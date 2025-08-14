Explainer: Viral τα «κουνέλια- Φρανσκεστάιν» με μαύρα κέρατα - Πόσο αληθινές είναι οι εικόνες

Μία σειρά φωτογραφιών που διακινούνται στο διαδίκτυο, που απαθανατίζουν κουνέλια, στο κεφάλι των οποίων έχουν «φυτρώσει» μαύρα κέρατα, έχουν γίνει viral, με τους χαρακτηρισμούς να πέφτουν βροχή, όπως «Φρανκενστάιν», «ζόμπι» και «δαιμονικά κουνέλια».

Οι κάτοικοι στο Φορτ Κόλινς κοντά στο Ντένβερ άρχισαν πρόσφατα να δημοσιεύουν φωτογραφίες από τα κουνελάκια με ουρά βαμβακιού, προκαλώντας αναταραχή στο διαδίκτυο.

There are rabbits in Fort Collins, Colorado, that have been observed with horn-like , tentacles growths due to the Shope papilloma virus (SPV).



Here's a breakdown:



Τι συμβαίνει στα αλήθεια

Σε άρθρο επεξήγηση το Sky News, διαβεβαιώνει πως οι ενοχλητικές εικόνες, όσο κι αν κάποιοι είναι δύσπιστοι, είναι πραγματικές.

«Μια φορά χρειάζομαι αυτό να είναι AI», έγραψε ένας χρήστης του Instagram σε μια ανάρτηση που δείχνει τα κερασφόρα κουνελάκια.

Τα κουνέλια πάσχουν από μια σχετικά ακίνδυνη - για τον άνθρωπο - ασθένεια που ονομάζεται ιός θηλώματος Shope, σύμφωνα με το Colorado Parks and Wildlife.

Αν και η υπηρεσία άγριας ζωής λαμβάνει κλήσεις από ανθρώπους που εντοπίζουν τα μολυσμένα κουνέλια στο Φορτ Κόλινς, δεν είναι ένα ασυνήθιστο θέαμα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Kara Van Hoose.

Η ασθένεια βρίσκεται κυρίως στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, και είναι πιο αισθητή το καλοκαίρι, όταν οι ψύλλοι και τα τσιμπούρια που εξαπλώνουν τον ιό είναι πιο ενεργά.

Ο ιός μπορεί επίσης να εξαπλωθεί μέσω της επαφής κουνελιού με κουνέλι, αλλά όχι σε άλλα είδη όπως οι άνθρωποι ή οι σκύλοι και οι γάτες, σύμφωνα με την Van Hoose.

Ωστόσο, οι άνθρωποι προειδοποιούνται να μην αγγίζουν τα μολυσμένα κουνέλια.

Οι αναπτύξεις βλάπτουν τα κουνέλια;

Οι αναπτύξεις που μοιάζουν με κέρατα, ή θηλώματα, είναι αβλαβείς για τα κουνελάκια, εκτός εάν αναπτύσσονται σε ευαίσθητες περιοχές όπως τα μάτια ή το στόμα ή παρεμβαίνουν στο φαγητό.

Μόλις το ανοσοποιητικό σύστημα των κουνελιών καταπολεμήσει τον ιό, οι αναπτύξεις θα εξαφανιστούν.

Αν και τα μολυσμένα άγρια κουνέλια συνήθως δεν χρειάζονται θεραπεία, μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα κατοικίδια κουνέλια, έτσι οι αξιωματούχοι συνιστούν να αντιμετωπίζονται από κτηνίατρο.

Το μυθικό jackalope

Δεν είναι μια νέα ασθένεια, και μάλιστα πιστεύεται ότι ενέπνευσε τον αιώνιο μύθο του «jackalope», ενός κουνελιού με κέρατα αντιλόπης.

Αν και οι κυνηγοί γνώριζαν από καιρό για την ασθένεια, αναφέρθηκε για πρώτη φορά επιστημονικά το 1931 από τον Richard E Shope - από όπου και πήρε το όνομα.

Από τότε, τα κονδυλώματα και τα κέρατα των κουνελιών έχουν συμβάλει στην επιστημονική κατανόηση που σώζει ζωές, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο οι ιοί μπορούν να συνδεθούν με τον καρκίνο, όπως ο ιός HPV με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

