Explainer: Viral τα «κουνέλια- Φρανσκεστάιν» με μαύρα κέρατα - Πόσο αληθινές είναι οι εικόνες

Μία εξήγηση για την πραγματικότητα των φωτογραφιών των κερασοφόρων κουνελιών που έχουν προκαλέσει αναταραχή στο διαδίκτυο

Newsbomb

Explainer: Viral τα «κουνέλια- Φρανσκεστάιν» με μαύρα κέρατα - Πόσο αληθινές είναι οι εικόνες
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία σειρά φωτογραφιών που διακινούνται στο διαδίκτυο, που απαθανατίζουν κουνέλια, στο κεφάλι των οποίων έχουν «φυτρώσει» μαύρα κέρατα, έχουν γίνει viral, με τους χαρακτηρισμούς να πέφτουν βροχή, όπως «Φρανκενστάιν», «ζόμπι» και «δαιμονικά κουνέλια».

Οι κάτοικοι στο Φορτ Κόλινς κοντά στο Ντένβερ άρχισαν πρόσφατα να δημοσιεύουν φωτογραφίες από τα κουνελάκια με ουρά βαμβακιού, προκαλώντας αναταραχή στο διαδίκτυο.

Τι συμβαίνει στα αλήθεια

Σε άρθρο επεξήγηση το Sky News, διαβεβαιώνει πως οι ενοχλητικές εικόνες, όσο κι αν κάποιοι είναι δύσπιστοι, είναι πραγματικές.

«Μια φορά χρειάζομαι αυτό να είναι AI», έγραψε ένας χρήστης του Instagram σε μια ανάρτηση που δείχνει τα κερασφόρα κουνελάκια.

Τα κουνέλια πάσχουν από μια σχετικά ακίνδυνη - για τον άνθρωπο - ασθένεια που ονομάζεται ιός θηλώματος Shope, σύμφωνα με το Colorado Parks and Wildlife.

Αν και η υπηρεσία άγριας ζωής λαμβάνει κλήσεις από ανθρώπους που εντοπίζουν τα μολυσμένα κουνέλια στο Φορτ Κόλινς, δεν είναι ένα ασυνήθιστο θέαμα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Kara Van Hoose.

Η ασθένεια βρίσκεται κυρίως στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, και είναι πιο αισθητή το καλοκαίρι, όταν οι ψύλλοι και τα τσιμπούρια που εξαπλώνουν τον ιό είναι πιο ενεργά.

Ο ιός μπορεί επίσης να εξαπλωθεί μέσω της επαφής κουνελιού με κουνέλι, αλλά όχι σε άλλα είδη όπως οι άνθρωποι ή οι σκύλοι και οι γάτες, σύμφωνα με την Van Hoose.

Ωστόσο, οι άνθρωποι προειδοποιούνται να μην αγγίζουν τα μολυσμένα κουνέλια.

Οι αναπτύξεις βλάπτουν τα κουνέλια;

Οι αναπτύξεις που μοιάζουν με κέρατα, ή θηλώματα, είναι αβλαβείς για τα κουνελάκια, εκτός εάν αναπτύσσονται σε ευαίσθητες περιοχές όπως τα μάτια ή το στόμα ή παρεμβαίνουν στο φαγητό.

Μόλις το ανοσοποιητικό σύστημα των κουνελιών καταπολεμήσει τον ιό, οι αναπτύξεις θα εξαφανιστούν.

Αν και τα μολυσμένα άγρια κουνέλια συνήθως δεν χρειάζονται θεραπεία, μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα κατοικίδια κουνέλια, έτσι οι αξιωματούχοι συνιστούν να αντιμετωπίζονται από κτηνίατρο.

Το μυθικό jackalope

Δεν είναι μια νέα ασθένεια, και μάλιστα πιστεύεται ότι ενέπνευσε τον αιώνιο μύθο του «jackalope», ενός κουνελιού με κέρατα αντιλόπης.

Αν και οι κυνηγοί γνώριζαν από καιρό για την ασθένεια, αναφέρθηκε για πρώτη φορά επιστημονικά το 1931 από τον Richard E Shope - από όπου και πήρε το όνομα.

Από τότε, τα κονδυλώματα και τα κέρατα των κουνελιών έχουν συμβάλει στην επιστημονική κατανόηση που σώζει ζωές, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο οι ιοί μπορούν να συνδεθούν με τον καρκίνο, όπως ο ιός HPV με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Καπέλο στον Άρη; Η NASA δημοσίευσε φωτογραφία-μυστήριο από το Perseverance!

10:33WHAT THE FACT

Χωρίς ξύδι και σόδα - Έτσι καθαρίζετε τον φούρνο σας χωρίς κόπο

10:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Relay»: Δείτε το τρέιλερ της ταινίας που μας γυρίζει στα πολιτικά θρίλερ της δεκαετίας του '70

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελάνια Τραμπ απειλεί να μηνύσει τον Χάντερ Μπάιντεν για 1 δισ. δολάρια λόγω «ψευδών» ισχυρισμών σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

10:19ΚΟΣΜΟΣ

«Παγώνει» το έγκλημα στη Μελβούρνη: Ο δολοφόνος σκότωσε την έγκυο Ελληνοαυστραλή, αποκεφάλισε τον σύντροφό της και κρέμασε το κεφάλι του σε πάσσαλο

09:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κίλιαν Μέρφι: Δείτε το τρέιλερ της νέας του ταινίας «Steve»

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν Μετρό, ηλεκτρικός, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ την Παρασκευή

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική μαρτυρία κατοίκου για την φωτιά στην Πάτρα: «Ο καπνός μπήκε στο δέρμα μου - Τα παιδιά μου νόμιζαν ότι ήταν παιχνίδι»

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες συλλήψεις για εμπρησμούς στην Πάτρα - «Έβαλα φωτιά με αναπτήρα», ομολόγησε ο 19χρονος

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Προσποιήθηκε τον λογιστή της εταιρείας και της «άρπαξε» πάνω από 2.500 ευρώ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι συμβαίνει αν τραβήξετε το ηλεκτρικό χειρόφρενο εν κινήσει

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέα διάταξη – «ανάσα»: Ποιοι γλυτώνουν τη δίωξη για οφειλές σε Εφορία και Δημόσιο

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια καπνού στην Πάτρα - Γιατί ανησυχούν οι ειδικοί

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Ποια είναι η αγαπημένη του ταινία

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Viral τα «κουνέλια- Φρανσκεστάιν» με μαύρα κέρατα - Πόσο αληθινές είναι οι ανατριχιαστικές εικόνες

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ήρωας εκπαιδευτής καταδύσεων έσωσε δύτες από ταχύπλοο που έπεσε πάνω τους - Συγκεντρώθηκαν 50.000 δολάρια για τα ιατρικά του έξοδα

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Εντοπίστηκε γκαζάκι σε αρχαιολογικό χώρο στο χωριό Βούντενη

09:04ΚΟΣΜΟΣ

SOS για τον καύσωνα στις σκανδιναβικές χώρες: «Τροπικές νύχτες» στη Σουηδία, «30ρια» στη Φινλανδία και νεκροί τάρανδοι

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Μαζική διαμαρτυρία για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν με νοιάζει, ας γ...α δεκαπέντε ώρες»: Ο TikToker-αστυνομικός που «έκαιγε» την ΕΛ.ΑΣ. με κάθε του λέξη - Νέες συνομιλίες

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες συλλήψεις για εμπρησμούς στην Πάτρα - «Έβαλα φωτιά με αναπτήρα», ομολόγησε ο 19χρονος

10:19ΚΟΣΜΟΣ

«Παγώνει» το έγκλημα στη Μελβούρνη: Ο δολοφόνος σκότωσε την έγκυο Ελληνοαυστραλή, αποκεφάλισε τον σύντροφό της και κρέμασε το κεφάλι του σε πάσσαλο

06:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb - Ντοκουμέντα από τη σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό στην Πάτρα

08:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πόπη Χριστοδούλου: Ποια ήταν η Μάρθα - Ρίτσα του «Παρά πέντε» - Βίντεο

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη εμφάνιση: Η τρομερή λύκαινα επιστρέφει από την εξαφάνιση μετά από 12.000 χρόνια

10:33WHAT THE FACT

Χωρίς ξύδι και σόδα - Έτσι καθαρίζετε τον φούρνο σας χωρίς κόπο

04:30ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου – Είχε ξεχωρίσει για τον ρόλο της υπηρέτριας στο «Πάρα Πέντε»

08:27ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, καλύτερη εικόνα σε Χίο, Ζάκυνθο και Φιλιππιάδα – Δύο προσαγωγές και μία σύλληψη για εμπρησμό

06:24ΓΥΝΑΙΚΑ

Στρώνουμε τραπέζι για τον Δεκαπενταύγουστο με συνταγές ανά την Ελλάδα

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:37ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Το «χάσμα οργασμού» για τις γυναίκες δεν βελτιώνεται με την ηλικία

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική μαρτυρία κατοίκου για την φωτιά στην Πάτρα: «Ο καπνός μπήκε στο δέρμα μου - Τα παιδιά μου νόμιζαν ότι ήταν παιχνίδι»

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελάνια Τραμπ απειλεί να μηνύσει τον Χάντερ Μπάιντεν για 1 δισ. δολάρια λόγω «ψευδών» ισχυρισμών σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν

01:14ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Viral τα «κουνέλια- Φρανσκεστάιν» με μαύρα κέρατα - Πόσο αληθινές είναι οι ανατριχιαστικές εικόνες

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Συναγερμός και στην Ευρώπη μετά τα χιλιάδες κρούσματα - Ταξιδιωτικές συστάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ