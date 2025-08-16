Τεράστιος αστεροειδής θα περάσει «ξυστά» από τη Γη την Κυριακή

Τρεις ακόμη διελεύσεις την επόμενη εβδομάδα

Newsbomb

Τεράστιος αστεροειδής θα περάσει «ξυστά» από τη Γη την Κυριακή
buradaki/Shutterstock
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η NASA ανακοίνωσε ότι το Σάββατο 16 Αυγούστου θα περάσει κοντά από τη Γη ο αστεροειδής «2025 PR1», με μέγεθος αντίστοιχο ενός σπιτιού. Το σώμα, διαμέτρου περίπου 17 μέτρων, θα κινηθεί με ταχύτητα 28.500 χιλιομέτρων την ώρα και θα προσεγγίσει τον πλανήτη μας σε απόσταση 980.000 χιλιομέτρων, περισσότερο από το διπλάσιο της απόστασης Γης-Σελήνης, σύμφωνα με το Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA. Παρά το ασφαλές αυτό πέρασμα, η διέλευση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης παρουσίας ουράνιων σωμάτων κοντά στη Γη, γεγονός που υπενθυμίζει τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησής τους.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται κι άλλες προσεγγίσεις:

  • Στις 17 Αυγούστου, ο αστεροειδής 2025 PM, με μέγεθος αντίστοιχο αεροπλάνου, θα περάσει σε απόσταση 1.052.000 χιλιομέτρων.
  • Στις 20 Αυγούστου, δύο ακόμη σώματα θα κάνουν την εμφάνισή τους: ο 1997 QK1, με διάμετρο 302 μέτρων (σαν γήπεδο), που θα φτάσει στα 3.009.000 χιλιόμετρα, και ο 2025 OV4, διαμέτρου 49 μέτρων, που θα περάσει σε απόσταση 2.897.000 χιλιομέτρων.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι μικρότεροι αστεροειδείς, κάτω των 9 μέτρων, εισέρχονται στην ατμόσφαιρα περίπου μία φορά κάθε δεκαετία, προκαλώντας φωτεινά φαινόμενα και ισχυρούς ήχους, χωρίς όμως να επιφέρουν σημαντικές ζημιές.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο αστεροειδής 2024 YR4 (διαμέτρου 53–67 μέτρων) είχε θεωρηθεί ότι διαθέτει πιθανότητα 3,1% να συγκρουστεί με τη Γη το 2032 — την υψηλότερη που έχει καταγραφεί για αντικείμενο τέτοιου μεγέθους. Νεότερες μετρήσεις δείχνουν πλέον ότι ο κίνδυνος πρόσκρουσης με τον πλανήτη μας είναι εξαιρετικά χαμηλός. Ωστόσο, η πιθανότητα να κατευθυνθεί προς τη Σελήνη έχει αυξηθεί ελαφρά, από 3,8% σε 4,3%, σύμφωνα με το Κέντρο Μελέτης Αντικειμένων Κοντά στη Γη (CNEOS) της NASA. Η υπηρεσία διευκρινίζει ότι ακόμη κι αν συμβεί σύγκρουση με τη Σελήνη, η τροχιά της δεν θα επηρεαστεί.

Παράλληλα, ερευνητές του Πανεπιστημίου Pusan στη ΝότιαΚορέα μελέτησαν τον αστεροειδή Bennu (διαμέτρου 500 μέτρων), ο οποίος έχει πιθανότητα 1 στις 2.700 να συγκρουστεί με τη Γη τον Σεπτέμβριο του 2182. Αν και το ενδεχόμενο είναι απειροελάχιστο, οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές: σεισμοί, πυρκαγιές, ισχυρή θερμική ακτινοβολία και εκτίναξη εκατοντάδων εκατομμυρίων τόνων σκόνης στην ατμόσφαιρα. Αυτό θα οδηγούσε σε πτώση της μέσης θερμοκρασίας κατά περίπου 4 βαθμούς Κελσίου, μείωση των βροχοπτώσεων κατά 15% και δραστική μείωση της φωτοσύνθεσης (έως 30%), με τεράστιες επιπτώσεις στο παγκόσμιο οικοσύστημα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:44ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εξαφανίστηκε 13χρονη από τον σταθμό του τρένου

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Όλο το παρασκήνιο της ιστορικής συνάντησης Πούτιν και Τραμπ - Τι είπαν και τι δεν... είπαν στην Αλάσκα

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Mystreet: Αυτό είναι το εργαλείο για να επιτηρούνται οι κοινόχρηστοι χώροι - Πώς θα γίνονται οι καταγγελίες

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αργολίδα: Σε κρίσιμη κατάσταση πυροσβέστης που έπεσε στα βράχια

11:04LIFESTYLE

Ο τράπερ Ρακ σταμάτησε τη συναυλία για να επιπλήξει 15χρονο που έπινε αλκοόλ - «Θα πας νοσοκομείο»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Κινέζοι έκαναν μυστικό deal με τους αντάρτες Χούθι

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος αστεροειδής θα περάσει «ξυστά» από τη Γη την Κυριακή

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στο Ηράκλειο: Έδωσαν τέλος στη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες

10:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην ευρωπαϊκή λίστα ενόψει Άντερλεχτ ο Χρυσόπουλος – Αποφάσεις ως την Τρίτη για τους ξένους

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε θα βγει από το ψυχιατρείο - Τι απαντά ο δικηγόρος του

10:28LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Πάντα σεμνός, πάντα έτοιμος να βοηθήσει»

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Υπό έλεγχο η φωτιά στο εργοστάσιο ξυλείας

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Πάνω από 320 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω των μουσώνων σε ένα 48ωρο

10:16TRAVEL

Η Ρόδος και τα «διαμάντια» του Νοτίου Αιγαίου σπάνε ρεκόρ το 2025   

10:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρόβα Τζενεράλε με Ίντερ ο Ολυμπιακός, δυνατά τεστ και για Ατρόμητο, ΟΦΗ – Όλες οι μεταδόσεις (16/8)

10:08WHAT THE FACT

Σε ποιο ελληνικό εστιατόριο η χωριάτικη σαλάτα κοστίζει 24 δολάρια, τα φασόλια 52 και ο μπακλαβάς 19

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τρίσταν Ρότζερς: Υποδυόταν τον Ρόμπερτ Σκόρπιο στο «General Hospital»

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mε την νέα προσφορά* της Novibet όλα είναι δυνατά!

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:28ΚΟΣΜΟΣ

Όλο το παρασκήνιο της ιστορικής συνάντησης Πούτιν και Τραμπ - Τι είπαν και τι δεν... είπαν στην Αλάσκα

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε θα βγει από το ψυχιατρείο - Τι απαντά ο δικηγόρος του

11:04LIFESTYLE

Ο τράπερ Ρακ σταμάτησε τη συναυλία για να επιπλήξει 15χρονο που έπινε αλκοόλ - «Θα πας νοσοκομείο»

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον

10:08WHAT THE FACT

Σε ποιο ελληνικό εστιατόριο η χωριάτικη σαλάτα κοστίζει 24 δολάρια, τα φασόλια 52 και ο μπακλαβάς 19

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN για Τραμπ - Πούτιν: Καμία συμφωνία στην Αλάσκα, αλλά ο Ρώσος πρόεδρος αποχώρησε

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: Τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν στον αέρα - Τρομακτικό βίντεο

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στο Ηράκλειο: Έδωσαν τέλος στη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Καμπανάκι μετεωρολόγων: Έρχεται η καταστροφική Λα Νίνια - Τι θα αλλάξει στον καιρό

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αργολίδα: Σε κρίσιμη κατάσταση πυροσβέστης που έπεσε στα βράχια

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τρίσταν Ρότζερς: Υποδυόταν τον Ρόμπερτ Σκόρπιο στο «General Hospital»

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Η επόμενη μέρα της συνάντησης στην Αλάσκα: Η σιγή από το Κίεβο και ο Τραμπ που δεν έχασε

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Τσόκλη για συλληφθέντες για εμπρησμό στην Πάτρα: Τους μάθαμε ότι όλα γίνονται χωρίς συνέπειες

06:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι ισχύει για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Σεπτεμβρίου

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Τα viral στιγμιότυπα με τις ασφυκτικά γεμάτες παραλίες από λουόμενους

05:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Επέστρεψε στην Ουάσιγκτον εμφανώς κουρασμένος ο Ντόναλντ Τραμπ - Η πολύωρη επικοινωνία με Ζελένσκι και ΝΑΤΟ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Παναγία στο Κοράνι: Γιατί οι μουσουλμάνοι τιμούν την Μητέρα του Χριστού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ