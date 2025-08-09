Ιταλία: Φωτιά ξέσπασε στον Βεζούβιο - Αίτημα για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Ο πρόεδρος της Περιφέρειας Καμπανίας, Βιντσέντσο Ντε Λούκα, διαβίβασε στην κυβέρνηση αίτημα για την ενεργοποίηση της έκτακτης κατάστασης κινητοποίησης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας για τη δασική πυρκαγιά που πλήττει την περιοχή του Βεζούβιου, και συγκεκριμένα το πευκοδάσος Terzigno, που αφορά το Ενιαίο Καταφύγιο Tirone, καθώς και τα δάση των δήμων Trecase, Ercolano και Ottaviano.

Το Εθνικό Τμήμα έχει πλέον αποστείλει δύο επιπλέον αεροσκάφη Canadair από τον κρατικό στόλο, τα οποία προστίθενται στα τέσσερα που υπάρχουν ήδη και στα τέσσερα περιφερειακά ελικόπτερα.

#Vesuvio in fiamme. Il fronte del fuoco è di 2 km. Impegnati 10 mezzi aerei. Chiamato in aiuto anche l'Esercito al lavoro con 3 autobotti. Tra le ipotesi sulle cause, l'origine dolosa o l'imperizia. Disastro anche per la biodiversità.

Anna Teresa Damiano #GR1 pic.twitter.com/O8jE0tFCER — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 9, 2025

Συνολικά 10 αεροσκάφη επιχειρούν στην περιοχή του Βεζούβιου. Σπεύδει επίσης ο στρατός με δικές του δυνάμεις.

Η πύρινη λαίλαπα καίει σημαντικό αριθμό στρεμμάτων πευκοδάσους και δασικών εκτάσεων, ενώ σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι και μονοπατια πρόσβασης στον Βεζούβιο, έχουν κλείσει.