Γυναίκα έχασε δύο δαχτυλίδια στην παραλία - Βρέθηκαν και επιστράφηκαν από διαφορετικούς άγνωστους

Όταν μια γυναίκα από το Νότιο Τζέρσεϊ έχασε δύο πολύτιμα δαχτυλίδια στην παραλία, ένας υπολοχαγός της πυροσβεστικής του Κέιπ Μέι και άλλοι παραθεριστές προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν

Το μικρό ηχητικό σήμα ενός ανιχνευτή μετάλλων συχνά δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά σκουπίδια, αλλά κάθε τόσο μπορεί να οδηγήσει σε φήμη, περιουσία και ακόμη και «δάκρυα χαράς».

Η Λόρα Εμάνουελ από το νότιο Νιου Τζέρσεϊ βρισκόταν στην παραλία απολαμβάνοντας τον ήλιο πάνω από το Κέιπ Μέι. Η γυναίκα έβγαλε τη βέρα της και ένα άλλο δαχτυλίδι για να βάλει αντηλιακό, αλλά τα ξέχασε στην παραλία.

Σκεπτόμενη τι να κάνει, τηλεφώνησε στον 23χρονο βετεράνο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Κέιπ Μέι, Τζέφρι Λάαγκ, ο οποίος διευθύνει το «Ring Finders Cape May», μια υπηρεσία βοήθειας που του επιτρέπει να περνά τα πρωινά του στην παραλία ψάχνοντας με ανιχνευτή μετάλλων για χαμένα τιμαλφή.

Μετά την πρώτη σάρωση της παραλίας από τον Laag με τον αξιόπιστο ανιχνευτή μετάλλων του, έπρεπε να καλέσει την Εμάνουελ με κάποια δυσάρεστα νέα: δεν είχε βρει τίποτα.

Ωστόσο, λίγες μόνο ημέρες μετά την απώλεια των δαχτυλιδιών της, άγρια καιρικά φαινόμενα έπληξαν την ακτή με ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, περιπλέκοντας κάθε μελλοντική αναζήτηση. Παρόλα αυτά, λίγες ημέρες αργότερα, μια οικογένεια που έπαιζε στην άμμο βρήκε το δεύτερο δαχτυλίδι και, χάρη στη μαγεία των κοινωνικών μέσων, αναγνώρισε την Εμάνουελ ως ιδιοκτήτρια του, πριν το παραδώσει στη διεύθυνση του The Grand at Diamond Beach για φύλαξη.

Το γεγονός αυτό θα αποτελούσε από μόνο του ένας ευτυχισμένο τέλος, αλλά έδωσε στην Λόρα Εμάνουελ το κίνητρο να επικοινωνήσει ξανά με τον Λάαγκ
για να ζητήσει μια άλλη σάρωση της ακτής.

«Επέστρεψα αμέσως την επόμενη μέρα στις 5:00 π.μ., πλησίασα λίγο πιο κοντά στο νερό και κατάφερα να ανακτήσω το διαμαντένιο και πλατινένιο δαχτυλίδι της», είπε ο Λάαγκ. «Δεν το πίστευα», είπε. «Η συγκίνηση και τα δάκρυα χαράς που προκάλεσε η ανάκτηση του δαχτυλιδιού από αυτόν τον άγνωστο. Πήρε το δαχτυλίδι που είχε επιστραφεί, πήρε και τη βέρα, πήρε και τα δύο δαχτυλίδια και τα έφερε κυριολεκτικά στην πόρτα μου σαν υπερήρωας!».

