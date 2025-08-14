Η Αίγυπτος απαιτεί εξηγήσεις για την ιδεολογία του «μεγάλου Ισραήλ»
Ενοχλημένη η Αίγυπτος από το «μεγάλο Ισραήλ» που μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.
Η διπλωματία της Αιγύπτου καταδίκασε την Τετάρτη την ιδεολογία του «μεγάλου Ισραήλ» και απαίτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στο Κάιρο.
Η Αίγυπτος «επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και καταδικάζει αυτό που μεταδόθηκε από ορισμένα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης για το ούτως καλούμενο “μεγάλο Ισραήλ”. Ζήτησε διευκρινίσεις για το ζήτημα αυτό και το τι αντανακλά ως προς την πρόκληση αστάθειας, την απόρριψη της επιλογής της ειρήνης στην περιοχή και την επιμονή στην κλιμάκωση», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.
