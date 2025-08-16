Τουρκία: Παραιτήθηκε ο εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανίας μετά την επίσκεψή του στα Κατεχόμενα

Ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Αφζάλ Καν παραιτήθηκε από τη θέση του εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τουρκία, μετά από κριτική που δέχτηκε για την επίσκεψή του την περασμένη εβδομάδα στα κατεχόμενα, στην Κύπρο.

Ο Καν, βουλευτής από περιφέρεια του Μάντσεστερ, συναντήθηκε και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ - μια κίνηση που η κυπριακή κυβέρνηση χαρακτήρισε «απολύτως καταδικαστέα και απαράδεκτη».

Όπως δήλωσε στο BBC ότι πλήρωσε ο ίδιος το ταξίδι και επισκέφθηκε τον ανιψιό του, ενώ παράλληλα έλαβε τιμητικό πτυχίο από ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο Καν δήλωσε ότι θεωρεί «καλύτερο να παραιτηθεί αυτή τη στιγμή, ώστε να μην αποσπά την προσοχή από τη σκληρή δουλειά που κάνει η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές εμπορικές συμφωνίες για τη χώρα». Επέμεινε, μάλιστα, ότι η επίσκεψή του ήταν προσωπική και «δεν είχε καμία σχέση» με το ρόλο του ως εμπορικού απεσταλμένου.

Επιπλέον επισήμανε ότι 20 Βρετανοί βουλευτές είχαν επισκεφθεί την ΤΔΒΚ (όπως αποκαλεί η Τουρκία τα κατεχόμενα) χωρίς να προκαλέσουν παρόμοια κριτική.

Η σκιώδης υπουργός Εξωτερικών Γουέντι Μόρτον χαιρέτισε την παραίτηση, αλλά δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε απολύσει τον Καν νωρίτερα. Την παραίτηση είχε ζητήσει και η σκιώδης υπουργός Εξωτερικών, Πρίτι Πάτελ.