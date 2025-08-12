Τουρκία: Nερό ρέει μετά από 1.900 χρόνια στα λουτρά της Στρατονίκειας

Η Στρατονίκεια είναι γνωστή ως «πόλη των μονομάχων» και καταχωρημένη στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιου πολιτιστικού κληρονομιάς της UNESCO

Στα ρωμαϊκά λουτρά της αρχαίας πόλης Στρατονίκεια, που βρίσκεται στην περιοχή Γιατάγκαν της Μούγλα, στη νοτιοδυτική Τουρκία, το νερό ρέει ξανά στα λουτρά μετά από σχεδόν 1.900 χρόνια, μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφών και των εργασιών αποκατάστασης.

Η Στρατονίκεια, γνωστή ως «πόλη των μονομάχων» και καταχωρημένη στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιου πολιτιστικού κληρονομιάς της UNESCO, θεωρείται επίσης μία από τις μεγαλύτερες μαρμάρινες πόλεις του κόσμου. Οι ανασκαφές, που ξεκίνησαν το 1977, συνεχίζουν να αποκαλύπτουν νέα ευρήματα.

Η αρχαία πόλη έχει ιστορική σημασία που εκτείνεται από την ελληνιστική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο. Έχουν ανακαλυφθεί νέα αρχαιολογικά ευρήματα και έχουν αναστηλωθεί ιστορικά κτίρια.

Ο καθηγητής Bilal Söğüt, επικεφαλής της ομάδας ανασκαφών στη Στρατονίκεια και τη Λαγίνη, δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu Agency (AA) ότι διεξάγουν αρχαιολογικές ανασκαφές, αποκατάσταση και τεκμηρίωση σε διάφορα κτίρια.

Ο Söğüt υπογράμμισε το έργο που πραγματοποιείται στο ρωμαϊκό λουτρό στο πλαίσιο του προγράμματος «Κληρονομιά για το Μέλλον», χαρακτηρίζοντάς το ιδιαίτερα συναρπαστικό.

«Ολοκληρώσαμε τις ανασκαφές και τις εργασίες συντήρησης εδώ. Αφήσαμε το νερό να ρέει στα λουτρά μέσω του ίδιου καναλιού όπως πριν από 1.900 χρόνια, και το νερό άρχισε να ρέει ξανά. Δημιουργήθηκε μια συναρπαστική ατμόσφαιρα. Αυτό θα αφήσει μια κληρονομιά για το μέλλον και θα προσφέρει στους επισκέπτες ένα μέρος για να εξερευνήσουν και να απολαύσουν», είπε.

Πρόσθεσε ότι κατά τις πιο ζεστές ημέρες, οι επισκέπτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να μπουν στην πισίνα, αλλά η πισίνα έχει σχεδιαστεί μόνο για θέαση. «Θέλουμε να δείξουμε πώς λειτουργούσαν αυτές οι πισίνες κατά τη ρωμαϊκή περίοδο», είπε ο Söğüt.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yer alan Stratonikeia Antik Kenti’ndeki Roma hamamında 1900 yıl sonra havuza su akmaya başladı. Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Burada kazı ve konservasyon çalışmalarımızı bitirdik. 1900 yıl öncesinde olduğu gibi aynı… pic.twitter.com/fb7mlTZSAq — arkeolojihaber ® (@arkeolojihaber) August 12, 2025

