Γάζα: Πέθανε λόγω υποσιτισμού γυναίκα που είχε μεταφερθεί στην Ιταλία

Παλαιστίνιοι αγωνίζονται να μαζέψουν ανθρωπιστική βοήθεια που ρίχτηκε με αλεξίπτωτα στην πόλη της Γάζας, την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025.

Μια νεαρή γυναίκα από τη Γάζα, που είχε μεταφερθεί στην Ιταλία για ιατρική περίθαλψη λόγω σοβαρού υποσιτισμού, κατέληξε στο νοσοκομείο.

Η 20χρονη Μαράχ Αμπού Ζουχρί ταξίδεψε την Τετάρτη το βράδυ στην Πίζα μαζί με τη μητέρα της, στο πλαίσιο ανθρωπιστικού προγράμματος που υλοποίησε η ιταλική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πίζας, υπέστη καρδιακή ανακοπή και απεβίωσε την Παρασκευή, λιγότερο από δύο ημέρες μετά την άφιξή της. Το νοσοκομείο ανέφερε πως είχε χάσει σημαντικό βάρος και μυϊκή μάζα, ενώ ιταλικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για ακραίο υποσιτισμό.

Ο ΟΗΕ έχει ήδη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για γενικευμένο υποσιτισμό στη Γάζα, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι εξελίσσεται το «χειρότερο σενάριο» πείνας.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, αρνείται ότι υφίσταται λιμός, υποστηρίζοντας πως οι υπηρεσίες του ΟΗΕ δεν διαχειρίζονται σωστά τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνει στα σύνορα.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, περισσότερα από 180 παιδιά και ενήλικες έχουν μεταφερθεί στην Ιταλία για θεραπεία.