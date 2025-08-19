Φινλανδός βουλευτής βρέθηκε νεκρός μέσα στο κοινοβούλιο

Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία

Φινλανδός βουλευτής βρέθηκε νεκρός μέσα στο κοινοβούλιο
Ξαφνικά πέθανε ο Φινλανδός βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Έμελι Πελτόνεν, σε ηλικία μόλις 30 ετών, μέσα στο κτίριο του Κοινοβουλίου στο Ελσίνκι.

Ο Πελτόνεν πέθανε το πρωί της Τρίτης, με την υπηρεσία Τύπου του Κοινοβουλίου να επιβεβαιώνει το τραγικό γεγονός και να εκφράζει συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Σύμφωνα με την αστυνομία του Ελσίνκι, το τηλεφώνημα στο κέντρο έκτακτης ανάγκης έγινε στις 11:06 π.μ. (τοπική ώρα). Η υπόθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με την φινλανδική εφημερίδα Iltalehti μετέδωσε ότι πρόκειται για αυτοκτονία εντός του κτιρίου του Κοινοβουλίου. Ο διευθυντής ασφαλείας της Βουλής, Άαρο Τόιβονεν, δήλωσε ότι δεν αμφισβητεί την πληροφορία.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, από το Καϊάνι όπου βρισκόταν για την ετήσια θερινή συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, επιβεβαίωσε τον θάνατο του Πελτόνεν κάνοντας λόγο για «πραγματικά συγκλονιστική είδηση». «Πριν από λίγο λάβαμε μια πραγματικά σοκαριστική είδηση από το Κοινοβούλιο, τον κοινό μας χώρο εργασίας. Ένας συνάδελφός μας πέθανε εντός των κοινοβουλευτικών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για πολύ θλιβερή είδηση», τόνισε, ζητώντας να τηρηθεί σιγή στη μνήμη του. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Στέλνουμε δύναμη στην οικογένεια, στους αγαπημένους και στους συναδέλφους του. Αυτό μας επηρεάζει βαθιά όλους». Λόγω του γεγονότος, οι πολιτικές συζητήσεις της ημέρας στην Καϊάνι ανεστάλησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ατμόσφαιρα στο Κοινοβούλιο περιγράφηκε ως «παγωμένη» από άτομα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου. Στο σημείο μετέβησαν πολλαπλές περιπολίες της αστυνομίας και ομάδες πρώτων βοηθειών, με την αστυνομία να διευκρινίζει ότι δεν κλήθηκε ειδική μονάδα και ότι το θωρακισμένο όχημα που εθεάθη ήταν τυχαία κοντά και χρησιμοποιήθηκε απλώς για την περιπολία.

Ο Πελτόνεν είχε γνωστοποιήσει τον περασμένο Ιούνιο, μέσω ανάρτησης στο Facebook, ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, μεταξύ αυτών και νεφρική πάθηση. Για τον λόγο αυτό είχε απουσιάσει από τις τελευταίες συνεδριάσεις της άνοιξης και βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

