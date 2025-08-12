Το Ινδικό Ναυτικό πρόκειται να αναθέσει τις φρεγάτες πρώτης γραμμής Udaygiri και Himgiri

Το ορόσημο παρουσιάζει την επιτυχία των πρωτοβουλιών Make in India και Aatmanirbhar Bharat στον αμυντικό τομέα

Το Ινδικό Ναυτικό πρόκειται να αναθέσει τις φρεγάτες πρώτης γραμμής Udaygiri και Himgiri
Το Ινδικό Ναυτικό προετοιμάζεται για την ταυτόχρονη ανάθεση δύο προηγμένων φρεγατών πρώτης γραμμής -Udaygiri (F35) και Himgiri (F34) στις 26 Αυγούστου, σύμφωνα με επίσημη δήλωση.

Συγκεκριμένα, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που δύο μεγάλοι μαχητές επιφανείας από δύο κύρους Ινδικά Ναυπηγεία ανατίθενται ταυτόχρονα στο Visakhapatnam. Το Πολεμικό Ναυτικό σημείωσε ότι το γεγονός υπογραμμίζει τον επιταχυνόμενο ναυτικό εκσυγχρονισμό της Ινδίας και την ικανότητά της να παραδίδει εξελιγμένα πολεμικά πλοία από πολλαπλά ναυπηγεία.

Το ορόσημο παρουσιάζει την επιτυχία των πρωτοβουλιών Make in India και Aatmanirbhar Bharat στον αμυντικό τομέα.

Το Udaygiri, το δεύτερο πλοίο των φρεγατών του Project 17A stealth, έχει κατασκευαστεί από την Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) στη Βομβάη, ενώ το Himgiri είναι το πρώτο από τα πλοία P17A που κατασκευάζονται από την Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) Kolkata.

Σε ένα άλλο σημαντικό ορόσημο για το Ινδικό Ναυτικό, το Udaygiri είναι το 100ο πλοίο που σχεδιάστηκε από το Γραφείο Σχεδιασμού Πολεμικών Πολεμικών Εταιρειών του Ναυτικού.

Οι Udaygiri και Himgiriri αντιπροσωπεύουν ένα άλμα γενεών σε προηγούμενα σχέδια. Εκτοπίζοντας περίπου 6.700 τόνους, οι φρεγάτες P17A είναι περίπου πέντε% μεγαλύτερες από τις προκάτοχες φρεγάτες τους Shivalik-class και παρόλα αυτά ενσωματώνουν μια πιο κομψή μορφή, με μειωμένη διατομή ραντάρ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τροφοδοτούνται από μονάδες πρόωσης συνδυασμένων στοιχείων ντίζελ ή φυσικού αερίου (CODOG) με τη χρήση κινητήρων ντίζελ και αεριοστρόβιλους που οδηγούν έλικες ελεγχόμενου γηπέδου και διαχειρίζονται μέσω ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πλατφόρμας (IPMS). Η σουίτα όπλων περιλαμβάνει υπερηχητικούς πυραύλους Surface-to-Surface, Mium Range Surface-to-Air Spring, 76 mm MR Gun και συνδυασμό 30 mm και 12,7 mm Close-in Weapon Systems και τα συστήματα Anti-submarine/ Underwater ors.

Και τα δύο πλοία είναι αποτέλεσμα ενός βιομηχανικού οικοσυστήματος που εκτείνεται σε πάνω από 200 ΜΜΕ, υποστηρίζοντας περίπου 4.000 άμεσες θέσεις εργασίας και περισσότερες από 10.000 έμμεσες θέσεις εργασίας.

Η θέση σε λειτουργία των Udaygiri και Himgiri υπογραμμίζει τη δέσμευση του Ναυτικού για την αυτοδυναμία στον σχεδιασμό και την κατασκευή πλοίων και ακολουθεί τη θέση σε λειτουργία άλλων αυτόχθονων πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένου του αντιτορπιλικού INS Surat, της φρεγάτας INS Nilgiri, του υποβρύχιου INS Vaghsheer, του ASW Shallow Water Craft INS Arnala και του σκάφους INS Nistar, όλα μόνο το 2025.

Οι αυστηρές θαλάσσιες δοκιμές έχουν επικυρώσει το κύτος των φρεγατών, τα μηχανήματα, την πυρόσβεση, τον έλεγχο ζημιών, τη ναυσιπλοΐα και τα συστήματα επικοινωνίας, διασφαλίζοντας ότι είναι έτοιμα για επιχειρησιακή ανάπτυξη.

Η επικείμενη τελετή στο Visakhapatnam θα είναι επομένως κάτι περισσότερο από ένα ναυτικό τελετουργικό. Θα είναι ένας εορτασμός του ταξιδιού της Ινδίας προς ένα ισχυρό και αυτάρκες οικοσύστημα θαλάσσιας άμυνας.

Καθώς το έθνος παρακολουθεί τα δύο γκρίζα σκαριά να παίρνουν τη θέση τους στο στόλο, το μήνυμα θα είναι σαφές - οι ωκεανοί της Ινδίας φυλάσσονται από πλοία που κατασκευάζονται στην Ινδία, σχεδιασμένα από Ινδούς και στελεχωμένες από Ινδούς - μια πραγματική ενσάρκωση της πρωτοβουλίας Make in India και ένας φάρος της ανερχόμενης ναυτιλιακής δύναμης της χώρας.

