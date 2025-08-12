Γερμανία: Ανακαλύφθηκαν γυναικείοι τάφοι με μάρσιππους μωρού από την Εποχή του Χαλκού

Κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στη Γερμανία, επιστήμονες ανακάλυψαν τους τάφους τριών γυναικών που έζησαν κατά την Εποχή του Χαλκού πριν από περίπου 5.000 χρόνια.

Οι τάφοι περιείχαν μεγάλους σάκους που θυμίζουν σύγχρονους μάρσιππους διακοσμημένους με δόντια λύκου και σκύλου, αναφέρει το Live Science.

Αν και δεν έχει διασωθεί κανένα ύφασμα ή δέρμα από τις τσάντες, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα δόντια των ζώων ήταν ραμμένα μεταξύ τους σε σχήμα σκακιέρας. Οι γυναίκες ήταν μέλη του πολιτισμού Corded Ware, ο οποίος ήταν ευρέως διαδεδομένος στην Ευρώπη μεταξύ 2900 και 2350 π.Χ., από την σημερινή Ουκρανία μέχρι τις Άλπεις και τη Σκανδιναβία.

Σύμβολο υψηλής κοινωνικής θέσης

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτά τα στολισμένα με δόντια σακουλάκια ήταν σύμβολο υψηλής κοινωνικής θέσης. Κάθε ένα ήταν διακοσμημένο με περίπου 350 κυνόδοντες και κοπτήρες. Ένα από τα σακουλάκια περιείχε οστά μωρών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι γυναίκες τα χρησιμοποιούσαν ως μάρσιππους μωρών.

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι ο πολιτισμός της κορδονωτής κεραμικής έθαβε τις γυναίκες στην αριστερή τους πλευρά και τους άνδρες στη δεξιά τους. Οι γυναίκες συνοδεύονταν στους τάφους τους με κοσμήματα και οι άνδρες με τσεκούρια. Τα κεφάλια των νεκρών ήταν πάντα προσανατολισμένα προς τα νότια.

