δυνατότητες θαλάσσιας άμυνας εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Το BrahMos, με την ταχύτητα Mach 2,8 και το βεληνεκές άνω των 290 χιλιομέτρων, θεωρείται από τα πιο προηγμένα υπερηχητικά συστήματα πυραύλων κρουζ στον κόσμο, ικανά να εμπλέξουν θαλάσσιους και χερσαίους στόχους με ακρίβεια και ταχύτητα.

Η MaxDefence Philippines αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για μια σημαντική κλιμάκωση έως εννέα επιπλέον μπαταριών, γεγονός που υποδηλώνει τον τριπλασιασμό της αρχικής εξαγοράς και την εμβάθυνση των αμυντικών δεσμών με την Ινδία. Αυτή η επέκταση είναι πιθανώς μέρος της Φάσης 2 του προγράμματος Εκσυγχρονισμού Ορίζοντα, με στόχο την ενίσχυση των παράκτιων αμυντικών υποδομών των Φιλιππίνων.

Οι πρόσθετες μπαταρίες θα αναπτυχθούν σε στρατηγικές ευαίσθητες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Palawan, Luzon και ενδεχομένως Mindanao, δημιουργώντας ένα αποτρεπτικό τόξο ενάντια σε εχθρικές θαλάσσιες απειλές.

Η συμφωνία BrahMos είναι ένα εμβληματικό παράδειγμα της αυξανόμενης στρατηγικής συνεργασίας Ινδίας-Φιλιππίνων, ειδικά στο πλαίσιο της Πράξης της Ανατολικής Πολιτικής της Ινδίας και των εξωτερικών προσπαθειών εξισορρόπησης της Μανίλα. Η επιτυχής παράδοση και η επιχειρησιακή ανάπτυξη των αρχικών συστημάτων BrahMos από την ινδική BrahMos Aerospace έχουν ενισχύσει τα εξαγωγικά διαπιστευτήρια του πυραύλου με αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής να φέρεται να βρίσκονται σε συζητήσεις για πιθανές εξαγορές.

Η Ινδία αναμένεται επίσης να προσφέρει τοπική εκπαιδευτική υποστήριξη, βοήθεια logistics και επιλογές μεταφοράς τεχνολογίας για εκτεταμένη υποστήριξη του συστήματος.