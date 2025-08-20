Σπουδαία ανακάλυψη: Το σπίτι του Κικέρωνα αναδύεται από τη θάλασσα

Πιθανολογείται ότι πρόκειται για την πρώτη γνωστή φυσική απόδειξη της διάσημης βίλας του Ρωμαίου φιλοσόφου και πολιτικού Μάρκου Τύλλιου Κικέρωνα 

Σπουδαία ανακάλυψη: Το σπίτι του Κικέρωνα αναδύεται από τη θάλασσα
Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα καλοδιατηρημένο ρωμαϊκό λουτρό σε υποβρύχια ερείπια στην τοποθεσία Baiae στην Ιταλία, κάποτε θέρετρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Σύμφωνα με την Heritage Daily, αυτό το λουτρό μπορεί να στέγαζε την πρώτη γνωστή φυσική απόδειξη της διάσημης βίλας του Ρωμαίου φιλοσόφου και πολιτικού Μάρκου Τύλλιου Κικέρωνα .

Το λουτρό, που βρίσκεται μόλις τρία μέτρα κάτω από το νερό, βρέθηκε να έχει ένα συμπαγές ψηφιδωτό δάπεδο. Κλασικές πηγές υποδηλώνουν ότι ο Κικέρωνας είχε μια βίλα στη Βαϊα. Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει εάν αυτό το συγκρότημα θερμών λουτρών ήταν μέρος αυτής της βίλας. Η ομάδα εξετάζει επί του παρόντος κεραμικά θραύσματα από το χώρο για να μάθει περισσότερα για το λουτρό.

