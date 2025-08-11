Φιλιππίνες: Νεκρή βασίλισσα ομορφιάς μετά την απαγωγή της - Βρέθηκε δεμένη με πέτρες στη θάλασσα

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση μιας αγνοούμενης βασίλισσας ομορφιάς, η οποία είχε απαχθεί από εγκληματική συμμορία και βρέθηκε νεκρή 4 ημέρες μετά στη θάλασσα, ενώ όσα αποκαλύπτονται για την κατάσταση της σορού της είναι ανατριχιαστικά.

Η Acquene Arradaza, 35 ετών, εθεάθη τελευταία φορά από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, όταν την άρπαξαν τρεις ένοπλοι και την έβαλαν σε ένα μαύρο αυτοκίνητο καθώς ψώνιζε στις 31 Ιουλίου.

Το αποσυντεθειμένο γυμνό πτώμα της βρέθηκε έξω από ένα παραθαλάσσιο χωριό των Φιλιππίνων, 4 ημέρες αργότερα, από ντόπιους ψαράδες που ειδοποίησαν την αστυνομία, και η οποία επιβεβαίωσε ότι η σορός ανήκε στην αγνοούμενη.

Ήταν δεμένη σε δύο σάκους γεμάτους πέτρες, είχε μια κλειδαριά ποδηλάτου γύρω από το λαιμό της, ενώ ήταν φιμωμένη και με τα μάτια δεμένα.

«Το πρόσωπο ήταν καλυμμένο με μαύρο πανί και μάλιστα τυλιγμένο με κολλητική ταινία».

Η εξαφάνισή της ωστόσο και η υποτιθέμενη απαγωγή της, σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης Όρμοκ αναφέρθηκε μόνο από συγγενείς τη Δευτέρα - την ημέρα που ανακαλύφθηκε το πτώμα.

Ο αξιωματικός εξήγησε ότι «θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει το όχημα των υπόπτων στα σύνορα της πόλης ή του δήμου» εάν η οικογένειά της είχε υποβάλει αναφορά νωρίτερα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι εντοπίζουν τους υπόπτους και ερευνούν την «προμελετημένη επίθεση».

Η Acquene ήταν η πρώην νικήτρια των καλλιστείων Miss Matag-ob στο δήμο Matag-ob και ανύπαντρη μητέρα τριών παιδιών.

